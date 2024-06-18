Шуя и Палех за 1 день: из Костромы на авто

Посетить старинные русские города и узнать о них интересные факты
Приглашаю в путешествие по двум уютным городам на стыке Ивановской и Костромской областей. В пути я подробно расскажу, как они развивались, чем славятся и что в них посмотреть. По приезде в каждом городе у вас будет 2 часа свободного времени.

Вы сможете в комфортном для себя темпе погулять по историческому центру и зайти в интересующие вас музеи.
Шуя и Палех за 1 день: из Костромы на авто
Шуя и Палех за 1 день: из Костромы на авто
Шуя и Палех за 1 день: из Костромы на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интересные места по пути. Вы проедете Волгореченск и услышите о строительстве в нём Костромской ГРЭС. А также увидите из окна небольшой промышленный городок Приволжск.

Шуя. Этот уютный город когда-то был крупным центром торговли, где проводились традиционные русские ярмарки. Во время самостоятельной прогулки вы сможете оценить его главные места: Воскресенский собор и купеческие усадьбы. А также по желанию посетить музей Мыла или магазин-музей «Казённый винный склад №3».

Палех. Маленький посёлок Ивановской области, известный лаковой миниатюрой и иконописью. Вы сможете посетить тематические музеи, посвящённые этим ремеслам.

Увлекательные рассказы. В пути я расскажу много интересного о Костроме, Палехе и Шуе. Вы узнаете:

  • как в этих местах зародилось льняное и ювелирное производство
  • почему земли на границе областей переходили из одного подчинения в другое
  • как в конце 19 века в Шуе появился казённый винный завод
  • как в палехских крестьянских семьях распределялись этапы написания икон
  • почему палехская расписная табакерка стала шкатулкой

Тайминг экскурсии

09:00 — Отправление из вашего отеля
10:30 — Свободное время в Шуе
12:30 — Отправление в Палех
13:00 — Свободное время в Палехе
15:00 — Выезд из Палеха
17:00 — Возвращение в Кострому

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Orlando
  • В машине нет детского кресла
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет
  • Если вы решите посетить музеи, входные билеты оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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