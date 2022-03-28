Красное-на-Волге и лосиная ферма

Посетить лосеферму, родовую вотчину Годуновых, ювелирную столицу России и могилы потомков Сусанина

Индивидуальная
В путешествии по окрестностям Костромы вы познакомитесь с насыщенной историей Красного-на-Волге: узнаете о редкой церкви 16 века и развитии ювелирного промысла со времен Ивана Грозного до создания штаб-квартиры SOKOLOV.

Увидите захоронения Сусаниных и попьете воды из колодца, у которого останавливались ополченцы Пожарского.

А также посетите лосиную ферму с необычной концепцией.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Красное-на-Волге и лосиная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Необыкновенная лосеферма

На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес. От местного сотрудника вы узнаете побольше о мире лосей, покормите их морковкой с руки, сделаете отличные селфи на память, а самые смелые смогут даже поцеловаться с лосихой. Также вы увидите «детский сад» с забавными лосятами, а если захотите, приобретете (в определенный период времени) лосиное молоко с уникальными целебными свойствами!

Красное-на-Волге: богатое село с богатой историей

Далее в программе — родовая вотчина Годуновых и ювелирная столица России со штаб-квартирой и заводом SOKOLOV, и еще десятками предприятий. Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в., построенную Борисом Годуновым. Расскажу о старой часовне, что помнит самого Михаила Романова. Также поговорим о трагических событиях июля 1919 года.

Также вы узнаете о развитии ювелирного промысла еще в эпоху Грозного, апогее ремесла в конце 19 в. и драматических событиях во время становления советской власти. А при желании посетите ювелирный торговый центр и интерактивный музей, где услышите увлекательный рассказ о крае и развитии ювелирного промысла. Кроме того, в музее проводят интересные мастер-классы для детей.

Могилы потомков Сусанина и дорога Пожарского

В старинном селе Прискоково вы увидите могилы потомков Сусанина, которые жили в соседнем Коробове. Здесь же сохранился старый колодец с уникальным механизмом, вода в котором обладает целебной силой. По преданию, именно из него пили ополченцы князя Пожарского во время похода на Москву, закончившегося победой. Колодец также, по легенде, благоприятствует семейному счастью и рождению здорового потомства.

В течение дня я покажу вам много интересных старых фотографий, которые вы затем получите в качестве подарка.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно:
— лосеферма с экскурсоводом — 100 р. /ребенка от 4 до 18 лет + льготные категории, 200 р. /взрослого (только наличными);
— интерактивный музей в ювелирном центре — 300 р. /экскурсию, мастер-классы — 250-380 р. ;
— краеведческий музей — 150 р. /взрослого, для детей до 16 лет — бесплатно. Экскурсия до 4 человек — 500 р., больше 4 человек — 600 р.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Костроме

Из Костромы - на лосиную ферму
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Елена
4.9
18 отзывов
Из Костромы - на лосиную ферму
Пообщаться с лесными великанами, покормить животных и услышать удивительное об их повадках
1 000 за 1 человека
Ювелирная история Костромы
1 час
Индивидуальная
Денис
5
16 отзывов
Ювелирная история Костромы
Душевная экскурсия по музею ювелирного искусства с нотками интерактива и театральности
от 800 за 1-25 чел.
Кострома - колыбель Романовых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
А-Тур
5
1 отзыв
Кострома - колыбель Романовых
Едем в Кострому - колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица
4 200 за 1-8 чел.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Ольга
5
1 отзыв
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
Во время этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых красивых городов Золотого Кольца России
3 500 за 1-10 чел.
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.9
23 отзыва
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Кострома - старинный город, в котором сохранились аутентичные здания классицизма XVIII-XIX веков
2 590 за 1-5 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
155 отзывов
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Проникнуться духом старинного губернского города
3 250 за 1-5 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.5
4 отзыва
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком
3 500 за 1-4 чел.
Здрава будь, государыня Кострома
2.5 часа
Индивидуальная
А-Тур
Нет отзывов
Здрава будь, государыня Кострома
В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей
от 5 200 за 1-3 чел.
Красавица Кострома
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
16 отзывов
Красавица Кострома
В давние времена Кострома была одним из главных центров торговой России
от 2 800 за 1-2 чел.
Легенды костромского Заволжья
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
23 отзыва
Легенды костромского Заволжья
Посетить уникальные храмы и дом командира стрелецкого войска и погрузиться в колорит древнего города
3 000 за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Кострома
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
47 отзывов
Знакомьтесь, Кострома
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
3 000 за 1-8 чел.
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Елена
Нет отзывов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Отправиться за старинным русских духом в столицу Золотого кольца — поездка из Костромы
2 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Костроме
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ