Что вас ожидает:

Посещение бассейнов с осетрами, карпами и сомами. Полный цикл выращивания осетров «от икринки до икринки». Интерактивный бассейн с осетрами всех мастей, форелью, карпами, толстолобиками, белугой. Возможность погладить белугу Машу. Посещение магазина с продукцией — карпы г/к и х/к, форель г/к и х/к, копчёные осетры и сомы, шашлык из сома, 4 вида икры и т. д. Нашим гостям предоставляется скидка на всю продукцию 5%.

Пикник с волгореченской форелью на берегу реки Волга. Форель готовим в формате мастер-класса с нашими рецептами и лайфхаками. Всё необходимое для крутого пикника с форелью предоставляем (форель, овощи свежие и на гриль, фрукты, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д.). Дополнительно к пикнику можно заказать: дегустацию чёрной икры, волжского копчёного леща. Закоптим леща на ольховой щепе при вас во время пикника. Интерактив «Стрельба из пневматического ружья». Можно проверить меткость и выпустить пар — пока мы готовим вам вкуснейший обед!

Важная информация: