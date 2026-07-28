В Ипатьевский монастырь вас пригласят все костромские гиды, но я предлагаю познакомиться с главной достопримечательностью Костромы в необычном формате квеста.
Вам предстоит вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку и отработать некоторые шпионские навыки. Если всё получится, вы найдёте ключи, откроете замок и получите награду!
Вам предстоит вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку и отработать некоторые шпионские навыки. Если всё получится, вы найдёте ключи, откроете замок и получите награду!
Описание квеста
В увлекательном формате исторического квеста вы раскроете:
- Как вышло, что православную обитель основал иноверец
- Для кого построили парадные ворота и зачем нужны двери, ведущие в никуда
- Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный
- Чью репутацию подмочил великий русский поэт
- Как в истории монастыря переплелись две известные боярские династии
- При каких обстоятельствах здесь оказался первый царь из Романовых
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты в музей Ипатьевского монастыря оплачиваются дополнительно: 400 ₽/взрослые, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) 250 ₽
- Экскурсия ориентирована на взрослых и детей от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ипатьевского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1274 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно и познавательно!
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Были с Натальей сразу на двух экскурсиях, по Слободе и по Ипатьевскому монастырю. Это удобно посетить сразу две локации, они находятся рядом. Несмотря на очень холодную и снежную погоду, мы получили огромное удовольствие от прогулки! Наталья прекрасная рассказчица с огромным багажом знаний! Ну очень интересно и содержательно! Огромная благодарность за такое отношение к своему делу! Всем рекомендуем этого экскурсовода!
Наталья
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за добрые слова! Было очень приятно общаться с Вашей позитивной, интересующейся компанией!
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О
если вы едете в Кострому, это место обязательно для посещения! и обязательно с гидом! мы были с сыновьями 9 лет, Наталья организовала по ходу экскурсии небольшой несложный квест - им
Наталья
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо! Ваши мальчики совршенно замечательные!
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О
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшие экскурсии по Костроме, Ипатьевскому монастырю и Костромской слободе. Было легко и очень познавательно. Наталья - просто кладезь знаний, очень приятный, открытый человек,
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Т
Были на экскурсии с детьми 13 и 11 лет ненастным апрельским утром. И не смотря ни на что (погоду, угрюмых подростков:) всем очень понравилось. Наталья очень интересно рассказывает, вовлекает в
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за добрые слова!
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М
Прекрасная экскурсия! Наталья — прекрасный рассказчик, мы узнали о том, как был основан монастырь, и с какими фамилиями он связан. Дети благодаря формату квеста были более вовлечены в экскурсию. Особая благодарность за приз в конце квеста.
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