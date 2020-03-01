Индивидуальные экскурсии в Костроме

Что вас ожидает

История кремля и его соборов

На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном еще в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков. Я расскажу о пожаре, уничтожившим цитадель, восстановленных в 18 веке соборах — Успенском и Богоявленском — и страшных решениях советской власти 30-х годов, которые ради парка культуры и отдыха пожертвовали бесценными архитектурными и религиозными памятниками. Вы также услышите незаурядную историю о памятнике Ленину, поставленном на постаменте монумента в честь династии Романовых. И все это вместе станет поводом поговорить о невероятных исторических парадоксах России.

Возрождение храмового комплекса

Вы посетите территорию, где работают над воссозданием православной святыни, увидите место археологических раскопок и узнаете, как происходит сложный процесс реконструкции памятника, о котором остались лишь старые фотографии и чертеж, сделанный перед разрушением собора наспех. В заключение я приглашу вас в штаб команды специалистов, участвующих в восстановлении архитектурного комплекса, и за чашкой чая расскажу о современном этапе строительства.