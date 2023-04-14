Экскурсия по Костроме – это путешествие в прошлое, в ходе которого Вы сможете узнать о градообразовательных моментах в истории Костромы и увидеть их изменение собственными глазами.
Вы посмотрите на рождение и жизнь города по-иному, составите полное его восприятие и вернётесь на несколько столетий назад во времени.
Вы посмотрите на рождение и жизнь города по-иному, составите полное его восприятие и вернётесь на несколько столетий назад во времени.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Терем Снегурочки
- Беседка А. Н. Островского
- Крепостные укрепления
- Бывший парадный въезд в город
- Старинная торговая улица
- Торговые ряды
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Свято-Троицкий Ипатиевский монастырь, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе экскурсии:
- Терем Снегурочки;
- Беседка А. Н. Островского;
- Крепостные укрепления: валы, возвышенности;
- Бывший парадный въезд в город 1823 года постройки;
- Старинная торговая улица, ведущая с 1619 до 1773 года к стене Кремля;
- Торговые ряды, что сохранились в полном многообразии (около 20 корпусов);
- Богоявленско-Анастасиин монастырь 1428 года.
- При желании Вы также увидите и посетите Свято-Троицкий Ипатиевский монастырь, основанный в 1330 году, принимавший умоление на царство первого Романова – Михаила Федоровича.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Транспорт
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договорённости с экскурсоводом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Благодарю за выбор моей прогулки! Предлагаю созвониться
- Чтоб обсудить её более подробно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании