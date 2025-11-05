Индивидуальные экскурсии в Костроме

В сентябре 2023 года Кострома отметила значимое событие - освящение возрожденного соборного ансамбля Костромского кремля, утраченного в 30-е годы.Эта экскурсия приглашает вас на прогулку по историческим местам, где вы узнаете

о первом кремле XIV века, его роли в истории города, о пожаре, который уничтожил цитадель, и о восстановлении Успенского и Богоявленского соборов. Вы услышите о трагических решениях советской власти, которые привели к разрушению бесценных памятников, и о невероятных исторических парадоксах. Посещение Богоявленского кафедрального собора, освященного в сентябре 2023 года, позволит вам поклониться Феодоровскому чудотворному образу и узнать о сложном процессе реконструкции этого величественного памятника

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История кремля и его соборов

На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном ещё в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков. Я расскажу о пожаре, уничтожившим цитадель, восстановленных в 18 веке соборах — Успенском и Богоявленском — и страшных решениях советской власти 30-х годов, которые ради парка культуры и отдыха пожертвовали бесценными архитектурными и религиозными памятниками. Вы также услышите незаурядную историю о памятнике Ленину, поставленном на постаменте монумента в честь династии Романовых. И все это вместе станет поводом поговорить о невероятных исторических парадоксах России.

Возрождение храмового комплекса

Вы посетите Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля, освящённый в сентябре 2023 года. Узнаете, как происходил сложный процесс реконструкции памятника, от которого остались лишь старые фотографии и чертёж, сделанный наспех перед разрушением собора. Сможете поклониться величайшей православной святыне — Феодоровскму чудотворному образу Божией Матери.

Организационные детали