Что вас ожидает

Необыкновенная лосеферма

На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес. От местного сотрудника вы узнаете побольше о мире лосей, покормите их морковкой с руки, сделаете отличные селфи на память, а самые смелые смогут даже поцеловаться с лосихой. Также вы увидите «детский сад» с забавными лосятами, а если захотите, приобретете (в определенный период времени) лосиное молоко с уникальными целебными свойствами!

Красное-на-Волге: богатое село с богатой историей

Далее в программе — родовая вотчина Годуновых и ювелирная столица России со штаб-квартирой и заводом SOKOLOV, и еще десятками предприятий. Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в., построенную Борисом Годуновым. Расскажу о старой часовне, что помнит самого Михаила Романова. Также поговорим о трагических событиях июля 1919 года.

Также вы узнаете о развитии ювелирного промысла еще в эпоху Грозного, апогее ремесла в конце 19 в. и драматических событиях во время становления советской власти. А при желании посетите ювелирный торговый центр и интерактивный музей, где услышите увлекательный рассказ о крае и развитии ювелирного промысла. Кроме того, в музее проводят интересные мастер-классы для детей.

Могилы потомков Сусанина и дорога Пожарского

В старинном селе Прискоково вы увидите могилы потомков Сусанина, которые жили в соседнем Коробове. Здесь же сохранился старый колодец с уникальным механизмом, вода в котором обладает целебной силой. По преданию, именно из него пили ополченцы князя Пожарского во время похода на Москву, закончившегося победой. Колодец также, по легенде, благоприятствует семейному счастью и рождению здорового потомства.

В течение дня я покажу вам много интересных старых фотографий, которые вы затем получите в качестве подарка.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно:

— лосеферма с экскурсоводом — 100 р. /ребенка от 4 до 18 лет + льготные категории, 200 р. /взрослого (только наличными);

— интерактивный музей в ювелирном центре — 300 р. /экскурсию, мастер-классы — 250-380 р. ;

— краеведческий музей — 150 р. /взрослого, для детей до 16 лет — бесплатно. Экскурсия до 4 человек — 500 р., больше 4 человек — 600 р.