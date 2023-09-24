1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Нерехта – это один из самых уникальных уголков Костромской земли.

Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.

Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.

Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.

А на мастер-классе распишете своими руками деревянный сувенир.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.

Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).

В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.

Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.

По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).

Выезд в Кострому (~ 40 км.).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (не входит в стоимость).