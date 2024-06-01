🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов Начало: В центре города 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 5 335 ₽ за всё до 8 чел.

Квест 1 час 17 отзывов Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки Начало: У Ипатьевского монастыря 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 7 отзывов Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет» Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке Начало: В сквере за филармонией 2 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды Начало: На улице Островского от 4550 3 640 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца» Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык Начало: На правом берегу Волги 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища Начало: на ул. Голубкова, д. 6 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны Начало: От памятника Юрию Долгорукому 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Знакомство с градом Костромой Начало: По договорённости с экскурсоводом Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов «Знакомство с Костромой»: однодневный тур Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы Расписание: См. календарь 4 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров 4 000 ₽ за всё до 6 чел.