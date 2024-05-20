1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств»
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кострома хлебосольная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы, прогуливаясь по историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Завершите день в доме купца с дегустацией расстегаев
Начало: У памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
«Вы узнаете о блюдах местной кухни и увидите уголки города, где купцы торговали костромскими лакомствами»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
«В конце экскурсии в «Доме стрельца» вас ждет угощение: специально для вас приготовят шашлык и овощи на мангале, сбитень и морс, а также чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
«А в финале программы, конечно же, продегустируете свои гастрономические шедевры»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«В свободное время прогуляетесь по Торговым рядам, где в большом ассортименте представлены льняные, ювелирные, гастрономические изделия на любой вкус»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия20 мая 2024Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и перестроил экскурсию таким образом,
- ЮЮлия18 мая 2024Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным знаковым местам Костромы, однако
- ДДмитрий13 мая 2024Очень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно и ветер!) Первые полтора часа
- ЛЛюсине13 мая 2024Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
- ААнна3 мая 2024Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
- ЮЮлианна18 февраля 2024Это было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович и начал свой рассказ об
- ИИрина15 февраля 2024Экскурсию нам провели разноплановую. Это было настоящее путешествие. Мы смогли посмотреть и узнать историю Ипатьевского монастыря, познакомиться с историческим центром
- ЮЮлия21 ноября 2023Спасибо большое Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию)
- ЕЕлена1 сентября 2023Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!) Угощения хозяина выше всех похвал! Спасибо за этот вечер!)
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гастрономические»
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