Пробирную палату, где издавна на изделия ставили клейма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Не упустите возможность побывать в старинном селе, услышать рассказ о костромском ювелирном ремесле и посетить величественное здание 1904 года постройки с прекрасными сохранившимися элементами внутреннего архитектурного убранства… А также, при желании, создайте своими руками ювелирный предмет на мастер-классе в интерактивном музее!
Ответы на вопросы
Что входит
Путевой рассказ о местах красносельского тракта
Бронирование экскурсии в музее ювелирного и декоративно-прикладного искусства
Прогулка по селу с осмотром достопримечательностей
Посещение ювелирных магазинов
Что не входит
Транспорт
Питание
Билеты в музей и на мастер-класс
При желании: запись на мастер-класс по изготовлению ювелирного изделия в одной из техник - набор скани на плоскости, набор скани по объёму, холодная эмаль, штамповка или других
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5а
Завершение: Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Здравствуйте, почитатели прошлого!
Я рада за Ваш выбор — моё путешествие в ювелирное прошлое Костромского края. Мы узнаем многое о ювелирном ремесле…
До его начала предлагаю пообщаться письменно или сразу же созвониться и обсудить все детали путешествия подробно.
С нетерпением жду Ваш ответ, дорогие гости!
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