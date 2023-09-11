Красивейшие храмы и монастыри, интересные музеи и уютные города – все это подарит самые яркие эмоции и оставит в Вашей душе неизгладимый след.
Маршрут: Тверь – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Плес – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Александров.
мая
мая
июн
июн
июл
июл
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Твери
07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Отъезд в Сергиев-Посад
20:00 Размещение в гостинице.
20:30 Ужин.
Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов Великий
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим. В центре лавры — великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.
Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного. Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.
11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.
12:30 Обед.
13:30 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
Панорама Плещеева озера — в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.
15:00 Отъезд в Ростов Великий.
16:00 Экскурсия в Ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади. Пешеходная прогулка к озеру Неро.
18:00 Отъезд в Ярославль.
19:00 Размещение в гостинице.
19:30 Ужин.
Ярославль. Кострома
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер церкви Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).
Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… Да-да! Некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.
12:30 Теплоходная прогулка по р. Волга (май-сентябрь).
В несезон архитектура храма Иоанна Предтечи. Внешний вид храма поражает разнообразием декоративных форм. Здесь применены все основные приёмы декора русской архитектуры XVII века, среди которых главное место занимает фигурный кирпич.
Обед.
Отъезд в Кострому.
16:00 Размещение в гостинице.
Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.
Исторический центр вас поразит! Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.
Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
Посещение Музея льна.
19:00 Ужин.
Плес
08:00 Завтрак.
09:30 Экскурсия в колыбель династии Романовых — Ипатьевский монастырь. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря— уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах. Обзор архитектурного ансамбля монастыря, интерьер Троицкого собора.
12:30 Обед.
13:30 Отъезд в Плес.
15:00 Обзорная экскурсия по Плесу — классическому провинциальному городку на Волге.
Вы подниметесь на крутой волжский утёс — Соборную гору, с которой вашему взору откроется грандиозная панорама: величавая река Волга, Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова (1817 г.), набережная Плёса, вереница двухсотлетних домов — каменных купеческих владений, каждый со своей историей.
Живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей. Плёс воистину «столица» русского пейзажа!
17:30 Отъезд во Владимир.
19:00 Размещение в историческом центре города в гостинице.
19:30 Ужин.
Владимир. Боголюбово. Суздаль
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия по Владимиру — древней столице Руси. Вы увидите памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО: Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота — памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
11.00 Отъезд в Боголюбово.
11.30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь — бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру — церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).
13.30 Обед.
14.30 Отъезд в Суздаль.
15:30 Экскурсия по Суздалю — городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества — интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
19:00 Возвращение во Владимир.
20:00 Ужин.
Александров
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд в Александров.
10:00 Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|BB (5 завтраков)
|32 880
|9 400
|HB (5 завтраков + 5 обедов или ужинов)
|36 880
|FB (5 завтраков + 5 обедов + 5 ужинов)
|39 880
Тариф комфорт, номер стандартный.
Скидка детям до 16 лет – 850 руб. при размещении на основном месте, 2 700 руб. при размещении на дополнительном месте.
Скидка взрослому при размещении на дополнительном месте – 1 850 руб.
HB (полупансион) – вы можете заказать “завтраки + обеды” или “завтраки + ужины”, просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается “завтраки + обеды”.
В событийные и праздничные дни действуют специальные тарифы.
Варианты проживания
Гостиница «Посадский» 3
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Хантри» 3
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.
Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.
Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.
Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4
В номерах предлагаются такие удобства, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет и телевизор с плоским экраном. Гости могут выбрать две кровати Twin или одну кровать King, чтобы сделать свое пребывание максимально комфортным
В номере: бесплатный Wi-Fi, чай и кофе, сейф в номере, кабельное телевидение, индивидуальная система кондиционирования, письменный стол, телефон, душ.
Гостиница «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.
В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Гостиница «Левитан» 3
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Питание согласно выбранному типу
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Типы питания:
- BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак);
- HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак+обед или ужин), 5 день (завтрак+обед или ужин) – 6 день (завтрак);
- FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин) – 6 день (завтрак).
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Может ли измениться программа?
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания и транспортного обслуживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания и поездок в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!