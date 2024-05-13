В центре старинной Костромы, в уютной мастерской, вас ждет уникальный мастер-класс по приготовлению костромского сыра и десерта из сыра и шоколада.Под увлекательную беседу об истории отечественного сыроделия, вы своими руками

создадите настоящий костромской сыр по технологии 19 века. Финалом программы станет приготовление необычного десерта - сырного трюфеля, украшенного золотом 24 карата. Дегустация приготовленных шедевров станет отличным завершением мероприятия. Программа подходит как взрослым, так и детям с 12 лет. Специальной подготовки не требуется, справятся даже новички. В стоимость включены все необходимые материалы и ингредиенты

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-5 человек или 1000 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1-5 человек или 1000 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Приглашаю вас на единственный в России мастер-класс по приготовлению костромского сыра! Я расскажу, кто и когда начал делать сыр в России и почему Костромская губерния стала центром отечественного сыроделия.

А затем вы своими руками сделаете «тот самый» свежий сычужный сыр по технологии 19 века. Финалом программы станет приготовление десерта — сырного трюфеля, украшенного золотом 24 карата. Это особая конфета, сочетающая сыр и шоколад.

Кому будет интересна программа

Искушённым путешественникам. Кто многое знает и видел и готов удивляться новым фактам, о которых не прочитаешь в интернете.

Организационные детали