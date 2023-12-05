Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Погулять по старинной улице Костромы, расшифровать её архитектуру и узнать о судьбах местных жителей

Приглашаю погулять по Ивановской улице — бывшей слободке Костромской Ям. Вы полюбуетесь деревянными домами с красивыми наличниками и резьбой. Увидите бывший католический костёл, отыщете 200-летние деревья и заглянете в тайные дворики.

Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей частного образования в Костроме.
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
Улица Ивановская: огонёк просвещения за деревянными ставнями
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Описание

Что вас ожидает

Гуляя по старинной Ивановской улице, вы узнаете:

  • Как гимназия и дом губернатора поменялись местами
  • Как на Ивановской оказалась известная арфистка Ксения Эрдели
  • Как выглядел губернаторский сад и как он менялся при разных управляющих
  • Где изначально находилось женское епархиальное училище и чему там обучали
  • Какие выдающиеся учителя и врачи жили на Ивановской

И многое другое!

Организационные детали

По желанию можно завершить экскурсию чаепитием в музее современного мастерства. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере за филармонией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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