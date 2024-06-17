Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс

Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, узнайте об истории ремесла и создайте уникальный сувенир своими руками
Кострома - ювелирная столица России.

За один час вы узнаете об истории ювелирного ремесла, увидите украшения, которым более 1000 лет, и познакомитесь с современным оборудованием. В финале попробуете себя в роли ювелира, изготовив ложку-загребушку или монетку на счастье. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет. Все материалы включены в стоимость
4.69
29 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🌟 Узнать об истории ювелирного дела
  2. 👀 Увидеть древние украшения
  3. 🛠️ Познакомиться с современным оборудованием
  4. 🎨 Создать сувенир своими руками
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Древние ювелирные изделия
  • Современное ювелирное оборудование

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Узнать о ювелирном деле

Вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!

  • Вы узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад, какие инструменты и техники использовались в то время для создания украшений.
  • Увидите древние изделия, которым более 1000 лет.
  • Услышите занимательные ювелирные бывальщины о смекалке и хитростях костромских купцов-прасолов.
  • А заодно познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете об этапах создания ювелирных украшений: от эскиза до готового изделия.

Сделать сувенир своими руками

В финальной части встречи (около 10 минут) вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.

  • Ложку-загребушку (волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика.
  • Монетку на счастье: освоите роспись в технике «холодная эмаль».

А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.

Организационные детали

Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет910 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Красных рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Инна)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Инна)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Роман)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Наталия)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Татьяна)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Светлана)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Ольга)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Елена)Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс (Оксана)
С
17 июня 2024
Огромное спасибо за мастер-класс! Восторг, интересно, познавательно и ручками поработали, остался сувенир на память! Всем советую
Инна
12 мая 2024
Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее кольцо из магазина бижутерии которое я одеваю обычно в летние
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поездки на пляж приобрело для меня ещё большую ценность. Ручной труд в ювелирном искусстве уникален. На мастер-класс сделали монетку на память. Группа была небольшая, поэтому к каждому был индивидуальный подход с правом выбора цвета эмали. Нас было 2 взрослых и 1 ребенок 6 лет. Ребенок свою монетку заполнял сам и был в восторге от результата и похвалы гида. Рекомендую данный мастер класс.

Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностьюИнтересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью
Ю
16 апр 2024
Посетила экскурсию 15.04.24. Очень понравилось! Ирина увлекательно рассказала о ювелирном ремесле в прошлом и настоящем. Я узнала много интересных фактов. Спасибо!
н
26 мар 2024
Возможно мы ожидали большего, а именно мастер класса, но по факту «работали» мы мин 10, а более часа была лекция о ювелирах, ювелирных традициях, истории и прочее. Возможно сказалось то, что мы были уставшие с дороги, но нам было скучно и долго. Поэтому -хорошо, не более.
А
20 фев 2024
Мастер-класс понравился, но экскурсовод как рассказчик не очень.
Роман
4 янв 2024
Очень интересный и содержательный мастер-класс. Мастер рассказала о всех этапах ювелирного производства, о произведения искусства, представленных на выставке, о Костромских ювелирах. Мастер-класс проводится в ювелирной мастерской. На мастер-классе занимались нанесением эмали на монету. Всем рекомендуем к посещению. Занятие будет интересно и взрослым, и детям.
Очень интересный и содержательный мастер-класс. Мастер рассказала о всех этапах ювелирного производства, о произведения искусства, представленных
Г
13 ноя 2023
Очень интересно и познавательно. Узнали и попробовали для себя что-то новенькое и нестандартное!
О
23 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Материал был объемным, интересным.
Д
17 сен 2023
Добрый день! Большое спасибо за интересный мастер-класс! Узнали много интересного о работе с эмалью. Сама работа (нанесение эмали на монетку) не заняла много времени, но зато и не утомила. Мы с удовольствием провели это время)
А
20 июля 2023
Очень понравилось
Наталия
28 июня 2023
Данный мастер-класс довольно интересный - сама идея очень хорошая. Но мало самого мастер-класса. Из предложенных на выбор ложки и монетки, мы выбрали ложку, и работали с ней от силы 5
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минут - жаль! Остальное время был рассказ - познавательный и интересный, но все же монолог. Про интерактив, для меня это про вопросы-ответы, какая-то дискуссия с аудиторией, здесь этого не было, больше было изложение информации и фактов. Понятно, что есть ограничения и всякие препятствия, но если бы из часа мы руками бы работали хотя бы минут 15 и плюс живой разговор, то это радовало бы больше и впечатление было бы гораздо сильнее. В целом эта Ювелирная история соответствует своей цене, но все же хотелось бы поменьше теории и больше практики, а то получается не мастер-класс, а лекция какая-то:)

Данный мастер-класс довольно интересный - сама идея очень хорошая. Но мало самого мастер-класса. Из предложенных на
Наталья
13 июня 2023
Мероприятие не оправдало ожиданий. Заявленый мастер-класс это последние 5 минут (даже фото не сделали), я взрослый человек даже не поняла,что это и был мастер-класс… не рекомендую менять вид мастер -класса,
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например ложку-загребушку на серьги, так как мастер класс никакой от слова совсем, а цена увеличится.
Рассказ достаточно обывательский, как если б я общалась с приятелями о их профессии, не могу рекомендовать.
И экскурсовод ориентирован на взрослых, дети заскучали совсем и еле сдерживали слезы от резких замечаний экскурсовода…
Согласна с предыдущим мнением, что нет смысла идти, если только совсем нечем заполнить время…
Кстати купоны на скидку например от гостей гостиницы Снегурочка полученные в гостинице не приняли, аргументировав, что заказ был сделан через сайт трипстер, не уверена, что это правильным…

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья! Спасибо вам огромное за отзыв. Нам очень жаль, что произошла столь неприятная ситуация. Понимаем ваше огорчение произошедшим. Примите, пожалуйста, наши извинения. Спасибо, что помогаете нам становиться лучше. Желаем вам крепкого здоровья!
Е
29 мая 2023
Было интересно!
С
17 мая 2023
Спасибо Ирине за интересный рассказ об ювелирной истории Костромы, узнали многое об эмали и сами покрыли монетки)
Е
3 апр 2023
Очень увлекательная экскурсия, узнали много всего интересного. Было здорово! Спасибо!

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