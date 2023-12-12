Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю

Индивидуальный квест в Костроме

Раскрыть тайны древнего костромского монастыря в увлекательном формате

В Ипатьевский монастырь вас пригласят все костромские гиды, но я предлагаю познакомиться с главной достопримечательностью Костромы в необычном формате квеста.

Вам предстоит вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку и отработать некоторые шпионские навыки. Если всё получится, вы найдёте ключи, откроете замок и получите награду!
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю

Описание

Что вас ожидает

В увлекательном формате исторического квеста вы раскроете:

  • Как вышло, что православную обитель основал иноверец
  • Для кого построили парадные ворота и зачем нужны двери, ведущие в никуда
  • Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный
  • Чью репутацию подмочил великий русский поэт
  • Как в истории монастыря переплелись две известные боярские династии
  • При каких обстоятельствах здесь оказался первый царь из Романовых

И многое другое!

Организационные детали

Входные билеты в музей Ипатьевского монастыря оплачиваются дополнительно: 250 руб. /взрослые, 150 руб. /пенсионеры, 100 руб. /школьники.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ипатьевского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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