Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

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Знакомьтесь, Кострома

Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Родина Снегурочки, колыбель династии Романовых, ювелирная столица России - Кострома имеет множество интересных прозвищ.

Прогулка по её старинным улицам позволит насладиться волжскими пейзажами и увидеть все главные достопримечательности. Узнаете, как складывалась
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история города на протяжении столетий и какие известные люди его посещали.

В программе: Пожарная каланча, церковь Спаса в Рядах, Сусанинская площадь, памятники Ленину и Юрию Долгорукому, аллея Признания, а также дворянские и купеческие особняки, торговый ансамбль и резиденция Снегурочки. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

5
170 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный формат
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Волжские пейзажи
  • 👑 Связь с династией Романовых
  • 🐱 Необычные памятники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Костроме - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город расцветает в зелени и цветах. Май и сентябрь также подойдут для посещения, когда туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В зимние месяцы, хотя и холодно, можно насладиться зимней сказкой, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Кострома
Знакомьтесь, Кострома
Знакомьтесь, Кострома

Что можно увидеть

  • Пожарная каланча
  • Церковь Спаса в Рядах
  • Сусанинская площадь
  • Памятник Ленину
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Аллея Признания
  • Дворянские и купеческие особняки
  • Торговый ансамбль
  • Резиденция Снегурочки

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Костромы

Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка». А также рассмотрите памятники Ленину и основателю города Юрию Долгорукому, пройдете по аллее Признания и услышите, как Кострома связана с Островским, Борисом Годуновым и династией Романовых.

Кострома старинная и душевная

Кострома сохранила облик русского провинциального города с неспешным ритмом жизни. Вы увидите дворянские и купеческие особняки и пройдете по торговому ансамблю с Красными, Большими мучными, Мелочными и Табачными рядами. А еще увидите резиденцию, терем и дом моды Снегурочки и отыщете необычные памятники, посвященные коту, голубю и пожарному псу Бобке.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Также возможно организовать дополнительные экскурсии по Ипатьевскому монастырю, музею Костромская слобода, на лосиную ферму, в Красное-на-Волге, в Нерехту, в Плес, в Сусанино, в Галич и другие города Костромской области (подробности уточняйте в переписке с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Долгорукому или у беседки Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2753 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я профессиональный гид с большим опытом работы. Очень люблю и хорошо знаю родной город. С радостью познакомлю вас с интересными памятниками, расскажу о замечательных людях и сделаю всё, чтобы вы влюбились в Кострому!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Выражаем огромную благодарность Анне за экскурсию по Костроме!
Не смотря на дождь, экскурсия была встроена так, что мы совсем не промокли.
Анна прекрасно знает и любит город, за полдня мы "пробежались" от
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основания до современной Костромы, узнали много нового. Интересная и познавательная экскурсия, без формализма, с душой и прекрасным настроением!
Анна также подсказала, куда можно сходить погурманить, за это отдельное спасибо! Отлично отпраздновали ДР мужа в ресторане "Гроза"! И конечно накупили сувениров и прекрасного сыра!
Анна, желаем вам всего наилучшего, ещё раз благодарим за доставленное удовольствие!)))

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Р
Познавательная обзорная экскурсия. Гид учел наши пожелания и скорректировал маршрут. Узнали много интересного. Получили рекомендации - что посмотреть, где погулять, где поесть. Такая информация полезнее, чем просто искать в сети. Вместе полюбили замечательный город Кострома!
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Светлана
Великолепная экскурсия, интересная, легкая, увлекательная. Добавили к обзорной Ипатий, чтобы охватить основные достопримечательности, т.
к. приехали в город на 1 день. Говорили с Анной и об истории, и о текущем времени, узнали много интересных фактов. Рекомендуем!
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв Всех благ вам
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С
Большое спасибо Анне за экскурсию. Экскурсия была интересная и для детей, и для взрослых. Были установлены наши пожелания.
Большое спасибо Анне за экскурсию. Экскурсия была интересная и для детей, и для взрослых. Были установлены наши пожелания.
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Л
Экскурсия оправдала ожидания на 100%. Гид Анна — настоящий профессионал, который любит и знает Кострому до мелочей.
Плюсы экскурсии:
· Гид не перегружала датами, но дала чёткую картину: от Юрия Долгорукого и до наших дней;
· Хороший темп — успели и посмотреть, и послушать;
· Отвечала на все вопросы и дала рекомендации;
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А
большое спасибо Анне! все было познавательно, интересно и комфортно.
Отлично провела время даже наша той пудель)))
Анна
Анна
Ответ организатора:
Анатолий, спасибо за отзыв о моей экскурсии. Возвращайтесь в Кострому
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