1 день

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий

08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская» в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Рождественский тур 4 дня»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Начинаем нашу рождественскую поездку в Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Переезд в Переславль-Залесский.

Проезжая город Переславль, гид расскажет вам о его достопримечательностях: Плещеевом озере, о Петре I и его потешной флотилии.

Отъезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.

Обед.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице «AZIMUT» 4* Ярославль.