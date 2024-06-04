1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
«Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
«Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
«Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Кострома заполнится вам купеческими домами, живописной набережной Волги и старинными улицами, словно лучи прилегающими к главной площади»
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
«Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь»
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
«Панорама Костромы с берега Волги»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Впечатлитесь Соборным ансамблем Кремля и живописной Волжской набережной»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«До революции высокий берег Волги украшали два храма XVIII века, построенные в стиле барокко, — Богоявленский и Успенский»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
- ООльга25 мая 2024очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ГГалина19 мая 2024Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
- ЕЕлена16 мая 2024Спасибо Елене за прекрасно проведённое время! Много интересного и познавательного материала получили. Было приятно, комфортно, душевно! Всем удачи!
- ССергей15 мая 2024Огромное спасибо Виталию за экскурсию! Все было очень интересно, узнали много нового, рекомендуем
- ССергей15 мая 2024Отлично провели время! Большое спасибо Елене за профессиональный рассказ, эрудицию и приятное общение. Время пролетело незаметно, город и его история открылись с разных сторон.
- ААлександр14 мая 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод был технически подкован - гуляли с наушниками, всё было прекрасно слышно, не приходилось ловить каждое слово. Особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Набережная»
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Сейчас в Костроме в категории "Набережная" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 663 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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