Увидите красивейшие памятники архитектуры в крупных старинных городах: Ярославле, Костроме и Владимире.
Новогодняя атмосфера, интереснейшие экскурсии и погружение в историю и традиции нашей страны ждут Вас в этом насыщенном туре.
янв
Программа тура по дням
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий
08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская» в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Рождественский тур 4 дня»).
Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Начинаем нашу рождественскую поездку в Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Переезд в Переславль-Залесский.
Проезжая город Переславль, гид расскажет вам о его достопримечательностях: Плещеевом озере, о Петре I и его потешной флотилии.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.
Обед.
Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.
Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.
Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице «AZIMUT» 4* Ярославль.
Ярославль: обзорная экскурсия и музей «Музыка и Время»
Завтрак в гостинице.
Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю.
Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.
Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи.
Это единственный в России 15-купольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Обед.
Экскурсия в музей «Музыка и Время».
Свободное время.
Возвращение в гостиницу.
Кострома с интерактивной программой «Вокруг печки»
Завтрак в гостинице.
Переезд в Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Обед.
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж после, гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками. В программу включена обзорная экскурсия по музею.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице «Турист» Иваново.
Суздаль
Завтрак.
Переезд в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и утолить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века — Успенский собор, Дмитриевский собор.
Увидим Золотые ворота — уникальный памятник древнерусской архитектуры, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пройдемся по пешеходной улице. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.
18:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по маршруту:
- «AZIMUT» 4*, г. Ярославль (2 ночи);
- «Турист», г. Иваново (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
|33 900
|41 900
Скидки на тур:
- детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) скидка – 1500 руб.;
- детям до 14 лет на основном месте скидка – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «AZIMUT Ярославль» 4
Гостиница «AZIMUT Ярославль» радушно встречает гостей города Ярославля. Это развитый район, где в шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер за отдельную плату, бассейн, бильярдная, вечерняя программа и многое другое.
Для заселения предоставляются номера в нескольких категориях и различной вместимости. В комнатах установлена удобная мебель и предусмотрена необходимая техника для комфортного проживания и отдыха. Из некоторых окон открывается красивый вид на город.
В ресторане, который работает на территории, представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус, в лобби есть бар, где можно попробовать вкусные напитки.
Расстояние до трассы М 8 - 2 км и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.
Гостиница «Турист», г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист отель» располагается в центре города Иваново, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, парковка и экскурсионное обслуживание.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Праздничный ужин 6 января (только при проживании в гостинице «Русская Деревня»)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Фольклорная программа (на группу от 35 человек)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание не входящее в программу (ужины и завтрак в 1-й день тура)
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
- при проживании в гостинице «Русская Деревня»:
- детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) скидка – 2500 руб.;
- детям до 14 лет на основном месте скидка – 2000 руб.
- при проживании в гостинице «Заря»:
- детям до 14 лет (на основном месте) скидка – 400 руб.
- при проживании в гостинице AMAKS «Золотое кольцо»:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) скидка – 400 руб.;
- детям до 14 лет на основной месте скидка – 400 руб.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.
Когда и сколько длится?
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