Экскурсии по Костроме на машине с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «На машине» в Костроме, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 6 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Кострома: Подвиг Ивана Сусанина и наследие Романовых в одной поездке
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где вы узнаете о героическом подвиге Ивана Сусанина и посетите исторические места
Начало: от памятника Юрию Долгорукому или по договоренност...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
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    (из окна автомобиля не всегда хороший ракурс, а выходить из машины всякий раз не очень удобно). И расстояние позволяет пройти все эти локации пешком. Рекомендую этот вариант для туристов, которым трудно даются долгие прогулки.

    Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
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    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик
  • И
    ИРИНА
    17 мая 2024
    Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
    Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Не буду повторяться и присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Очень скрупулёзно искали гида по Костроме и выбрав Андрея остались очень довольны. Рекомендуем! Оценка 5+
  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Если есть желание познакомиться с городом Кострома, увидеть город в целом, его улицы, красивые дома, услышать интересный рассказ о городе,
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    его жителях, то это к Андрею! Интереснейшая экскурсия о городе, истории, людях. При этом удобно и комфортно. Два с половиной часа пролетели совсем незаметно, не хотелось останавливаться. Обязательно вернёмся в Кострому и уверены Андрею есть, что ещё рассказать. Огромное спасибо!!!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсовод Дмитрий👍
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Гид Андрей Румянов провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом
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    Ивана Сусанина и даже прошли по болоту к месту его гибели. Андрей- замечательный гид, прекрасно чувствующий аудиторию. Легко и интересно доносит много информации, исторических фактов. Всем любящим русскую историю и интересные путешествия - однозначно рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
  2. Из Костромы в Плёс на авто
  3. Красное-на-Волге и лосиная ферма
  4. Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
  5. Ярославль и Кострома одним днём
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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