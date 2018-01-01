Ювелирное село Красное-на-Волге

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Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге
Ювелирное село Красное-на-Волге

Что вас ожидает 🤩

  • Старинное здание музея (1904 г.)
  • Деревянную и полукаменную застройку села
  • Каменный Богоявленский храм 1592 г.
  • Главную площадь
  • Пробирную палату, где издавна на изделия ставили клейма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Не упустите возможность побывать в старинном селе, услышать рассказ о костромском ювелирном ремесле и посетить величественное здание 1904 года постройки с прекрасными сохранившимися элементами внутреннего архитектурного убранства… А также, при желании, создайте своими руками ювелирный предмет на мастер-классе в интерактивном музее!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевой рассказ о местах красносельского тракта
  • Бронирование экскурсии в музее ювелирного и декоративно-прикладного искусства
  • Прогулка по селу с осмотром достопримечательностей
  • Посещение ювелирных магазинов
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
  • Билеты в музей и на мастер-класс
  • При желании: запись на мастер-класс по изготовлению ювелирного изделия в одной из техник - набор скани на плоскости, набор скани по объёму, холодная эмаль, штамповка или других
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5а
Завершение: Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте, почитатели прошлого!
  • Я рада за Ваш выбор — моё путешествие в ювелирное прошлое Костромского края. Мы узнаем многое о ювелирном ремесле…
  • До его начала предлагаю пообщаться письменно или сразу же созвониться и обсудить все детали путешествия подробно.
  • С нетерпением жду Ваш ответ, дорогие гости!

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