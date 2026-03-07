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Улица Ивановская в Костроме: огонёк просвещения за деревянными ставнями

Погулять по старинной улице, расшифровать архитектуру усадеб и узнать истории местных жителей
Приглашаю погулять по Ивановской улице — бывшей слободке Костромской Ям. Вы полюбуетесь деревянными домами с красивыми наличниками и резьбой. Увидите бывший католический костёл, отыщете 150-летние деревья и заглянете в тайные дворики.

Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей образования в Костроме.
5
69 отзывов
Улица Ивановская в Костроме: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская в Костроме: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская в Костроме: огонёк просвещения за деревянными ставнями

Описание экскурсии

Гуляя по старинной Ивановской улице, вы узнаете:

  • Об укладе жизни городской дворянской усадьбы
  • Как на Ивановской оказалась известная арфистка Ксения Эрдели
  • Как выглядел губернаторский сад и как он менялся при разных управляющих
  • Где изначально находилось женское епархиальное училище и чему там обучали
  • Какие выдающиеся учителя и писатели жили на Ивановской

И многое другое!

Организационные детали

  • По желанию можно завершить экскурсию чаепитием в музее современного мастерства
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере за филармонией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 556 туристов
Приглашаем вас на авторские экскурсии по историческим улицам Костромы. Для вас работает команда гидов — Дмитрий и Полина. Дмитрий — коренной вятчанин, но, приехав в Кострому, влюбился в город и остался
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здесь. Создал культурный центр и кинолекторий, ставил спектакли, объединял единомышленников для исследовательских поездок по области. Вдохновившись проектом «Пешком по Вятке», начал собирать сведения по истории отдельных улиц Костромы, записывать воспоминания жителей и изучать архивы. Так появились авторские маршруты, по-новому раскрывающие образ города для горожан и путешественников. Полина — коренная костромитянка (так раньше называли себя костромичи), гид и активный участник городских проектов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
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Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Потрясающие погружение в историю судеб и домов.
Полина - прекрасный рассказчик и влюбленный в свое дело человек, знающий свой город и влюбляющий в него туристов.
2 часа пролетели незаметно и очень жаль, что наша прогулка закончилась.
Обязательно вернёмся прогуляться новым маршрутом не только по Ивановской.
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
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Е
Просто шикарнейшая прогулка-экскурсия о городе и его жителях! очень-очень рекомендую! процветания Полине и её проекту!
Просто шикарнейшая прогулка-экскурсия о городе и его жителях! очень-очень рекомендую! процветания Полине и её проекту!
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Наталья
нам все очень понравилось, смело рекомендую
нам все очень понравилось, смело рекомендую
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С
Замечательная экскурсия, нам очень понравилась. Благодаря Полине поближе познакомились с городом через истории его жителей.
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Ю
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок по милым улочкам. У нас остались очень тёплые впечатления.
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок
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Мария
Спасибо большое Полине, она рассказала очень живую историю города через его жителей, мы увидели интересные здания, научились отличать усадебные дома, стили, гид очень увлеченная и может заинтересовать слушателя, мы остались очень довольны!! Успехов Полине в ее работе и новых замечательных встреч с жителями города!
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