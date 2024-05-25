Интересные программы мастер-классы Костромы

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Костроме, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладкая жизнь Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600 за всё до 10 чел.
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Индивидуальная
1 час
28 отзывов
Интерактивный ювелирный мастер-класс в Костроме: от истории до собственного украшения
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, столицы ювелирного дела России, и создайте уникальное украшение своими руками
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
910 за человека
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Интерактивный ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
В тренде
Интерактивный ювелирный мастер-класс: от истории до создания украшений
Приглашаем вас стать частью увлекательного путешествия по миру ювелирного искусства Костромы и создать собственное уникальное украшение
Начало: Улица Красные Ряды, 1, Кострома
Расписание: Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
  • Л
    Люсине
    13 мая 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
  • И
    Инна
    12 мая 2024
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее
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    кольцо из магазина бижутерии которое я одеваю обычно в летние поездки на пляж приобрело для меня ещё большую ценность. Ручной труд в ювелирном искусстве уникален. На мастер-класс сделали монетку на память. Группа была небольшая, поэтому к каждому был индивидуальный подход с правом выбора цвета эмали. Нас было 2 взрослых и 1 ребенок 6 лет. Ребенок свою монетку заполнял сам и был в восторге от результата и похвалы гида. Рекомендую данный мастер класс.

    Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностьюИнтересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью
  • О
    Олеся
    5 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
    Было очень интересно и вкусно!!Было очень интересно и вкусно!!
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Интерактивный ювелирный мастер-класс
    Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Посетила экскурсию 15.04.24. Очень понравилось! Ирина увлекательно рассказала о ювелирном ремесле в прошлом и настоящем. Я узнала много интересных фактов. Спасибо!
  • В
    Вета
    28 марта 2024
    Интерактивный ювелирный мастер-класс
    Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍
  • н
    нина
    26 марта 2024
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Возможно мы ожидали большего, а именно мастер класса, но по факту «работали» мы мин 10, а более часа была лекция
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    о ювелирах, ювелирных традициях, истории и прочее. Возможно сказалось то, что мы были уставшие с дороги, но нам было скучно и долго. Поэтому -хорошо, не более.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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