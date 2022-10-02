Пешеходная экскурсия по историческим частям Костромы окунет вас в историю и позволит увидеть старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX века, узорчатые деревянные домики и веерное расположение улиц придают ей особенное, неповторимое очарование. Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием великолепной гауптвахты, домом сенатора Борщова, ознакомитесь с ансамблем торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину и побываете на территории Костромского кремля. В это время Вы услышите историю города, узнаете много интересных и забавных фактов о достопримечательностях, сохранившихся и исчезнувших, а так же об известных людях, связанных с Костромской землей.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России!