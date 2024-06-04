Экскурсии по набережной Костромы

Найдено 10 экскурсий в категории «Набережная» в Костроме, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
«Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
220 отзывов
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
«Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
«Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Кострома заполнится вам купеческими домами, живописной набережной Волги и старинными улицами, словно лучи прилегающими к главной площади»
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
«Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь»
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000 за человека
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
«Панорама Костромы с берега Волги»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Впечатлитесь Соборным ансамблем Кремля и живописной Волжской набережной»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«До революции высокий берег Волги украшали два храма XVIII века, построенные в стиле барокко, — Богоявленский и Успенский»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
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    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
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    части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Кострому
    очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
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    с историей страны. Готов отвечать на любые вопросы. Речь грамотная и хорошо поставленная, очень приятно слушать. Спасибо большое, побольше бы таких людей, любящих своё дело.

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    Спасибо Елене за прекрасно проведённое время! Много интересного и познавательного материала получили. Было приятно, комфортно, душевно! Всем удачи!
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    О Костроме с любовью
    Огромное спасибо Виталию за экскурсию! Все было очень интересно, узнали много нового, рекомендуем
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    Отлично провели время! Большое спасибо Елене за профессиональный рассказ, эрудицию и приятное общение. Время пролетело незаметно, город и его история открылись с разных сторон.
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    О Костроме с любовью
    Экскурсия понравилась, экскурсовод был технически подкован - гуляли с наушниками, всё было прекрасно слышно, не приходилось ловить каждое слово. Особенно
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    хочется отметить отношение Виталия к родному городу - это действительно был рассказ о Костроме с любовью, с юмором, с описанием событий и архитектуры отнюдь не казённым языком. Время пролетело незаметно, экскурсия познавательная и интересная. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Набережная" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 663 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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