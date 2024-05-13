Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»

Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
В центре старинной Костромы, в уютной мастерской, вас ждет уникальный мастер-класс по приготовлению костромского сыра и десерта из сыра и шоколада.

Под увлекательную беседу об истории отечественного сыроделия, вы своими руками
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создадите настоящий костромской сыр по технологии 19 века.

Финалом программы станет приготовление необычного десерта - сырного трюфеля, украшенного золотом 24 карата. Дегустация приготовленных шедевров станет отличным завершением мероприятия. Программа подходит как взрослым, так и детям с 12 лет. Специальной подготовки не требуется, справятся даже новички. В стоимость включены все необходимые материалы и ингредиенты

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🧀 Уникальный опыт приготовления костромского сыра
  2. 🍫 Создание эксклюзивного десерта из сыра и шоколада
  3. 👨‍🏫 Увлекательная история отечественного сыроделия
  4. 👩‍🍳 Подходит для новичков и опытных кулинаров
  5. 🍽 Дегустация собственных гастрономических шедевров

Что можно увидеть

  • Центр старинной Костромы
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Приглашаю вас на единственный в России мастер-класс по приготовлению костромского сыра! Я расскажу, кто и когда начал делать сыр в России и почему Костромская губерния стала центром отечественного сыроделия.

А затем вы своими руками сделаете «тот самый» свежий сычужный сыр по технологии 19 века. Финалом программы станет приготовление десерта — сырного трюфеля, украшенного золотом 24 карата. Это особая конфета, сочетающая сыр и шоколад.

Кому будет интересна программа

Искушённым путешественникам. Кто многое знает и видел и готов удивляться новым фактам, о которых не прочитаешь в интернете.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Специальной подготовки не требуется. Справятся даже новички!
  • В стоимость всё включено

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Люсине
13 мая 2024
Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
А
3 мая 2024
Было очень интересно и вкусно!!
С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
Было очень интересно и вкусно!!Было очень интересно и вкусно!!

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