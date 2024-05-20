Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы

Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
Сёла России остаются неизведанными для массового туризма, что позволяет погружаться в их атмосферу глубже. Сидоровское - одно из таких мест, где можно увидеть истоки ювелирного ремесла.

Экскурсия включает посещение Сидоровской ювелирной
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фабрики, прогулку по улочкам села и знакомство с архитектурой. В культурном центре представлена экспозиция новогодних игрушек разных стран.

В тёплое время года можно посетить «Ферму вкусных растений», где выращиваются артишок, спаржа, кукуруза и лаванда. Это уникальная возможность узнать о нюансах выращивания съедобных растений.

Путешествие по Сидоровскому - это не только знакомство с историей и культурой, но и возможность насладиться чаепитием в уютной атмосфере

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. ✨ Уникальная ювелирная фабрика
  2. 🏡 Прогулка по историческим улочкам
  3. 🎄 Экспозиция новогодних игрушек
  4. 🍵 Чаепитие и общение
  5. 🌿 Посещение фермы вкусных растений
  6. 🚗 Возможность трансфера

Что можно увидеть

  • Сидоровская ювелирная фабрика
  • Культурный центр с экспозицией новогодних игрушек
  • Ферма вкусных растений
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Прогулка по селу с посещением Сидоровской ювелирной фабрики
  • Знакомство с экспозицией новогодних игрушек разных стран в культурном центре
  • Общение с чаепитием
  • В тёплое время года — посещение «Фермы вкусных растений»: здесь в экспериментальных целях выращиваются съедобные растения и травы (артишок, спаржа, кукуруза, лаванда и др.). Вы сможете пройтись по дорожкам в вегетационный период растений (май—октябрь) и узнать о нюансах выращивания.

Сидоровское: родина серебряного производства?

Сидоровская земля бережно хранит истоки ювелирного ремесла. На протяжении 10 веков этот промысел не угасает. По некоторым историческим версиям, именно царское село Сидоровское было местом, где на Руси впервые возникло серебряное производство. Оно трансформировалось, пережило взлёт и падение — чтобы проявиться в современных формах. Мы пройдём по следам талантливого сидоровского серебряника 18 века Григория Ратькова, и я расскажу, какое необычное клеймо он ставил и как я его обнаружила.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но, если вы приедете на своём транспорте, часть маршрута мы можем преодолеть в автомобильном формате
  • До села вам нужно добраться самостоятельно. Из Костромы на автобусе до Волгореченска, далее на автобусе по маршруту Волгореченск — Сидоровское. Автобусы ходят по расписанию. Если вас 4 человека или меньше, то я смогу вас встретить в Волгореченске и на автомобиле привезти в Сидоровское. Стоимость такого трансфера туда-обратно — 800 руб.
  • Часть путешествия проходит на улице (сельские тропы), поэтому лучше надеть удобную обувь
  • Экскурсия может быть проведена для компаний до 15 человек

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
20 мая 2024
Замечательная прогулка с людьми, которые "горят" своим делом, своим селом, развитием туризма в селе, и смогли передать свою любовь к Сидоровскому нам, участникам экскурсии.
Евгения и Анна вложили много усилий в
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подготовку, проводя исследования в архивах и собирая уникальные исторические факты.
Евгения провела нас через различные места, рассказывая увлекательные истории и делясь своими знаниями. Отдельное спасибо за адаптацию маршрута в соответствии с нашим желанием полюбоваться красивыми видами.
Дети познакомились с новогодними игрушками разных стран мира, сплели венки из одуванчиков, достали воду из колодца, узнали об особенностях костромских наличников.
Закончилась наша прогулка чаепитием из настоящего самовара с вкуснейшими печеньями и клубничным вареньем.
В целом, мы очень довольны, рекомендуем. А Евгении и Анне всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!!!

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