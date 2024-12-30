Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации

Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Приглашаем встретить 2025 год весело и интересно! Мы побываем в питомнике хаски и с ветерком промчимся по зимнему лесу в упряжках, после чего согреемся вкусным травяным чаем с пряниками.

Побываем на
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фабрике Деда Мороза, где мастера помогут нам изготовить и расписать игрушку, а ещё погуляем по музею деревянного зодчества «Костромская слобода».

В первый день наступившего года заглянем в Музей сыра и не только узнаем всё о его приготовлении, но и продегустируем главный местный продукт. Посетим удивительный Плёс. Поднимемся на гору Левитана, чтобы увидеть пейзажи, вдохновившие художника.

А ещё на мастер-классе из даров леса (шишек, веточек, мха и других природных материалов) сделаем необычные поделки.

Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. Будем жить в комфортабельной гостинице в Костроме, 2-местное размещение (точное название отеля будет известно непосредственно перед туром). За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты для примера с сайта samokovskaya.ru

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе новогодний ужин.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Катание в упряжках по зимнему лесу

Встретим вас на ж/д вокзале, куда прибывают «Ласточки» из Москвы, и пойдём завтракать в необычный ресторан. Новый год здесь отмечают весь год, а Снегурочка и Дед Мороз готовы радовать гостей в любой сезон! Подкрепившись, отправимся в питомник хаски за пределами Костромы. Здесь вы прокатитесь в упряжках по живописному зимнему лесу и сможете насладиться свежим морозным воздухом. После поездки согреемся травяным чаем местного сбора с пряниками.

К вечеру вернёмся в Кострому, но поедем не в отель, а в терем Снегурочки, чтобы узнать, как живёт внучка Деда Мороза и кто помогает ей творить чудеса.

Катание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесуКатание в упряжках по зимнему лесу
2 день

Мастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового года

Позавтракаем и поедем на фабрику Мороза-мастера. Здесь местные ремесленники вручную расписывают дерево и керамику. Мы тоже сделаем сувенир — вместе с мастерами изготовим и раскрасим ёлочную игрушку.

Пообедаем в гостинице и посетим музей деревянного зодчества «Костромская слобода» — он расположился прямо под открытым небом. Будем гулять мимо крестьянских изб и церквей, заглядывать в окна и осматривать воссозданные до мелочей интерьеры.

На обратном пути в гостиницу остановимся в супермаркете, чтобы купить реквизит для встречи Нового года. У вас будет время, чтобы отдохнуть в номере, а затем соберёмся все вместе за праздничным ужином и весело ворвёмся в 2025 год.

Мастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового годаМастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового годаМастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового годаМастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового годаМастер-класс, прогулка по «Костромской слободе» и встреча Нового года
3 день

Музей сыра: экскурсия и дегустация

В первый день года никуда не спешим. Хорошенько выспимся и позавтракаем. Желающие могут развлечься на свежем воздухе, поиграть в снежки и прогуляться. Уже к вечеру поедем в Музей сыра. Сомелье проведёт нас по старинному особняку и расскажет интересные факты про изготовление всем привычного продукта. А затем спустимся в дегустационный подвал, чтобы отведать костромского сыра.

После возвращения в отель можно посетить баню.

Музей сыра: экскурсия и дегустацияМузей сыра: экскурсия и дегустацияМузей сыра: экскурсия и дегустацияМузей сыра: экскурсия и дегустация
4 день

Плёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-класс

Сегодня поедем в удивительный городок Плёс. По пути заедем на осетровую ферму в Волгореченске. Там в узнаете, как выращивают белугу, сибирского и русского осётра, стерлядь и радужную форель, и понаблюдаете за тем, как будут инкубировать икру. После экскурсии отведаем местную рыбную продукцию.

Умиротворяющие пейзажи Плёса влекут сюда художников со всех концов страны. Убедимся, что не зря городок стал любимцем у творческих людей, прогулявшись по нему. Поднимемся на Соборную гору, побываем на Торговой площади и Калашной улице. На обед пойдём в кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой, расположенную в двух соединённых исторических зданиях: Чайной Плёсского общества трезвости и казённой винной лавки. Названа кофейня в честь музы И. И. Левитана, с которой он несколько раз приезжал в Плёс.

После трапезы прогуляемся по набережной, любуясь милыми отреставрированными домиками. Обязательно заглянем в Мемориальный дом-музей И. И. Левитана. А затем поднимемся на гору, прозванную в честь художника, чтобы вживую увидеть пейзажи, которые он воплотил на полотнах.

В мастерской «Иволга» вас ждёт мастер-класс по созданию композиций, игрушек и украшений из веток хвои, мха, шишек, орехов и других даров леса. А после покатаемся с горы на ватрушках. Переедем в Иваново, где поужинаем и сядем на ночной поезд, который домчит нас обратно в Москву.

Плёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-классПлёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-классПлёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-классПлёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-классПлёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-классПлёс: прогулки по городу и левитановским местам и мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение65 000 ₽
1-местное размещение79 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Все активности, экскурсии и мастер-классы по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты из Москвы в Кострому и обратно из Иваново
  • За доплату возможно 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
Завершение: Иваново, ж/д вокзал, ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Костромы

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