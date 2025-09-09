Прогулка по Костроме станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры.
За 2,5 часа участники посетят Костромской кремль, познакомятся с гражданской архитектурой 18-19 веков и прогуляются по торговым рядам. Экскурсия включает
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Костромского кремля
- 🏛 Архитектура 18-19 веков
- 🛍 Прогулка по торговым рядам
- 🖼 Виды на Волгу
- 🕊 Истории о героях Костромы
- 📜 Легенды и факты
- 🍽 Рекомендации по местам отдыха
Что можно увидеть
- Костромской кремль
- Торговые ряды
- Фёдоровская икона Божией Матери
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Пройдёте по территории бывшего Костромского кремля и узнаете, как он менялся с веками.
- Увидите примеры гражданской архитектуры 18–19 вв.
- Прогуляетесь по самым протяжённым торговым рядам в России.
- Прикоснётесь к истории Фёдоровской иконы Божией Матери — святыни династий Рюриковичей и Романовых.
- Оцените открыточные виды на Волгу и узнаете, как река влияла на жизнь города.
- Познакомитесь с основными памятниками Костромы.
- Услышите истории о героях и подвигах, связанных с Костромской землёй.
А после окончания прогулки вас ждут:
- Идеи для самостоятельных прогулок.
- Наши личные рекомендации: где вкусно поесть, куда сходить, что взять с собой.
- И, конечно, дружеское общение и улыбки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Если в группе будет более 12 человек, гид возьмёт громкоговоритель.
- Если в группе будет более 20 человек, на маршрут выйдут два гида, каждый работает с своей подгруппой.
ежедневно в 11:30 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Подросток от 7 до 14 лет
|500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 23179 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Фотографии от путешественников
О
Ольга
9 сен 2025
Очень понравилась пешеходная экскурсия по Костроме, экскурсовод Дмитрий очень грамотно, интересно, увлекательно провел нам ее, 2,5 часа пролетели одним мигом, погода прекрасная, нам очень повезло! Экскурсия у Дмитрия составлена четко, без «эээ-каний», «ммм-каний», очень, очень понравилась! Спасибо организаторам.
Дата посещения: 9 сентября 2025
В
Валентина
8 ноя 2025
Всё было хорошо!
Елена
5 ноя 2025
Прекрасный маршрут, очень интересная подача исторического материала. За 2 часа прошли, увидели, посетили, прикоснулись, а сколько узнали! А заодно и Мазаевских зайчиков повстречали) Рекомендуем!
Е
Елена
5 ноя 2025
Нашей небольшой (меньше 10 человек) группой во главе с Дмитрием, обошли все основные локации. Не затянуто, интересно. В ходе экскурсии Дмитриц обращал внимание на такие детали, на которые сам бы ни за что не посмотрел. Отвечал на все наши вопросы) От души рекомендую эту экскурсию!
А
Анастасия
5 ноя 2025
Благодарю Алексея за проведённую экскурсию по центру Костромы! Что можно успеть посмотреть за 2 часа, пешком, да еще и в дождь? А вот увидели, прошли по самым значимым объектам, еще
А
Анна
4 ноя 2025
Алексею удалось передать атмосферу города, его самобытность и колорит. Экскурсия была интересна и взрослым, и особенно ребенку. Благодарим за прекрасно проведенное время!
Н
Наталия
4 ноя 2025
03.11.25 провел экскурсию «Кострома вдоль и поперек» Дмитрий. Живо, познавательно, материал подавал доступным языком с интересными историями и фактами. Не перегружал датами. Рекомендую эту экскурсию с этим гидом.
Мария
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! За несколько часов увидели главные достопримечательности Костромы, узнали много интересного о истории города. Гид рассказывал живо и с любовью к родному краю. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем, кто впервые в Костроме!
Irina
3 ноя 2025
Прекрасно проведенное время с экскурсоводом Дмитрием! Подача материала, маршрут, все достойно, легко для восприятия! Ребенок 5 лет не устал. Рекомендую к посещению! 👍
О
Оксана
3 ноя 2025
Огромное спасибо капитану! Получили удовольствие от экскурсии! Познавательно, увлекательно, красивые виды, внимание к туристам, отличный сервис. Чувствуется, что Андрей искренне любит свой город, глубоко знает историю и от души делиться своими знаниями с туристами. ps Удобная красивая лодка! Спасибо!
К
Киселева
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Сергей, отлично провел экскурсию. Было интересно как взрослым так и детям, нам повезло у нас экскурсия была индивидуальная, заказывала на tripster и ожидали, что будет много народу на экскурсии, но по факту никто не присоединился.
Г
Глеб
3 ноя 2025
Все понравилось. Экскурсовод Алексей ответил на все возникающие вопросы, был дружелюбен и приветлив. Большое спасибо
Ксения
2 ноя 2025
Очень интересная экскурсия под руководством Сергея! Советую однозначно. Интересно, с юмором, историями, 2 часа пролетели незаметно. Влюбились в Кострому и ее историю ❤️ обязательно сходите!
Екатерина
1 ноя 2025
В восторге от экскурсии, а особенно от экскурсовода. Сергей большой молодец. Очень информативно, интерессно.
Т
Татьяна
29 окт 2025
Обзорная экскурсия понравилась. За небольшой промежуток времени дается сжатая информация об истории города и основных архитектурных достопримечательностях (с упоминанием исторических анекдотов).
