О Ольга Сладкая жизнь Костромы Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!

Л Люсине Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде» Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)

И Инна Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс читать дальше кольцо из магазина бижутерии которое я одеваю обычно в летние поездки на пляж приобрело для меня ещё большую ценность. Ручной труд в ювелирном искусстве уникален. На мастер-класс сделали монетку на память. Группа была небольшая, поэтому к каждому был индивидуальный подход с правом выбора цвета эмали. Нас было 2 взрослых и 1 ребенок 6 лет. Ребенок свою монетку заполнял сам и был в восторге от результата и похвалы гида. Рекомендую данный мастер класс. Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее

О Олеся Сладкая жизнь Костромы Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))

А Анна Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде» Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)

И Ирина Сладкая жизнь Костромы Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.

Л Людмила Интерактивный ювелирный мастер-класс Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.

Ю Юлия Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс Посетила экскурсию 15.04.24. Очень понравилось! Ирина увлекательно рассказала о ювелирном ремесле в прошлом и настоящем. Я узнала много интересных фактов. Спасибо!

В Вета Интерактивный ювелирный мастер-класс Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍