Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Родина Снегурочки, колыбель династии Романовых, ювелирная столица России - Кострома имеет множество интересных прозвищ.Прогулка по её старинным улицам позволит насладиться волжскими пейзажами и увидеть все главные достопримечательности. Узнаете, как складывалась

история города на протяжении столетий и какие известные люди его посещали. В программе: Пожарная каланча, церковь Спаса в Рядах, Сусанинская площадь, памятники Ленину и Юрию Долгорукому, аллея Признания, а также дворянские и купеческие особняки, торговый ансамбль и резиденция Снегурочки. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Костроме - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город расцветает в зелени и цветах. Май и сентябрь также подойдут для посещения, когда туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В зимние месяцы, хотя и холодно, можно насладиться зимней сказкой, но стоит быть готовым к морозам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.