Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

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Знакомьтесь, Кострома!

Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом

Анна
Анна – Гид из Костромы
Родина Снегурочки, колыбель династии Романовых, ювелирная столица ⭐️ России — как только ни называют Кострому.

Вы пройдете по ее старинным улицам, насладитесь волжскими пейзажами и увидите все главные достопримечательности 🏛️.

А я расскажу, как складывалась история 📖 города на протяжении столетий и какие известные люди его посещали.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 30002 100 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Костромы
Вы познакомитесь с историей 📖 города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь ⛪ Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которые местные называют «Сковородка». А также рассмотрите памятники Ленину и основателю города Юрию Долгорукому, пройдете по аллее Признания и услышите, как Кострома связана с Островским, Борисом Годуновым и династией Романовых.

Кострома старинная и душевная
Кострома сохранила облик русского провинциального города с неспешным ритмом жизни. Вы увидите дворянские и купеческие особняки и пройдете по торговому ансамблю с Красными, Большими мучными, Мелочными и Табачными рядами. А еще увидите резиденцию, терем и дом моды Снегурочки и отыщете необычные памятники, посвященные коту, голубю и пожарному псу Бобке.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Юрию Долгорукому
Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!
Знакомьтесь, Кострома!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Добрый день, меня зовут Анна. Я профессиональный гид с большим опытом работы. Очень люблю и хорошо знаю родной город. С радостью познакомлю вас с интересными памятниками, расскажу о замечательных людях и сделаю все, чтобы вы влюбились в Кострому!
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