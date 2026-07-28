Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно и познавательно!

Наталья

Были с Натальей сразу на двух экскурсиях, по Слободе и по Ипатьевскому монастырю. Это удобно посетить сразу две локации, они находятся рядом. Несмотря на очень холодную и снежную погоду, мы получили огромное удовольствие от прогулки! Наталья прекрасная рассказчица с огромным багажом знаний! Ну очень интересно и содержательно! Огромная благодарность за такое отношение к своему делу! Всем рекомендуем этого экскурсовода!

Наталья Ответ организатора: Наталья, большое спасибо за добрые слова! Было очень приятно общаться с Вашей позитивной, интересующейся компанией!