Кострома - ювелирная столица России. За один час вы узнаете об истории ювелирного ремесла, увидите украшения, которым более 1000 лет, и познакомитесь с современным оборудованием. В финале попробуете себя в роли ювелира, изготовив ложку-загребушку или монетку на счастье. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет. Все материалы включены в стоимость

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Узнать о ювелирном деле

Вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!

Вы узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад, какие инструменты и техники использовались в то время для создания украшений.

Увидите древние изделия, которым более 1000 лет.

Услышите занимательные ювелирные бывальщины о смекалке и хитростях костромских купцов-прасолов.

А заодно познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете об этапах создания ювелирных украшений: от эскиза до готового изделия.

Сделать сувенир своими руками

В финальной части встречи (около 10 минут) вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.

Ложку-загребушку (волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика.

(волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика. Монетку на счастье: освоите роспись в технике «холодная эмаль».

А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.

Организационные детали

Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.