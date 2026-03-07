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М Мария Спасибо огромное замечательной Полине за совершенно изумительный экскурс в деревянную Кострому.

Потрясающие погружение в историю судеб и домов.

Полина - прекрасный рассказчик и влюбленный в свое дело человек, знающий свой город и влюбляющий в него туристов.

2 часа пролетели незаметно и очень жаль, что наша прогулка закончилась.

Обязательно вернёмся прогуляться новым маршрутом не только по Ивановской. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Просто шикарнейшая прогулка-экскурсия о городе и его жителях! очень-очень рекомендую! процветания Полине и её проекту! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья нам все очень понравилось, смело рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Замечательная экскурсия, нам очень понравилась. Благодаря Полине поближе познакомились с городом через истории его жителей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Чудесная экскурсия для любителей деревянного зодчества, да и в целом старинной архитектуры, истории и душевных прогулок по милым улочкам. У нас остались очень тёплые впечатления. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет