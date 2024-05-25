1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивный ювелирный мастер-класс в Костроме: от истории до собственного украшения
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, столицы ювелирного дела России, и создайте уникальное украшение своими руками
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
910₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
В тренде
Интерактивный ювелирный мастер-класс: от истории до создания украшений
Приглашаем вас стать частью увлекательного путешествия по миру ювелирного искусства Костромы и создать собственное уникальное украшение
Начало: Улица Красные Ряды, 1, Кострома
Расписание: Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 мая 2024Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
- ЛЛюсине13 мая 2024Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
- ИИнна12 мая 2024Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее
- ООлеся5 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))
- ААнна3 мая 2024Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
- ИИрина1 мая 2024Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.
- ЮЮлия16 апреля 2024Посетила экскурсию 15.04.24. Очень понравилось! Ирина увлекательно рассказала о ювелирном ремесле в прошлом и настоящем. Я узнала много интересных фактов. Спасибо!
- ВВета28 марта 2024Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍
- ннина26 марта 2024Возможно мы ожидали большего, а именно мастер класса, но по факту «работали» мы мин 10, а более часа была лекция
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы»
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