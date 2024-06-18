Приглашаю в путешествие по двум уютным городам на стыке Ивановской и Костромской областей. В пути я подробно расскажу, как они развивались, чем славятся и что в них посмотреть. По приезде в каждом городе у вас будет 2 часа свободного времени. Вы сможете в комфортном для себя темпе погулять по историческому центру и зайти в интересующие вас музеи.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интересные места по пути. Вы проедете Волгореченск и услышите о строительстве в нём Костромской ГРЭС. А также увидите из окна небольшой промышленный городок Приволжск.

Шуя. Этот уютный город когда-то был крупным центром торговли, где проводились традиционные русские ярмарки. Во время самостоятельной прогулки вы сможете оценить его главные места: Воскресенский собор и купеческие усадьбы. А также по желанию посетить музей Мыла или магазин-музей «Казённый винный склад №3».

Палех. Маленький посёлок Ивановской области, известный лаковой миниатюрой и иконописью. Вы сможете посетить тематические музеи, посвящённые этим ремеслам.

Увлекательные рассказы. В пути я расскажу много интересного о Костроме, Палехе и Шуе. Вы узнаете:

как в этих местах зародилось льняное и ювелирное производство

почему земли на границе областей переходили из одного подчинения в другое

как в конце 19 века в Шуе появился казённый винный завод

как в палехских крестьянских семьях распределялись этапы написания икон

почему палехская расписная табакерка стала шкатулкой

Тайминг экскурсии

09:00 — Отправление из вашего отеля

10:30 — Свободное время в Шуе

12:30 — Отправление в Палех

13:00 — Свободное время в Палехе

15:00 — Выезд из Палеха

17:00 — Возвращение в Кострому

Организационные детали