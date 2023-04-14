Экскурсия по Костроме – это путешествие в прошлое, в ходе которого Вы сможете узнать о градообразовательных моментах в истории Костромы и увидеть их изменение собственными глазами.



Вы посмотрите на рождение и жизнь города по-иному, составите полное его восприятие и вернётесь на несколько столетий назад во времени.