В центре старинной Костромы, в уютной мастерской, вас ждет уникальный мастер-класс по приготовлению костромского сыра и десерта из сыра и шоколада.
Под увлекательную беседу об истории отечественного сыроделия, вы своими руками
Под увлекательную беседу об истории отечественного сыроделия, вы своими руками
5 причин купить этот мастер-класс
- 🧀 Уникальный опыт приготовления костромского сыра
- 🍫 Создание эксклюзивного десерта из сыра и шоколада
- 👨🏫 Увлекательная история отечественного сыроделия
- 👩🍳 Подходит для новичков и опытных кулинаров
- 🍽 Дегустация собственных гастрономических шедевров
Что можно увидеть
- Центр старинной Костромы
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Приглашаю вас на единственный в России мастер-класс по приготовлению костромского сыра! Я расскажу, кто и когда начал делать сыр в России и почему Костромская губерния стала центром отечественного сыроделия.
А затем вы своими руками сделаете «тот самый» свежий сычужный сыр по технологии 19 века. Финалом программы станет приготовление десерта — сырного трюфеля, украшенного золотом 24 карата. Это особая конфета, сочетающая сыр и шоколад.
Кому будет интересна программа
Искушённым путешественникам. Кто многое знает и видел и готов удивляться новым фактам, о которых не прочитаешь в интернете.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 12 лет
- Специальной подготовки не требуется. Справятся даже новички!
- В стоимость всё включено
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 70 туристов
По образованию — кандидат биологических наук. Долгое время работала на телевидении. Но любовь к кулинарии и общению с людьми победила. Результатом стали мои авторские мастер-классы. И уже 8 лет костромичи и гости города могут погрузиться в атмосферу 19 века и попробовать себя в роли сыродела. Считаю, никогда не поздно начать что-то новое и познать неизведанное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Люсине
13 мая 2024
Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
А
Анна
3 мая 2024
Было очень интересно и вкусно!!
С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
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