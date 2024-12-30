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Описание тура
Организационные детали
Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.
Проживание. Будем жить в комфортабельной гостинице в Костроме, 2-местное размещение (точное название отеля будет известно непосредственно перед туром). За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты для примера с сайта samokovskaya.ru
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе новогодний ужин.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Катание в упряжках по зимнему лесу
Встретим вас на ж/д вокзале, куда прибывают «Ласточки» из Москвы, и пойдём завтракать в необычный ресторан. Новый год здесь отмечают весь год, а Снегурочка и Дед Мороз готовы радовать гостей в любой сезон! Подкрепившись, отправимся в питомник хаски за пределами Костромы. Здесь вы прокатитесь в упряжках по живописному зимнему лесу и сможете насладиться свежим морозным воздухом. После поездки согреемся травяным чаем местного сбора с пряниками.
К вечеру вернёмся в Кострому, но поедем не в отель, а в терем Снегурочки, чтобы узнать, как живёт внучка Деда Мороза и кто помогает ей творить чудеса.
Мастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового года
Позавтракаем и поедем на фабрику Мороза-мастера. Здесь местные ремесленники вручную расписывают дерево и керамику. Мы тоже сделаем сувенир — вместе с мастерами изготовим и раскрасим ёлочную игрушку.
Пообедаем в гостинице и посетим музей деревянного зодчества «Костромская слобода» — он расположился прямо под открытым небом. Будем гулять мимо крестьянских изб и церквей, заглядывать в окна и осматривать воссозданные до мелочей интерьеры.
На обратном пути в гостиницу остановимся в супермаркете, чтобы купить реквизит для встречи Нового года. У вас будет время, чтобы отдохнуть в номере, а затем соберёмся все вместе за праздничным ужином и весело ворвёмся в 2025 год.
Музей сыра: экскурсия и дегустация
В первый день года никуда не спешим. Хорошенько выспимся и позавтракаем. Желающие могут развлечься на свежем воздухе, поиграть в снежки и прогуляться. Уже к вечеру поедем в Музей сыра. Сомелье проведёт нас по старинному особняку и расскажет интересные факты про изготовление всем привычного продукта. А затем спустимся в дегустационный подвал, чтобы отведать костромского сыра.
После возвращения в отель можно посетить баню.
Плёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-класс
Сегодня поедем в удивительный городок Плёс. По пути заедем на осетровую ферму в Волгореченске. Там в узнаете, как выращивают белугу, сибирского и русского осётра, стерлядь и радужную форель, и понаблюдаете за тем, как будут инкубировать икру. После экскурсии отведаем местную рыбную продукцию.
Умиротворяющие пейзажи Плёса влекут сюда художников со всех концов страны. Убедимся, что не зря городок стал любимцем у творческих людей, прогулявшись по нему. Поднимемся на Соборную гору, побываем на Торговой площади и Калашной улице. На обед пойдём в кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой, расположенную в двух соединённых исторических зданиях: Чайной Плёсского общества трезвости и казённой винной лавки. Названа кофейня в честь музы И. И. Левитана, с которой он несколько раз приезжал в Плёс.
После трапезы прогуляемся по набережной, любуясь милыми отреставрированными домиками. Обязательно заглянем в Мемориальный дом-музей И. И. Левитана. А затем поднимемся на гору, прозванную в честь художника, чтобы вживую увидеть пейзажи, которые он воплотил на полотнах.
В мастерской «Иволга» вас ждёт мастер-класс по созданию композиций, игрушек и украшений из веток хвои, мха, шишек, орехов и других даров леса. А после покатаемся с горы на ватрушках. Переедем в Иваново, где поужинаем и сядем на ночной поезд, который домчит нас обратно в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|65 000 ₽
|1-местное размещение
|79 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Все активности, экскурсии и мастер-классы по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты из Москвы в Кострому и обратно из Иваново
- За доплату возможно 1-местное размещение