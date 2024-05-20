читать дальше

этом месте! Мы прошли по всей территории монастыря. Не смотря на то что светило солнце, мороз был крепкий! Однако, замёрзнуть мы не успевали, так как Дмитрий заводил нас на различные экспозиции, и всё сопровождал интересными рассказами! Информации много, всё структурированно и ориентированно на слушателя! Иногда мне казалось, что смотрю фильм, настолько было интересно и увлекательно! Мы прошли через реку Кострому пешком!)) Побывали в магазине при единственном производстве льна в нашей стране. Прошли пешком по историческому центру города, внимательно слушая рассказы гида. Проехав пару остановок на автобусе мы оказались в самом центре Костромы - на "сковородке":) не смотря на название мы успели немного замёрзнуть, и Дмитрий охотно принял наше предложение зайти попить кофейку в одну из лучших атмосферных кофеен города!) Дмитрий и там не давал нам заскучать и рассказывал о кулинарных предпочтениях горожан с начала истории города! После мы побывали в воссозданном Богоявленском соборе и попали прямо на службу! Выглядело все необычайно красиво и торжественно!!) Уже стемнело, и мы отправились на другой берег Волги - в Дом Стрельца! Очень необычный музей, мы как будто перенеслись на машине времени намного лет назад, в гости к Стрельцу, посмотрели чем жили люди в то время, оказались прямо в обстановке тех времен. Дмитрий и экскурсию нам провел и шикарный пир для нас устроил! Мы смогли отведать местную рыбу, грибы, щи, борщи, узнали как правильно кушать расстегаи, полакомились местным домашним квасом, облепиховым морсом и даже угостились мороженным с супер - вкусной начинкой 😃😃😃 уехали мы сытые, довольные и полные впечатлений! Сегодня мы отмечали юбилей нашей бабушки ❤️ и это было самое необычное празднование Дня Рождения! 😃 Спасибо! ❤️ Дмитрий - необычайно разносторнний человек, настоящий человек - оркестр! 👏👏👏Желаем ему дальнейшего процветания, вдохновения и неугасимой энергии!!! 🔥 Спасибо за это путешествие! До новых встреч, Кострома! 👋