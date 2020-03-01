Индивидуальные экскурсии в Костроме

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Застать уникальный этап воссоздания храмового комплекса и познакомиться с его историей

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Скоро произойдет знаковое для Костромы событие — будет освящен возрожденный соборный ансамбль, разрушенный в 30-е годы прошлого века.

На экскурсии мы поговорим об утраченном кремле, старинном защитнике города, печальной судьбе его храмов и обсудим парадоксы исторического пути нашей страны.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Центральном парке
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Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение

Что вас ожидает

История кремля и его соборов
На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном еще в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков. Я расскажу о пожаре, уничтожившим цитадель, восстановленных в 18 веке соборах — Успенском и Богоявленском — и страшных решениях советской власти 30-х годов, которые ради парка культуры и отдыха пожертвовали бесценными архитектурными и религиозными памятниками. Вы также услышите незаурядную историю о памятнике Ленину, поставленном на постаменте монумента в честь династии Романовых. И все это вместе станет поводом поговорить о невероятных исторических парадоксах России.

Возрождение храмового комплекса
Вы посетите территорию, где работают над воссозданием православной святыни, увидите место археологических раскопок и узнаете, как происходит сложный процесс реконструкции памятника, о котором остались лишь старые фотографии и чертеж, сделанный перед разрушением собора наспех. В заключение я приглашу вас в штаб команды специалистов, участвующих в восстановлении архитектурного комплекса, и за чашкой чая расскажу о современном этапе строительства.

Организационные детали

Экскурсия не предусматривает захода в строящиеся объекты (техника безопасности).
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение
Костромской кремль. Возрождение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Центральном парке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я — костромичка в шестом поколении. Работаю в команде увлеченных гидов, которые по-настоящему влюблены в город и с радостью рассказывают о его удивительной истории, архитектуре и культуре всем гостям. С нами вы откроете уютные уголки и старинные памятники Костромы, услышите незаурядные факты и легенды из ее насыщенной жизни. Оцените обаяние нашего душевного города и обязательно захотите сюда вернуться.
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