Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Попробуем «костромское золото» и узнаем секреты приготовления знаменитого сыра, побываем на лосиной ферме и заглянем в беседку, ставшую декорацией для фильма «Жестокий романс».
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 5 лет.
Возможно изменение очередности посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.
Проживание. Будем жить в бутик-отеле «Old Street» 4*/ «Премьер» 3* / «Шелестофф» 3* / «Азимут Кострома»/ «Аристократ» 3* / бизнес-отеле «Кострома» 3* / «Екатерина» 4* / «Волга» 3* / парк-отель «Берендеевка», 2-местное размещение с удобствами. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены 1 завтрак в отеле и 2 обеда в городе. Ужин — за доплату.
Программа тура по дням
«Костромская слобода» и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Встречаемся на ж. -д. вокзале по прибытии Ласточки из Москвы в 10:32 и отправляемся на обзорную экскурсию. Вы увидите роскошную Центральную площадь, рассмотрите торговые ряды 18 века, где продают мучные, рыбные и мясные изделия, полюбуетесь зданием Присутственных мест с колоннами в стиле ампир и позднего классицизма.
Побываем у пожарной каланчи — украшения Сусанинской площади, и у главной гауптвахты. Остановимся у памятника Ивану Сусанину и заглянем в беседку А. Н. Островского на берегу Волги — здесь снимали фильм «Жестокий романс».
Затем по Ботниковскому бульвару дойдём до памятника Юрию Долгорукому, основателю Костромы. Следующая точка маршрута — музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода». На экскурсии вы перенесётесь на несколько веков назад и окажетесь в русской деревне 17-18 веков, зайдёте в старинные аутентичные избы, познакомитесь с бытом и хозяйством костромичек прошлого.
Пообедаем в кафе и отправимся в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Здесь Михаил Романов был призван на царствование и положил начало новой династии правителей в России, что завершило длительный этап Смуты. Некогда на территорию святыни могли пройти лишь избранные — мы почувствуем себя привилегированными жителями Костромы и побываем за стенами монастыря.
Вечером разместимся в отелях и отдохнём после насыщенного дня.
Лосиная ферма и дегустация сыра
Позавтракаем в отеле и выселимся из номеров с вещами. Держим курс на Сумароковскую лосиную ферму — единственное место в России, где животные живут в условиях дикой среды, но легко идут на контакт с людьми. Вы увидите величественных животных вблизи и даже сможете покормить лосят с рук. На ферме можно попробовать лосиное молоко и пополнить запас сувениров.
Побываем в Музее сыра и узнаем, как изобрели лакомство, кто привёз сыр в Россию и как с ним связан художник Верещагин. На экскурсии расскажут, сколько сортов существует и как его изготовляют. Вы научитесь отличать настоящий сыр от подделки и правильно его есть. В конце продегустируем «костромское золото», славящееся на всю страну.
После обеда — свободное время: можно прогуляться по городу или выбрать дополнительные экскурсии за доплату (бронирование при оформлении тура, при наличии мест в объектах). Вы сможете побывать в музее Ювелирного искусства, увидеть воссозданную купеческую лавку и приобрести украшения Костромского ювелирного завода; отправиться в музей театрального костюма и послушать историю постановки «Снегурочки» на местной сцене; посетить «Дом городского головы Г. Н. Ботникова» — интерактивный музей с обстановкой дома зажиточной семьи 20 века; познакомиться с секретами изготовления льняных и берестяных изделий в музее-усадьбе льна и бересты и купить необычные сувениры.
Путешественники с детьми смогут посетить Терем Снегурочки и поразглядывать необычные арт-объекты: 5-метровую деревянную ложку, табурет для чтения стихов, часы, которые отсчитывают дни, часы, минуты и секунды до Нового Года, коллекцию калош от местных домовых, настоящие колокола, в которые можно позвонить. В Ледяной комнате, постоянная температура в которой −14 градусов Цельсия, детей угостят коктейлями «со вкусом льдинок и снежинок», а взрослым могут предложить варианты напитков погорячее.
Вечером приедем на вокзал, чтобы успеть на Ласточку до Москвы в 18:08.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Проживание
- Завтрак в отеле и 2 обеда в городе
- Входные билеты в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, музей «Костромская слобода» и Лосиную ферму
Что не входит в цену
- Билеты до Костромы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - цена по запросу
- Ужин
- Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.
В самом городе больше всего запомнилась Костромская Слобода, очень приятный музей.
На лосиной ферме дают погладить и покормить животных, сама экскурсия небольшая. Зимой открывают ещё часть со взрослым особям, должно быть ещё интереснее! (Летом работает только половина музея, где лоси помладше)
Музей Сыра тоже экскурсия недолгая, емкая, но само то! Успели заскочить в музей Снегурочки, весело, но с ориентацией больше на деток.
Перед отъездом посетили музей купеческого быта в доме городского головы - очень рекомендуем, спасибо организаторам за наводку.
Размещение в самом центре в хорошем отеле со вкусным рестораном, все продумано.
Спасибо за поездку