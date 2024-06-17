Кострома - ювелирная столица России.
За один час вы узнаете об истории ювелирного ремесла, увидите украшения, которым более 1000 лет, и познакомитесь с современным оборудованием. В финале попробуете себя в роли ювелира, изготовив ложку-загребушку или монетку на счастье. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет. Все материалы включены в стоимость
За один час вы узнаете об истории ювелирного ремесла, увидите украшения, которым более 1000 лет, и познакомитесь с современным оборудованием. В финале попробуете себя в роли ювелира, изготовив ложку-загребушку или монетку на счастье. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет. Все материалы включены в стоимость
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌟 Узнать об истории ювелирного дела
- 👀 Увидеть древние украшения
- 🛠️ Познакомиться с современным оборудованием
- 🎨 Создать сувенир своими руками
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Древние ювелирные изделия
- Современное ювелирное оборудование
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Узнать о ювелирном деле
Вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!
- Вы узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад, какие инструменты и техники использовались в то время для создания украшений.
- Увидите древние изделия, которым более 1000 лет.
- Услышите занимательные ювелирные бывальщины о смекалке и хитростях костромских купцов-прасолов.
- А заодно познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете об этапах создания ювелирных украшений: от эскиза до готового изделия.
Сделать сувенир своими руками
В финальной части встречи (около 10 минут) вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.
- Ложку-загребушку (волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика.
- Монетку на счастье: освоите роспись в технике «холодная эмаль».
А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.
Организационные детали
Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|910 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красных рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 408 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я коренная жительница «ювелирной столицы России» — города Костромы. Профессионально увлекаюсь историей возникновения и развития ювелирного промысла. Могу рассказать много интересного и познавательного о жизни кустарей-ювелиров.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
17 июня 2024
Огромное спасибо за мастер-класс! Восторг, интересно, познавательно и ручками поработали, остался сувенир на память! Всем советую
Инна
12 мая 2024
Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее кольцо из магазина бижутерии которое я одеваю обычно в летние
Ю
Юлия
16 апр 2024
Посетила экскурсию 15.04.24. Очень понравилось! Ирина увлекательно рассказала о ювелирном ремесле в прошлом и настоящем. Я узнала много интересных фактов. Спасибо!
н
нина
26 мар 2024
Возможно мы ожидали большего, а именно мастер класса, но по факту «работали» мы мин 10, а более часа была лекция о ювелирах, ювелирных традициях, истории и прочее. Возможно сказалось то, что мы были уставшие с дороги, но нам было скучно и долго. Поэтому -хорошо, не более.
А
Анна
20 фев 2024
Мастер-класс понравился, но экскурсовод как рассказчик не очень.
Роман
4 янв 2024
Очень интересный и содержательный мастер-класс. Мастер рассказала о всех этапах ювелирного производства, о произведения искусства, представленных на выставке, о Костромских ювелирах. Мастер-класс проводится в ювелирной мастерской. На мастер-классе занимались нанесением эмали на монету. Всем рекомендуем к посещению. Занятие будет интересно и взрослым, и детям.
Г
Галина
13 ноя 2023
Очень интересно и познавательно. Узнали и попробовали для себя что-то новенькое и нестандартное!
О
Ольга
23 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Материал был объемным, интересным.
Д
Дарья
17 сен 2023
Добрый день! Большое спасибо за интересный мастер-класс! Узнали много интересного о работе с эмалью. Сама работа (нанесение эмали на монетку) не заняла много времени, но зато и не утомила. Мы с удовольствием провели это время)
А
Александр
20 июля 2023
Очень понравилось
Наталия
28 июня 2023
Данный мастер-класс довольно интересный - сама идея очень хорошая. Но мало самого мастер-класса. Из предложенных на выбор ложки и монетки, мы выбрали ложку, и работали с ней от силы 5
Наталья
13 июня 2023
Мероприятие не оправдало ожиданий. Заявленый мастер-класс это последние 5 минут (даже фото не сделали), я взрослый человек даже не поняла,что это и был мастер-класс… не рекомендую менять вид мастер -класса,
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья! Спасибо вам огромное за отзыв. Нам очень жаль, что произошла столь неприятная ситуация. Понимаем ваше огорчение произошедшим. Примите, пожалуйста, наши извинения. Спасибо, что помогаете нам становиться лучше. Желаем вам крепкого здоровья!
Е
Екатерина
29 мая 2023
Было интересно!
С
Светлана
17 мая 2023
Спасибо Ирине за интересный рассказ об ювелирной истории Костромы, узнали многое об эмали и сами покрыли монетки)
Е
Елена
3 апр 2023
Очень увлекательная экскурсия, узнали много всего интересного. Было здорово! Спасибо!
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