Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Костроме:

1 час Индивидуальная Ирина 12 отзывов Интерактивный ювелирный мастер-класс Познакомиться с традиционным костромским ремеслом и попробовать себя в роли ювелира у Красных рядов 520 ₽ за человека 2.5 часа 🚶 Пешая Индивидуальная Татьяна 53 отзыва Многоликая Кострома Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом на Советской площади 2 600 ₽ за всё до 10 чел. 2 часа 🚶 Пешая Индивидуальная Анна 88 отзывов Знакомьтесь, Кострома Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом у памятника Долгорукому или у беседки Островского 3 247 ₽ за всё до 8 чел.