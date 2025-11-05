Индивидуальные экскурсии в Костроме

Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
В сентябре 2023 года Кострома отметила значимое событие - освящение возрожденного соборного ансамбля Костромского кремля, утраченного в 30-е годы.
Эта экскурсия приглашает вас на прогулку по историческим местам, где вы узнаете читать дальшеуменьшить
о первом кремле XIV века, его роли в истории города, о пожаре, который уничтожил цитадель, и о восстановлении Успенского и Богоявленского соборов.
Вы услышите о трагических решениях советской власти, которые привели к разрушению бесценных памятников, и о невероятных исторических парадоксах.
Посещение Богоявленского кафедрального собора, освященного в сентябре 2023 года, позволит вам поклониться Феодоровскому чудотворному образу и узнать о сложном процессе реконструкции этого величественного памятника
🖼️ Величайшая православная святыня - Феодоровский чудотворный образ Божией Матери
Что можно увидеть
Костромской кремль
Успенский собор
Богоявленский собор
Памятник Ленину
Описание экскурсии
История кремля и его соборов
На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном ещё в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков. Я расскажу о пожаре, уничтожившим цитадель, восстановленных в 18 веке соборах — Успенском и Богоявленском — и страшных решениях советской власти 30-х годов, которые ради парка культуры и отдыха пожертвовали бесценными архитектурными и религиозными памятниками. Вы также услышите незаурядную историю о памятнике Ленину, поставленном на постаменте монумента в честь династии Романовых. И все это вместе станет поводом поговорить о невероятных исторических парадоксах России.
Возрождение храмового комплекса
Вы посетите Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля, освящённый в сентябре 2023 года. Узнаете, как происходил сложный процесс реконструкции памятника, от которого остались лишь старые фотографии и чертёж, сделанный наспех перед разрушением собора. Сможете поклониться величайшей православной святыне — Феодоровскму чудотворному образу Божией Матери.
Организационные детали
Экскурсия не предусматривает захода в строящиеся объекты (техника безопасности)
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У штаба Возрождения Костромского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 631 туриста
Я — костромичка в шестом поколении. Работаю в команде увлеченных гидов, которые по-настоящему влюблены в город и с радостью рассказывают о его удивительной истории, архитектуре и культуре всем гостям. С нами вы откроете уютные уголки и старинные памятники Костромы, услышите незаурядные факты и легенды из ее насыщенной жизни. Оцените обаяние нашего душевного города и обязательно захотите сюда вернуться.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Отличная получилась экскурсия! С большим удовольствием посмотрели на Кострому с 30 м высоты. Необыкновенно красиво😁Богоявленский собор был освящён патриархом Кириллом храм получил статус кафедрального. Главная архитектурная доминанта — четырёхъярусная колокольня читать дальшеуменьшить
высотой 64 метра. Фасадное убранство в стиле барокко: наличники окон в два света, пилястры на рустованном фоне и другие элементы декора. Главной Святыней являются:Феодоровская икона Божией Матери XII–XIII века, Крест-мощевик с частицами мощей 150 святых и Смоленская икона Божией Матери в драгоценном окладе.
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Н
Надежда
Прекрасная экскурсия, хорошо структурирована, интересно было и взрослым, и детям. Большое спасибо нашему гиду, Андрею Анатольевичу. Большой профессионал своего дела.
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Е
Елена
Спасибо огромное Яне за интересный рассказ и прекрасное преподнесение материала. Прекрасный гид и очень добрый человек
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А
Анна
Гид Александр, совершенно прекрасный. Увлеченный, погруженный в материал, хорошо владеет и темой, и вниманием. Рассказ структурированный, повествование четкое, в конце еще раз все резюмировал. Было увлекательно, интересно, и в голове остался поданный материал.
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Наталья
все отлично. очень интересно. доступно.
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Н
Наташа
Добрый день! Нашим экскурсоводом была Маргарита. Мы в полном восторге как от структуры экскурсии, так и от того, с какой деликатностью Маргарита подстроилась под наши временные возможности и вынужденное опоздание. читать дальшеуменьшить
Повествование об истории Костромы и Кремля увлекло не только нас, взрослых, но и детей 13 и 18 лет. Мы узнали много интересных фактов об истории города и его современной жизни. Выражаем нашу благодарность Маргарите и организаторам экскурсии! ❤️
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