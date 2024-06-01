1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
14 июня в 08:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с градом Костромой
Начало: По договорённости с экскурсоводом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
- ННадежда31 мая 2024Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
- ВВиталий17 мая 2024Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
- ННикита17 мая 2024Полина на редкость эрудированный, грамотный и приятный в общении человек. Свое дело знает и любит, рассказывает так, что я пару раз даже от реальности отключился, проигрывая в голове сформированные ею образы. Однозначно рекомендую, полный восторг:)
- ЯЯна16 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Не смотря на холодную погоду- были увлечены экскурсией, время пролетело незаметно:)
- ГГалина15 мая 2024Грамотный гид Светлана, интересная экскурсия. Многое увидели, услышали. Прекрасное изложение материала.
- ААлексей14 мая 2024Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
- ООльга13 мая 2024Отличная экскурсия и отличная организация. Отдельное спасибо за предоставленные плащи от ветра. Сюрприз в конце тоже очень милый, дети в восторге.
- ЕЕЛЕНА13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «История и архитектура»
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