Приглашаю погулять по Ивановской улице — бывшей слободке Костромской Ям. Вы полюбуетесь деревянными домами с красивыми наличниками и резьбой. Увидите бывший католический костёл, отыщете 150-летние деревья и заглянете в тайные дворики.
Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей образования в Костроме.
Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей образования в Костроме.
Описание экскурсии
Гуляя по старинной Ивановской улице, вы узнаете:
- Об укладе жизни городской дворянской усадьбы
- Как на Ивановской оказалась известная арфистка Ксения Эрдели
- Как выглядел губернаторский сад и как он менялся при разных управляющих
- Где изначально находилось женское епархиальное училище и чему там обучали
- Какие выдающиеся учителя и писатели жили на Ивановской
И многое другое!
Организационные детали
- По желанию можно завершить экскурсию чаепитием в музее современного мастерства
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере за филармонией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 556 туристов
Приглашаем вас на авторские экскурсии по историческим улицам Костромы. Для вас работает команда гидов — Дмитрий и Полина. Дмитрий — коренной вятчанин, но, приехав в Кострому, влюбился в город и остался
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.
Потрясающие погружение в историю судеб и домов.
Полина - прекрасный рассказчик и влюбленный в свое дело человек, знающий свой город и влюбляющий в него туристов.
2 часа пролетели незаметно и очень жаль, что наша прогулка закончилась.
Обязательно вернёмся прогуляться новым маршрутом не только по Ивановской.
Потрясающие погружение в историю судеб и домов.
Полина - прекрасный рассказчик и влюбленный в свое дело человек, знающий свой город и влюбляющий в него туристов.
2 часа пролетели незаметно и очень жаль, что наша прогулка закончилась.
Обязательно вернёмся прогуляться новым маршрутом не только по Ивановской.
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Е
Просто шикарнейшая прогулка-экскурсия о городе и его жителях! очень-очень рекомендую! процветания Полине и её проекту!
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нам все очень понравилось, смело рекомендую
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С
Замечательная экскурсия, нам очень понравилась. Благодаря Полине поближе познакомились с городом через истории его жителей.
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Ю
Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок по милым улочкам. У нас остались очень тёплые впечатления.
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Спасибо большое Полине, она рассказала очень живую историю города через его жителей, мы увидели интересные здания, научились отличать усадебные дома, стили, гид очень увлеченная и может заинтересовать слушателя, мы остались очень довольны!! Успехов Полине в ее работе и новых замечательных встреч с жителями города!
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