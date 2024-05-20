Гастрономические экскурсии Костромы

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Костроме, цены от 2 277 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств»
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277 за человека
Кострома хлебосольная
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Кострома хлебосольная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы, прогуливаясь по историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Завершите день в доме купца с дегустацией расстегаев
Начало: У памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
«Вы узнаете о блюдах местной кухни и увидите уголки города, где купцы торговали костромскими лакомствами»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
«В конце экскурсии в «Доме стрельца» вас ждет угощение: специально для вас приготовят шашлык и овощи на мангале, сбитень и морс, а также чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
«А в финале программы, конечно же, продегустируете свои гастрономические шедевры»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«В свободное время прогуляетесь по Торговым рядам, где в большом ассортименте представлены льняные, ювелирные, гастрономические изделия на любой вкус»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    20 мая 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и перестроил экскурсию таким образом,
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    чтобы мы и посмотреть всё смогли и не промокнуть. Очень много знает, приятный собеседник! Общались на разные темы, ни один вопрос от нас не остался не отвеченным. Дегустация прошла в приятной атмосфере, Сергей быстро перезнакомил нас между собой и мы не только насладились продуктами местного производства, но и приятно пообщались с людьми, которых совершенно не знали ещё вначале экскурсии. В конце помогли с заказом такси, кому это было нужно. Однозначно рекомендую! Именно об этой экскурсии останутся воспоминания на долгое время:)

    Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался иОчень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным знаковым местам Костромы, однако
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    шикарным дополнением программы служит её гастрономическое завершение =) Гиду Алексею спасибо огромное, несмотря на хмурую майскую погоду, он сумел увлечь нас своим интересным повествованием, с его легкой подачи мы узнали про основные здания «сковородки», о Екатерине II в Костроме (ладья и веер запомнятся надолго=))) о Костроме и Романовых, о съемках «Бесприданницы», о Сусанине, о Молочной Горе и многом другом. Очень впечатлила личность Калерии Густавовны Тороп – женщины-архитектора, отстоявшей исторический архитектурный облик центра Костромы, благодаря ей мы сегодня можем воочию наблюдать сохранившиеся самые большие Торговые Ряды на территории РФ, отреставрированный сказочный Ипатьевский монастырь и др. Замерзнув на экскурсии, мы с превеликим удовольствием проследовали на дегустацию вкусностей, которыми славится Кострома =) Нас ждал уже накрытый стол – соленья, сыры, колбасы, сладости и четверговая соль конечно же)) Все вкусное, из качественных продуктов, гордость Костромы. Все это прекрасно дополнялось горячительными напитками и чаями, прекрасный Дмитрий в белых перчатках самозабвенно рассказывал нам про каждый продукт и напиток в деталях. Дегустация быстро перешла в душевное застолье, вспоминаем с теплом в сердце, памятно очень, БЛАГОДАРИМ!!! Мы чувствовали себя желанными гостями в хлебосольной Костроме =))

    Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Очень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно и ветер!) Первые полтора часа
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    прогулка, от памятника Юрию Долгорукому. Коротко по основным местам в центре, на набережную, парк и памятник Ленина, Молочная Гора. И в завершении дегустация на местном ликеро-водочном заводе, тоже в центре практически. На прогулке замёрзли!) Там вкусный Иван-чай, два вида водки и перцовка, три вида вкусной колбаски, один вид сыра, огурчики, капустка, груди в сметане, хлебушек, чёрная соль - всего немного, но перекусить вполне хватит. И главное все свежее и правда вкусное. Человек с завода расскажет о производстве и напитках. В общем понравилось, могу рекомендовать! И согрелась хорошо)

    Очень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно иОчень подойдёт для первого знакомства с центром города. Были 09 мая 2024, погода жуть, холодно и
  • Л
    Люсине
    13 мая 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
    Было очень интересно и вкусно!!Было очень интересно и вкусно!!
  • Ю
    Юлианна
    18 февраля 2024
    Кострома хлебосольная
    Это было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович и начал свой рассказ об
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    этом месте! Мы прошли по всей территории монастыря. Не смотря на то что светило солнце, мороз был крепкий! Однако, замёрзнуть мы не успевали, так как Дмитрий заводил нас на различные экспозиции, и всё сопровождал интересными рассказами! Информации много, всё структурированно и ориентированно на слушателя! Иногда мне казалось, что смотрю фильм, настолько было интересно и увлекательно! Мы прошли через реку Кострому пешком!)) Побывали в магазине при единственном производстве льна в нашей стране. Прошли пешком по историческому центру города, внимательно слушая рассказы гида. Проехав пару остановок на автобусе мы оказались в самом центре Костромы - на "сковородке":) не смотря на название мы успели немного замёрзнуть, и Дмитрий охотно принял наше предложение зайти попить кофейку в одну из лучших атмосферных кофеен города!) Дмитрий и там не давал нам заскучать и рассказывал о кулинарных предпочтениях горожан с начала истории города! После мы побывали в воссозданном Богоявленском соборе и попали прямо на службу! Выглядело все необычайно красиво и торжественно!!) Уже стемнело, и мы отправились на другой берег Волги - в Дом Стрельца! Очень необычный музей, мы как будто перенеслись на машине времени намного лет назад, в гости к Стрельцу, посмотрели чем жили люди в то время, оказались прямо в обстановке тех времен. Дмитрий и экскурсию нам провел и шикарный пир для нас устроил! Мы смогли отведать местную рыбу, грибы, щи, борщи, узнали как правильно кушать расстегаи, полакомились местным домашним квасом, облепиховым морсом и даже угостились мороженным с супер - вкусной начинкой 😃😃😃 уехали мы сытые, довольные и полные впечатлений! Сегодня мы отмечали юбилей нашей бабушки ❤️ и это было самое необычное празднование Дня Рождения! 😃 Спасибо! ❤️ Дмитрий - необычайно разносторнний человек, настоящий человек - оркестр! 👏👏👏Желаем ему дальнейшего процветания, вдохновения и неугасимой энергии!!! 🔥 Спасибо за это путешествие! До новых встреч, Кострома! 👋

    Это было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович иЭто было невероятное приключение! ❤️Началось оно в Ипатьевском монастыре, где нас встретил экскурсовод Дмитрий Павлович и
  • И
    Ирина
    15 февраля 2024
    Кострома хлебосольная
    Экскурсию нам провели разноплановую. Это было настоящее путешествие. Мы смогли посмотреть и узнать историю Ипатьевского монастыря, познакомиться с историческим центром
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    города, а в завершении оказались за хлебосольным столом в доме стрельца! Отведали приготовленные с душой местные блюда, узнали о житье-бытье костромичей в прошлом. В доме-музее можно было прикоснуться к истории в прямом смысле - все можно было потрогать, взять в руки, посидеть. Подача материала была доступна, информация усваивалась легко. Спасибо Дмитрию, мы увидели как красива Кострома!

  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2023
    Кострома хлебосольная
    Спасибо большое Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию)
  • Е
    Елена
    1 сентября 2023
    Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
    Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!) Угощения хозяина выше всех похвал! Спасибо за этот вечер!)
    Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!)Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!)Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!)Экскурсия очень занимательная! Экскурсовод Дмитрий прекрасно преподносит материал, все понятно и интересно!)

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гастрономические»

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  1. Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
  2. Кострома хлебосольная
  3. Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
  4. Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
  5. «Знакомство с Костромой»: однодневный тур
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 277 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Костромы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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