1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кострома: Подвиг Ивана Сусанина и наследие Романовых в одной поездке
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где вы узнаете о героическом подвиге Ивана Сусанина и посетите исторические места
Начало: от памятника Юрию Долгорукому или по договоренност...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ООльга1 июня 2024Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
- ННаталия30 мая 2024Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ИИРИНА17 мая 2024Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
- ИИрина16 мая 2024Не буду повторяться и присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Очень скрупулёзно искали гида по Костроме и выбрав Андрея остались очень довольны. Рекомендуем! Оценка 5+
- ВВера12 мая 2024Если есть желание познакомиться с городом Кострома, увидеть город в целом, его улицы, красивые дома, услышать интересный рассказ о городе,
- ИИрина11 мая 2024Экскурсовод Дмитрий👍
- ЕЕлена2 мая 2024Гид Андрей Румянов провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Костроме на 2024 год на машине, 400 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август