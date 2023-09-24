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Программа тура по дням
Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Нерехта – это один из самых уникальных уголков Костромской земли.
Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.
Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.
Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.
А на мастер-классе распишете своими руками деревянный сувенир.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.
Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).
В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.
Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.
По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).
Выезд в Кострому (~ 40 км.).
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (не входит в стоимость).
Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка
Завтрак в гостинице.
12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).
Обед в кафе города.
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места);
Выезд в Кострому (~ 80 км.).
Трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (не входит в стоимость).
Важно! Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Экскурсии по г. Ярославль и г. Кострома, Музей льна и бересты
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленского собора на территории второго Костромского кремля, его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обедв кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль. Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка. Вы посетите Парк "1000-летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|“Островский” 4* (все заезды), “Олд Стрит” 4* (заезды после 01.05)
|19 000
|18 500
|“Московская застава”, “Снегурочка” 3*, “Волга” 3*
|17 000
|16 500
Доплата за 1-местное размещение:
- отели 3* – 4000 рублей;
- отели 4* – 7000 рублей.
Скидка при размещении на доп. месте – 1000 рублей.
Дети до 3 лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а также питания).
Варианты проживания
Отель «Московская застава»
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Отель «Волга»
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель «Островский»
Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.
Отель «OLD STREET»
В 2014 году на самой старой улице города Кострома открылся новый современный отель «OLD STREET». Отель, занимающий прекрасное здание XIX века, предлагает взыскательным путешественникам все современные удобства. Отель находится в историческом и деловом центре города. В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности города Костромы, набережная реки Волга, торговые ряды.
Отель является образцом сочетания русского гостеприимства и европейских стандартов обслуживания. Интерьеры и цветовое решение номеров и холлов отеля подчеркивают классический стиль, колорит и атмосферу Костромы. К услугам гостей 16 комфортабельных прекрасно оборудованных номера различной категории, ресторан европейской кухни, Room service.
Это идеальное место, как для деловых посетителей города, так и для туристов, цель путешествия которых – отдых в Костроме.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница "Снегурочка" была открыта в 2008 г. Расположена в центральной части Костромы вдали от шумных городских улиц возле храма 17 в. Воскресения-на-Дебре, являющегося одним из самых Известных символов города.
На территории гостиницы расположен знаменитый "Терем Снегурочки" и ресторан "Метелица". Часть номеров имеют отличный вид на Волгу и город.
В шаговой доступности мини-маркет, аптека, в 10 минутах расположена центральная улица Советская, в 5 минутах — городской пляж.
К услугам гостей бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi, бесплатный тренажерный зал, сувенирная лавка, специальные цены на услуги бани и сауны и посещение Терема Снегурочки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание (2 завтрака + 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.
Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хотелось ногами походить по Нерехте. На обратном пути, поняла, что можно было не доезжая до Ярославля, выйти на станции Нерехта, и провести почти день в этом чудесном городе, и на следующий день присоединиться к группе.
Отдельная благодарность за проживание в Костроме!!! - двухкомнатный люкс на 9 окон, с огромной верандой, с джакузи на двоих- верх уюта и комфорта!
Не понравился только музей льна и бересты- точно потерянное время.