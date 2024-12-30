Сегодня поедем в удивительный городок Плёс. По пути заедем на осетровую ферму в Волгореченске. Там в узнаете, как выращивают белугу, сибирского и русского осётра, стерлядь и радужную форель, и понаблюдаете за тем, как будут инкубировать икру. После экскурсии отведаем местную рыбную продукцию.

Умиротворяющие пейзажи Плёса влекут сюда художников со всех концов страны. Убедимся, что не зря городок стал любимцем у творческих людей, прогулявшись по нему. Поднимемся на Соборную гору, побываем на Торговой площади и Калашной улице. На обед пойдём в кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой, расположенную в двух соединённых исторических зданиях: Чайной Плёсского общества трезвости и казённой винной лавки. Названа кофейня в честь музы И. И. Левитана, с которой он несколько раз приезжал в Плёс.

После трапезы прогуляемся по набережной, любуясь милыми отреставрированными домиками. Обязательно заглянем в Мемориальный дом-музей И. И. Левитана. А затем поднимемся на гору, прозванную в честь художника, чтобы вживую увидеть пейзажи, которые он воплотил на полотнах.

В мастерской «Иволга» вас ждёт мастер-класс по созданию композиций, игрушек и украшений из веток хвои, мха, шишек, орехов и других даров леса. А после покатаемся с горы на ватрушках. Переедем в Иваново, где поужинаем и сядем на ночной поезд, который домчит нас обратно в Москву.