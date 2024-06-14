Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре

Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Приглашаю на авторскую прогулку по удивительной улице, отражающей самые яркие вехи истории Костромы и её культурное своеобразие. Горная, Богословская, она же — Каткина гора.

Это одновременно символ провинциального захолустья, место ссылок и приют для образованнейших людей своего времени. В чём её загадка? Разберёмся на экскурсии!
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • примеры разных архитектурных стилей 18–20 веков
  • седьмой по величине планетарий в России
  • памятник царю и крестьянину
  • загадочные небольшие дворики
  • памятник замечательному русскому писателю

Вы узнаете:

  • почему улицу Горную можно назвать портретом города в миниатюре
  • как она отражает историю Костромы, особенности местной архитектуры и градостроительства
  • какие сословия могли здесь селиться
  • какие находки делали жители старинных домов
  • судьбы каких пяти писателей здесь переплелись и что общего в их произведениях
  • кто отбывал ссылку на Горной
  • почему именно здесь находится подлинная деталь памятника, поставленного по инициативе императора Николая I
  • что произошло на перекрёстке улиц Горной и Нижней Дебри в 1952 году
  • какое крупное предприятие открылось тут в начале 20 столетия

Завершить экскурсию можно чаепитием в гостеприимном музее современного мастерства «Лепота», где вам расскажут о творчестве костромских ремесленников.

Организационные детали

Вход в музей современного искусства «Лепота» бесплатный (по желанию). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ресторана «Белое солнце»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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