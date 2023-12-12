Раскрыть тайны древнего костромского монастыря в увлекательном формате
В Ипатьевский монастырь вас пригласят все костромские гиды, но я предлагаю познакомиться с главной достопримечательностью Костромы в необычном формате квеста.
Вам предстоит вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку и отработать некоторые шпионские навыки. Если всё получится, вы найдёте ключи, откроете замок и получите награду!
Вам предстоит вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку и отработать некоторые шпионские навыки. Если всё получится, вы найдёте ключи, откроете замок и получите награду!
Описание
Что вас ожидает
В увлекательном формате исторического квеста вы раскроете:
- Как вышло, что православную обитель основал иноверец
- Для кого построили парадные ворота и зачем нужны двери, ведущие в никуда
- Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный
- Чью репутацию подмочил великий русский поэт
- Как в истории монастыря переплелись две известные боярские династии
- При каких обстоятельствах здесь оказался первый царь из Романовых
И многое другое!
Организационные детали
Входные билеты в музей Ипатьевского монастыря оплачиваются дополнительно: 250 руб. /взрослые, 150 руб. /пенсионеры, 100 руб. /школьники.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Ипатьевского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.
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