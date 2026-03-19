Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии, включая посещение лосефермы и прогулки по историческим местам, без погодных ограничений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лосеферма
Шатровая церковь 16 века
Ювелирный центр SOKOLOV
Могилы потомков Сусанина
Колодец Пожарского
Описание экскурсии
Необыкновенная лосеферма
На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес. От местного сотрудника вы узнаете побольше о мире лосей, покормите их морковкой с руки, сделаете отличные селфи на память, а самые смелые смогут даже поцеловаться с лосихой. Также вы увидите «детский сад» с забавными лосятами, а если захотите, приобретете (в определенный период времени) лосиное молоко с уникальными целебными свойствами!
Красное-на-Волге: богатое село с богатой историей
Далее в программе — родовая вотчина Годуновых и ювелирная столица России со штаб-квартирой и заводом SOKOLOV, и еще десятками предприятий. Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в., построенную Борисом Годуновым. Расскажу о старой часовне, что помнит самого Михаила Романова. Также поговорим о трагических событиях июля 1919 года.
Также вы узнаете о развитии ювелирного промысла еще в эпоху Грозного, апогее ремесла в конце 19 в. и драматических событиях во время становления советской власти. А при желании посетите ювелирный торговый центр и интерактивный музей, где услышите увлекательный рассказ о крае и развитии ювелирного промысла. Кроме того, в музее проводят интересные мастер-классы для детей.
Могилы потомков Сусанина и дорога Пожарского
В старинном селе Прискоково вы увидите могилы потомков Сусанина, которые жили в соседнем Коробове. Здесь же сохранился старый колодец с уникальным механизмом, вода в котором обладает целебной силой. По преданию, именно из него пили ополченцы князя Пожарского во время похода на Москву, закончившегося победой. Колодец также, по легенде, благоприятствует семейному счастью и рождению здорового потомства.
В течение дня я покажу вам много интересных старых фотографий, которые вы затем получите в качестве подарка.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)
Входные билеты оплачиваются отдельно: — лосеферма с экскурсоводом — 100 р. /ребенка от 4 до 18 лет + льготные категории, 200 р. /взрослого (только наличными); — интерактивный музей в ювелирном центре — 300 р. /экскурсию, мастер-классы — 250-380 р.; — краеведческий музей — 150 р. /взрослого, для детей до 16 лет — бесплатно. Экскурсия до 4 человек — 500 р., больше 4 человек — 600 р.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Приеду за Вами в любое место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7121 туриста
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя.
12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских читать дальшеуменьшить
путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме.
Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории.
Буду рад встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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Диана
Шикарный гид, такая же экскурсия. Все делается для вас и подстраивается под вас, при этом в дороге рассказывается история города и много интересных фактов. Однозначно рекомендую, это был прекрасный день!
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Ю
Юлия
Нам все оооочень понравилось!!! была полнейшая подстройка под наши пожелания! Спасибо огромное!!! Обязательно будем рекомендовать друзьями и знакомым!
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Елена
Одна из лучших моих экскурсий! В комфортном автомобиле посетили достопримечательности рядом с Костромой. Андрей прекрасный рассказчик, доброжелательный, образованный, воспитанный человек. Прогуляли целый день, вернулись наполненные позитивом от увиденной красоты и общения с прекрасными людьми. Заразились идей еще раз вернуться в Кострому 👏💛👏
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А
Анна
Замечательная поездка! Рекомендую обязательно посетить лосеферму с Андреем. Лоси милые и воспитанные) помимо фермы побывали в музее Красного-на-Волге, посмотрели и другие достопримечательности, послушали интересные рассказы об истории края. Спасибо Андрею!
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Панар
Всё хорошо 👍, отличная экскурсия
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Анастасия
Мы хотим посоветовать всем экскурсию "Красное-на-Волге и лосиная ферма" с экскурсоводом Андреем. Мы планировали посетить Костромской край, и хотели познакомиться с его достопримечательностями. Забронировали экскурсии на все три дня нашего читать дальшеуменьшить
пребывания в Костроме. Первый день - обзорную, второй - экскурсию в Плес, третий - на Сумароковскую лосеферму и в Красное-на-Волге. План оказался просто идеальным, нам удалось в формате нашей небольшой семейной группы из 5 человек и 3 поколений посетить самые важные уголки, музеи, храмы и другие места. Все три дня были наполнены сопровождением экскурсовода, массой интересной информации как об истории края, так и о его культуре, людях, природе, современности. Благодаря чуткости и заботе экскурсовода всем было интересно и увлекательно, и никто не устал, даже дети. Очень рекомендуем всем, кто хочет узнать Кострому не поверхностно, а глубоко, вдумчиво и в комфортных условиях - делайте это вместе с Андреем.
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