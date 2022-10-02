Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме

Что вас ожидает 🤩

  • Пожарная каланча
  • Костромской кремль
  • Здание бывшей гауптвахты
  • Дом Борщова
  • Торговые ряды
  • Памятник Ивану Сусанину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Пешеходная экскурсия по историческим частям Костромы окунет вас в историю и позволит увидеть старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX века, узорчатые деревянные домики и веерное расположение улиц придают ей особенное, неповторимое очарование. Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием великолепной гауптвахты, домом сенатора Борщова, ознакомитесь с ансамблем торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину и побываете на территории Костромского кремля. В это время Вы услышите историю города, узнаете много интересных и забавных фактов о достопримечательностях, сохранившихся и исчезнувших, а так же об известных людях, связанных с Костромской землей.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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