О Ольга Очень понравилась пешеходная экскурсия по Костроме, экскурсовод Дмитрий очень грамотно, интересно, увлекательно провел нам ее, 2,5 часа пролетели одним мигом, погода прекрасная, нам очень повезло! Экскурсия у Дмитрия составлена четко, без «эээ-каний», «ммм-каний», очень, очень понравилась! Спасибо организаторам.

В Валентина Всё было хорошо!

Елена Прекрасный маршрут, очень интересная подача исторического материала. За 2 часа прошли, увидели, посетили, прикоснулись, а сколько узнали! А заодно и Мазаевских зайчиков повстречали) Рекомендуем!

Е Елена Нашей небольшой (меньше 10 человек) группой во главе с Дмитрием, обошли все основные локации. Не затянуто, интересно. В ходе экскурсии Дмитриц обращал внимание на такие детали, на которые сам бы ни за что не посмотрел. Отвечал на все наши вопросы) От души рекомендую эту экскурсию!

А Анастасия читать дальше и посмеялись. Успели даже зайти погреться в сувенирную лавку. Очень приятно было слушать Алексея, весь исторический материал подан доступно, с юмором, вот что значит глубокое знание и любовь к своему делу. Рекомендую. 👍 Благодарю Алексея за проведённую экскурсию по центру Костромы! Что можно успеть посмотреть за 2 часа, пешком, да еще и в дождь? А вот увидели, прошли по самым значимым объектам, еще

А Анна Алексею удалось передать атмосферу города, его самобытность и колорит. Экскурсия была интересна и взрослым, и особенно ребенку. Благодарим за прекрасно проведенное время!

Н Наталия 03.11.25 провел экскурсию «Кострома вдоль и поперек» Дмитрий. Живо, познавательно, материал подавал доступным языком с интересными историями и фактами. Не перегружал датами. Рекомендую эту экскурсию с этим гидом.

Мария Отличная экскурсия! За несколько часов увидели главные достопримечательности Костромы, узнали много интересного о истории города. Гид рассказывал живо и с любовью к родному краю. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем, кто впервые в Костроме!

Irina Прекрасно проведенное время с экскурсоводом Дмитрием! Подача материала, маршрут, все достойно, легко для восприятия! Ребенок 5 лет не устал. Рекомендую к посещению! 👍

О Оксана Огромное спасибо капитану! Получили удовольствие от экскурсии! Познавательно, увлекательно, красивые виды, внимание к туристам, отличный сервис. Чувствуется, что Андрей искренне любит свой город, глубоко знает историю и от души делиться своими знаниями с туристами. ps Удобная красивая лодка! Спасибо!

К Киселева Отличная экскурсия. Экскурсовод Сергей, отлично провел экскурсию. Было интересно как взрослым так и детям, нам повезло у нас экскурсия была индивидуальная, заказывала на tripster и ожидали, что будет много народу на экскурсии, но по факту никто не присоединился.

Г Глеб Все понравилось. Экскурсовод Алексей ответил на все возникающие вопросы, был дружелюбен и приветлив. Большое спасибо

Ксения Очень интересная экскурсия под руководством Сергея! Советую однозначно. Интересно, с юмором, историями, 2 часа пролетели незаметно. Влюбились в Кострому и ее историю ❤️ обязательно сходите!

Екатерина В восторге от экскурсии, а особенно от экскурсовода. Сергей большой молодец. Очень информативно, интерессно.