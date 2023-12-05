Погулять по старинной улице Костромы, расшифровать её архитектуру и узнать о судьбах местных жителей
Приглашаю погулять по Ивановской улице — бывшей слободке Костромской Ям. Вы полюбуетесь деревянными домами с красивыми наличниками и резьбой. Увидите бывший католический костёл, отыщете 200-летние деревья и заглянете в тайные дворики.
Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей частного образования в Костроме.
Я расскажу, какие известные люди жили на Ивановской и как она связана с историей частного образования в Костроме.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по старинной Ивановской улице, вы узнаете:
- Как гимназия и дом губернатора поменялись местами
- Как на Ивановской оказалась известная арфистка Ксения Эрдели
- Как выглядел губернаторский сад и как он менялся при разных управляющих
- Где изначально находилось женское епархиальное училище и чему там обучали
- Какие выдающиеся учителя и врачи жили на Ивановской
И многое другое!
Организационные детали
По желанию можно завершить экскурсию чаепитием в музее современного мастерства. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере за филармонией
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Костроме
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Полина, я соорганизатор культурного центра, где мы проводим кинопоказы и лекции. А также гид и создатель видеожурнала, посвящённого истории Костромского края. Увлекаясь краеведением, я с каждым днём всё больше влюбляюсь в родной город и связанные с ним судьбы. И мне жизненно необходимо делиться этим вдохновением с вами!
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