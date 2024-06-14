Приглашаю на авторскую прогулку по удивительной улице, отражающей самые яркие вехи истории Костромы и её культурное своеобразие. Горная, Богословская, она же — Каткина гора.
Это одновременно символ провинциального захолустья, место ссылок и приют для образованнейших людей своего времени. В чём её загадка? Разберёмся на экскурсии!
Это одновременно символ провинциального захолустья, место ссылок и приют для образованнейших людей своего времени. В чём её загадка? Разберёмся на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- примеры разных архитектурных стилей 18–20 веков
- седьмой по величине планетарий в России
- памятник царю и крестьянину
- загадочные небольшие дворики
- памятник замечательному русскому писателю
Вы узнаете:
- почему улицу Горную можно назвать портретом города в миниатюре
- как она отражает историю Костромы, особенности местной архитектуры и градостроительства
- какие сословия могли здесь селиться
- какие находки делали жители старинных домов
- судьбы каких пяти писателей здесь переплелись и что общего в их произведениях
- кто отбывал ссылку на Горной
- почему именно здесь находится подлинная деталь памятника, поставленного по инициативе императора Николая I
- что произошло на перекрёстке улиц Горной и Нижней Дебри в 1952 году
- какое крупное предприятие открылось тут в начале 20 столетия
Завершить экскурсию можно чаепитием в гостеприимном музее современного мастерства «Лепота», где вам расскажут о творчестве костромских ремесленников.
Организационные детали
Вход в музей современного искусства «Лепота» бесплатный (по желанию). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ресторана «Белое солнце»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Полина, я соорганизатор культурного центра, где мы проводим кинопоказы и лекции. А также гид и создатель видеожурнала, посвящённого истории Костромского края. Увлекаясь краеведением, я с каждым днём всё больше влюбляюсь в родной город и связанные с ним судьбы. И мне жизненно необходимо делиться этим вдохновением с вами!Задать вопрос
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