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подготовку, проводя исследования в архивах и собирая уникальные исторические факты.

Евгения провела нас через различные места, рассказывая увлекательные истории и делясь своими знаниями. Отдельное спасибо за адаптацию маршрута в соответствии с нашим желанием полюбоваться красивыми видами.

Дети познакомились с новогодними игрушками разных стран мира, сплели венки из одуванчиков, достали воду из колодца, узнали об особенностях костромских наличников.

Закончилась наша прогулка чаепитием из настоящего самовара с вкуснейшими печеньями и клубничным вареньем.

В целом, мы очень довольны, рекомендуем. А Евгении и Анне всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!!!