Увлекательнейшая экскурсия для мини группы на автомобиле Nissan X-Trail с персональным гидом по...

Увлекательнейшая экскурсия для мини группы на автомобиле Nissan X-Trail с персональным гидом по Волгореченскому рыбному хозяйству и пикником с форелью на берегу реки Волга, а харизматичный повар прилагается!
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме
Рыбный день в Костроме

Что вы увидите 🤩

  • Волгореченское рыбное хозяйство
  • Красоту Костромской природы и реку Волга

Что вас ожидает:

  • Посещение бассейнов с осетрами, карпами и сомами. Полный цикл выращивания осетров «от икринки до икринки». Интерактивный бассейн с осетрами всех мастей, форелью, карпами, толстолобиками, белугой. Возможность погладить белугу Машу. Посещение магазина с продукцией — карпы г/к и х/к, форель г/к и х/к, копчёные осетры и сомы, шашлык из сома, 4 вида икры и т. д. Нашим гостям предоставляется скидка на всю продукцию 5%.
Пикник с волгореченской форелью на берегу реки Волга. Форель готовим в формате мастер-класса с нашими рецептами и лайфхаками. Всё необходимое для крутого пикника с форелью предоставляем (форель, овощи свежие и на гриль, фрукты, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д.). Дополнительно к пикнику можно заказать: дегустацию чёрной икры, волжского копчёного леща. Закоптим леща на ольховой щепе при вас во время пикника. Интерактив «Стрельба из пневматического ружья». Можно проверить меткость и выпустить пар — пока мы готовим вам вкуснейший обед!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для 3 человекДля 4 человекДля группы 1-2 человек
Рыбный день в Костроме
15 700 ₽
16 250 ₽
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на Волгореченское рыбное хозяйство
  • Пикник с волгореченской форелью на берегу реки Волга.
Что не входит
  • Дегустация чёрной икры — 1500 руб. на группу до 5 чел.
  • Волжский копчёный лещ — 300 руб. /шт.
  • Интерактив «Стрельба из пневматического ружья» — 400 руб.
Место начала и завершения
Кострома, по договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, кроме понедельника с 10:00

ШиК А.
ШиК А.
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