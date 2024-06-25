В этом туре Вы узнаете особенности ткацкого ремесла прошлых веков и увидите уникальные берестяные и льняные изделия.
Полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова и ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка
11:00-11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).
Обед в кафе города.
Переезд в г. Плёс (~ 1 час).
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана — художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге — вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.
При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.
Выезд в Кострому (~ 80 км).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. Отъезд
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой — выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленского собора на территории второго Костромского кремля. Его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты.
Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка.
Вы посетите парк "1000-летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Детский (до 14 лет)
|Доплата за 1-местное размещение
|“Олд Стрит” 4* (заезды после 1 мая)
|12 000
|11 500
|3 500
(стандарт, мансарда)
“Московская застава” 3*
“Снегурочка” 3*
“Волга” 3*
|11 000
|10 500
|2 000
Скидка на доп. месте — 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Олд Стрит» 4
Отель "Old Street" находится в Костроме. Для ваших автомобилей есть парковочные места. Уборка производится своевременно. Персонал дружелюбный и доброжелательный и всегда поможет вам с заселением.
Номера оборудованы всем самым необходимым для вашего комфортного проживания. В ванной комнате находятся средства для личной гигиены, фен, набор полотенец. Предоставляется комплект постельного белья.
При отеле есть ресторан, в котором Вас обслужат на высоком уровне, а так же есть бар, в котором представлен широкий ассортимент различных напитков.
Железнодорожный вокзал располагается в 3 км. Ближайшие достопримечательности: Беседка Островского, Романовский музей, Драматический театр, Пожарная каланча.
Гостиница «Волга» 3
Гостиница «Волга» расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда.
Для проведения деловых мероприятий оборудовано два конференц-зала.
В 258 м - Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м - Государственная филармония, в 575 м - благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта - 6,8 км, до ж/д вокзала - 1,8 км.
Гостиница «Снегурочка» 3
Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.
К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Гостиница «Московская застава» 3
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
- Питание: завтрак и 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Питание, не указанное в программе тура (ужин)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой предоставляется транспорт в туре?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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