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Красное-на-Волге и лосиная ферма

Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Во время экскурсии по Костроме вы увидите, как прошлое переплетается с настоящим в Красном-на-Волге, где история ювелирного искусства оживает перед вашими глазами.

Откроется величие шатровой церкви 16 века, построенной Борисом Годуновым,
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и вы услышите рассказы о старинной часовне, помнящей Михаила Романова.

Трагические события июля 1919 года и развитие ювелирного промысла с времен Ивана Грозного до наших дней также станут частью вашего путешествия.

Посещение лосиной фермы подарит вам незабываемые впечатления: вы сможете покормить лосей, сделать уникальные фотографии и даже попробовать лосиное молоко.

Могилы потомков Сусанина и колодец, из которого пили ополченцы Пожарского, добавят мистического оттенка в ваше приключение. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и природу Костромы

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная лосеферма без загонов
  • 💍 История ювелирного промысла
  • ⛪ Редкая шатровая церковь 16 века
  • 🗺️ Могилы потомков Сусанина
  • 📸 Памятные фотографии в подарок

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии, включая посещение лосефермы и прогулки по историческим местам, без погодных ограничений.
Сейчас август — это идеальное время.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма

Что можно увидеть

  • Лосеферма
  • Шатровая церковь 16 века
  • Ювелирный центр SOKOLOV
  • Могилы потомков Сусанина
  • Колодец Пожарского

Описание экскурсии

Необыкновенная лосеферма

На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес. От местного сотрудника вы узнаете побольше о мире лосей, покормите их морковкой с руки, сделаете отличные селфи на память, а самые смелые смогут даже поцеловаться с лосихой. Также вы увидите «детский сад» с забавными лосятами, а если захотите, приобретете (в определенный период времени) лосиное молоко с уникальными целебными свойствами!

Красное-на-Волге: богатое село с богатой историей

Далее в программе — родовая вотчина Годуновых и ювелирная столица России со штаб-квартирой и заводом SOKOLOV, и еще десятками предприятий. Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в., построенную Борисом Годуновым. Расскажу о старой часовне, что помнит самого Михаила Романова. Также поговорим о трагических событиях июля 1919 года.

Также вы узнаете о развитии ювелирного промысла еще в эпоху Грозного, апогее ремесла в конце 19 в. и драматических событиях во время становления советской власти. А при желании посетите ювелирный торговый центр и интерактивный музей, где услышите увлекательный рассказ о крае и развитии ювелирного промысла. Кроме того, в музее проводят интересные мастер-классы для детей.

Могилы потомков Сусанина и дорога Пожарского

В старинном селе Прискоково вы увидите могилы потомков Сусанина, которые жили в соседнем Коробове. Здесь же сохранился старый колодец с уникальным механизмом, вода в котором обладает целебной силой. По преданию, именно из него пили ополченцы князя Пожарского во время похода на Москву, закончившегося победой. Колодец также, по легенде, благоприятствует семейному счастью и рождению здорового потомства.

В течение дня я покажу вам много интересных старых фотографий, которые вы затем получите в качестве подарка.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)
  • Входные билеты оплачиваются отдельно:
    — лосеферма с экскурсоводом — 100 р. /ребенка от 4 до 18 лет + льготные категории, 200 р. /взрослого (только наличными);
    — интерактивный музей в ювелирном центре — 300 р. /экскурсию, мастер-классы — 250-380 р.;
    — краеведческий музей — 150 р. /взрослого, для детей до 16 лет — бесплатно. Экскурсия до 4 человек — 500 р., больше 4 человек — 600 р.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Приеду за Вами в любое место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7121 туриста
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
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путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Диана
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в дороге рассказывается история города и много интересных фактов. Однозначно рекомендую, это был прекрасный день!
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в
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Ю
Нам все оооочень понравилось!!! была полнейшая подстройка под наши пожелания! Спасибо огромное!!! Обязательно будем рекомендовать друзьями и знакомым!
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Елена
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик, доброжелательный, образованный, воспитанный человек. Прогуляли целый день, вернулись наполненные позитивом от увиденной красоты и общения с прекрасными людьми.
Заразились идей еще раз вернуться в Кострому 👏💛👏
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик,
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик,
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик,
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик,
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик,
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А
Замечательная поездка! Рекомендую обязательно посетить лосеферму с Андреем.
Лоси милые и воспитанные) помимо фермы побывали в музее Красного-на-Волге, посмотрели и другие достопримечательности, послушали интересные рассказы об истории края.
Спасибо Андрею!
Замечательная поездка! Рекомендую обязательно посетить лосеферму с Андреем.
Замечательная поездка! Рекомендую обязательно посетить лосеферму с Андреем.
Замечательная поездка! Рекомендую обязательно посетить лосеферму с Андреем.
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Панар
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
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Анастасия
Мы хотим посоветовать всем экскурсию "Красное-на-Волге и лосиная ферма" с экскурсоводом Андреем. Мы планировали посетить Костромской край, и хотели познакомиться с его достопримечательностями. Забронировали экскурсии на все три дня нашего
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пребывания в Костроме. Первый день - обзорную, второй - экскурсию в Плес, третий - на Сумароковскую лосеферму и в Красное-на-Волге. План оказался просто идеальным, нам удалось в формате нашей небольшой семейной группы из 5 человек и 3 поколений посетить самые важные уголки, музеи, храмы и другие места. Все три дня были наполнены сопровождением экскурсовода, массой интересной информации как об истории края, так и о его культуре, людях, природе, современности. Благодаря чуткости и заботе экскурсовода всем было интересно и увлекательно, и никто не устал, даже дети. Очень рекомендуем всем, кто хочет узнать Кострому не поверхностно, а глубоко, вдумчиво и в комфортных условиях - делайте это вместе с Андреем.

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