Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Костромы

Вы познакомитесь с историей 📖 города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь ⛪ Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которые местные называют «Сковородка». А также рассмотрите памятники Ленину и основателю города Юрию Долгорукому, пройдете по аллее Признания и услышите, как Кострома связана с Островским, Борисом Годуновым и династией Романовых.

Кострома старинная и душевная

Кострома сохранила облик русского провинциального города с неспешным ритмом жизни. Вы увидите дворянские и купеческие особняки и пройдете по торговому ансамблю с Красными, Большими мучными, Мелочными и Табачными рядами. А еще увидите резиденцию, терем и дом моды Снегурочки и отыщете необычные памятники, посвященные коту, голубю и пожарному псу Бобке.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.