Посетить старинные русские города и узнать о них интересные факты
Приглашаю в путешествие по двум уютным городам на стыке Ивановской и Костромской областей. В пути я подробно расскажу, как они развивались, чем славятся и что в них посмотреть. По приезде в каждом городе у вас будет 2 часа свободного времени.
Вы сможете в комфортном для себя темпе погулять по историческому центру и зайти в интересующие вас музеи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Интересные места по пути. Вы проедете Волгореченск и услышите о строительстве в нём Костромской ГРЭС. А также увидите из окна небольшой промышленный городок Приволжск.
Шуя. Этот уютный город когда-то был крупным центром торговли, где проводились традиционные русские ярмарки. Во время самостоятельной прогулки вы сможете оценить его главные места: Воскресенский собор и купеческие усадьбы. А также по желанию посетить музей Мыла или магазин-музей «Казённый винный склад №3».
Палех. Маленький посёлок Ивановской области, известный лаковой миниатюрой и иконописью. Вы сможете посетить тематические музеи, посвящённые этим ремеслам.
Увлекательные рассказы. В пути я расскажу много интересного о Костроме, Палехе и Шуе. Вы узнаете:
как в этих местах зародилось льняное и ювелирное производство
почему земли на границе областей переходили из одного подчинения в другое
как в конце 19 века в Шуе появился казённый винный завод
как в палехских крестьянских семьях распределялись этапы написания икон
почему палехская расписная табакерка стала шкатулкой
Тайминг экскурсии
09:00 — Отправление из вашего отеля 10:30 — Свободное время в Шуе 12:30 — Отправление в Палех 13:00 — Свободное время в Палехе 15:00 — Выезд из Палеха 17:00 — Возвращение в Кострому
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Orlando
В машине нет детского кресла
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет
Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Уже более 10 лет я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.