Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии, включая посещение лосефермы и прогулки по историческим местам, без погодных ограничений.

Во время экскурсии по Костроме вы увидите, как прошлое переплетается с настоящим в Красном-на-Волге, где история ювелирного искусства оживает перед вашими глазами.Откроется величие шатровой церкви 16 века, построенной Борисом Годуновым,

и вы услышите рассказы о старинной часовне, помнящей Михаила Романова. Трагические события июля 1919 года и развитие ювелирного промысла с времен Ивана Грозного до наших дней также станут частью вашего путешествия. Посещение лосиной фермы подарит вам незабываемые впечатления: вы сможете покормить лосей, сделать уникальные фотографии и даже попробовать лосиное молоко. Могилы потомков Сусанина и колодец, из которого пили ополченцы Пожарского, добавят мистического оттенка в ваше приключение. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и природу Костромы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Необыкновенная лосеферма

На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес. От местного сотрудника вы узнаете побольше о мире лосей, покормите их морковкой с руки, сделаете отличные селфи на память, а самые смелые смогут даже поцеловаться с лосихой. Также вы увидите «детский сад» с забавными лосятами, а если захотите, приобретете (в определенный период времени) лосиное молоко с уникальными целебными свойствами!

Красное-на-Волге: богатое село с богатой историей

Далее в программе — родовая вотчина Годуновых и ювелирная столица России со штаб-квартирой и заводом SOKOLOV, и еще десятками предприятий. Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в., построенную Борисом Годуновым. Расскажу о старой часовне, что помнит самого Михаила Романова. Также поговорим о трагических событиях июля 1919 года.

Также вы узнаете о развитии ювелирного промысла еще в эпоху Грозного, апогее ремесла в конце 19 в. и драматических событиях во время становления советской власти. А при желании посетите ювелирный торговый центр и интерактивный музей, где услышите увлекательный рассказ о крае и развитии ювелирного промысла. Кроме того, в музее проводят интересные мастер-классы для детей.

Могилы потомков Сусанина и дорога Пожарского

В старинном селе Прискоково вы увидите могилы потомков Сусанина, которые жили в соседнем Коробове. Здесь же сохранился старый колодец с уникальным механизмом, вода в котором обладает целебной силой. По преданию, именно из него пили ополченцы князя Пожарского во время похода на Москву, закончившегося победой. Колодец также, по легенде, благоприятствует семейному счастью и рождению здорового потомства.

В течение дня я покажу вам много интересных старых фотографий, которые вы затем получите в качестве подарка.

Организационные детали