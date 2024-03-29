Золотое кольцо из Санкт-Петербурга

Групповой тур в Костроме
4.7
3 отзыва
Почувствуйте особую атмосферу древних городов, в которых произошло огромное количество исторических событий, и посетите архитектурные жемчужины Золотого кольца России! Вас ждет увлекательное и познавательное путешествие по маршруту: Тверь — Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Суздаль — Владимир — Боголюбово.
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
2
июн
16
июн
30
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14
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даты

Что вас ожидает:

Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Побродим по территории этой великой православной обители и непременно наберем целебной воды из святых лаврских источников
Православные святыни
Православные святыни
Побываем в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится чудотворная икона Федоровской Божией Матери
Волшебство Суздаля
Волшебство Суздаля
Прогуляемся по городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Твери

07:40 Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Тверь.

14:00 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).

15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

17:00 Отъезд в Сергиев Посад.

20:00 Размещение в гостинице «Посадский» 3* / «Хантри» 3*.

20:30 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).

Экскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по Твери
2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов Великий

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

В центре лавры — великолепный Троицкий собор.

Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).

13:30. Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера — в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

15:00 Отъезд в Ростов Великий.

16:00 Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.

Пешеходная прогулка к озеру Неро.

18:00 Отъезд в Ярославль.

19:00 Размещение в гостинице «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*.

19:30 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов Великий
3 день

Экскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырь

08:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).

Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

13:00 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).

14:00 Отъезд в Кострому.

15:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.

Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.

Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

18:30 Размещение в гостинице «Азимут Кострома» 3*.

19:00 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).

Экскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырьЭкскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырьЭкскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырьЭкскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырь
4 день

Экскурсия по Суздалю и Владимиру

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Суздаль.

12:30 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).

13:30 Экскурсия по Суздалю — городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества — интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

16:00 Отъезд во Владимир.

17:00 Экскурсия по Владимиру — древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота — памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

19:00 Размещение в историческом центре города в гостинице «Левитан» 3*.

20:00 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).

Экскурсия по Суздалю и ВладимируЭкскурсия по Суздалю и ВладимируЭкскурсия по Суздалю и ВладимируЭкскурсия по Суздалю и Владимиру
5 день

Боголюбово. Отъезд

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Боголюбово.

09:30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь — бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру — церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).

11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия ~ 23:00).

Боголюбово. ОтъездБоголюбово. ОтъездБоголюбово. ОтъездБоголюбово. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Комфортность тураКат. номераСтоимость тура на базе питанияДоплата за SGLСкидка
BBHBFB

На осн. месте

детям до 16 лет

На доп. месте

взр. /реб. до 16 лет

КомфортСтандарт26 90029 90032 9007 400750950/1 700
  • BB (завтраки) – 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак);
  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак).

Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).

Варианты проживания

Гостиница «Посадский» 3

1 ночь

Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3

Гостиница «Хантри» 3

1 ночь

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.

Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.

Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.

Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.

Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3Гостиница «Хантри» 3

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4

1 ночь

В номерах предлагаются такие удобства, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет и телевизор с плоским экраном. Гости могут выбрать две кровати Twin или одну кровать King, чтобы сделать свое пребывание максимально комфортным

В номере: бесплатный Wi-Fi, чай и кофе, сейф в номере, кабельное телевидение, индивидуальная система кондиционирования, письменный стол, телефон, душ.

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4

Гостиница «Левитан» 3

1 ночь

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3

Гостиница «Азимут Кострома» 3

1 ночь

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.

Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Азимут Кострома» 3Гостиница «Азимут Кострома» 3Гостиница «Азимут Кострома» 3Гостиница «Азимут Кострома» 3Гостиница «Азимут Кострома» 3Гостиница «Азимут Кострома» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак) FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак)
  • BB (завтраки) - 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
  • HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак)
  • FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург/Твери и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф: при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входятпри покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
  • При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят
  • При покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Типы питания:

  • BB (завтраки) – 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак);
  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак);

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.

Может ли измениться программа?

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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О
29 мар 2024
Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное организаторам все как-то по делу в каждом городе показали свою изюминку, отличный Гид Татьяна,все время рассказывала самые интересные истории, вообщем очень рекомендую,, Тур Большая Страна,,❤️
Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а
Т
27 дек 2023
Поздравляю коллектив Большой Страны с наступающим Новым годом!
Одним из самых приятных впечатлений уходящего года явился тур "Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга" в сентябре, сопровождаемый сотрудниками Большой Страны. Организация тура на 5+. Продумано всё до мелочей, учтены все пожелания. Не покидало ощущение, что мы под прикрытием ангелов. Особенная благодарность Дарье Щербаковой.
Здоровья и процветания вам! 👏👏👏🥳
Л
27 сен 2023
Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3 экскурсии в разных городах. Завтраки и обеды в отелях хорошие. Сами отели тоже оставили приятные впечатления. Отдельное спасибо, водителям автобуса, ехали без транспортных приключений. Экскурсии все понравились - были интересные. Неприятности начались со сменой экскурсовода на обратном пути. Много бессмысленных команд и ненужных запретов. Вроде все люди взрослые, но у второго экскурсовода явно проблемы с общением и организацией людей. На время обеда - не предупредила о принципе работы кафе, о ценах и возможности приобрести ланч по меньшей цене. При выходе - людей не ждала, первая побежала брать себе обед. Поэтому завершение тура и впечатление было подпорчено.
Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3Очень приятные впечатления о самом туре и об экскурсоводе Татьяне. Все понравилось! За день примерно 2-3
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лариса!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об его работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ним разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Костромы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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