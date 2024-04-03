Встречаемся на ж. -д. вокзале по прибытии Ласточки из Москвы в 10:32 и отправляемся на обзорную экскурсию. Вы увидите роскошную Центральную площадь, рассмотрите торговые ряды 18 века, где продают мучные, рыбные и мясные изделия, полюбуетесь зданием Присутственных мест с колоннами в стиле ампир и позднего классицизма.

Побываем у пожарной каланчи — украшения Сусанинской площади, и у главной гауптвахты. Остановимся у памятника Ивану Сусанину и заглянем в беседку А. Н. Островского на берегу Волги — здесь снимали фильм «Жестокий романс».

Затем по Ботниковскому бульвару дойдём до памятника Юрию Долгорукому, основателю Костромы. Следующая точка маршрута — музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода». На экскурсии вы перенесётесь на несколько веков назад и окажетесь в русской деревне 17-18 веков, зайдёте в старинные аутентичные избы, познакомитесь с бытом и хозяйством костромичек прошлого.

Пообедаем в кафе и отправимся в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Здесь Михаил Романов был призван на царствование и положил начало новой династии правителей в России, что завершило длительный этап Смуты. Некогда на территорию святыни могли пройти лишь избранные — мы почувствуем себя привилегированными жителями Костромы и побываем за стенами монастыря.

Вечером разместимся в отелях и отдохнём после насыщенного дня.