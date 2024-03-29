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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Твери
07:40 Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Отъезд в Сергиев Посад.
20:00 Размещение в гостинице «Посадский» 3* / «Хантри» 3*.
20:30 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).
Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ростов Великий
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
В центре лавры — великолепный Троицкий собор.
Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.
Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.
11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.
12:30 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).
13:30. Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
Панорама Плещеева озера — в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.
15:00 Отъезд в Ростов Великий.
16:00 Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.
Пешеходная прогулка к озеру Неро.
18:00 Отъезд в Ярославль.
19:00 Размещение в гостинице «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*.
19:30 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).
Экскурсия по Ярославлю. Богоявленско-Анастасиинский монастырь
08:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).
Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
13:00 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).
14:00 Отъезд в Кострому.
15:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.
Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.
Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
18:30 Размещение в гостинице «Азимут Кострома» 3*.
19:00 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).
Экскурсия по Суздалю и Владимиру
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Суздаль.
12:30 Обед (при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит).
13:30 Экскурсия по Суздалю — городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества — интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
16:00 Отъезд во Владимир.
17:00 Экскурсия по Владимиру — древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота — памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
19:00 Размещение в историческом центре города в гостинице «Левитан» 3*.
20:00 Ужин (при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят).
Боголюбово. Отъезд
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Боголюбово.
09:30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь — бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру — церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия ~ 23:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Комфортность тура
|Кат. номера
|Стоимость тура на базе питания
|Доплата за SGL
|Скидка
|BB
|HB
|FB
На осн. месте
детям до 16 лет
На доп. месте
взр. /реб. до 16 лет
|Комфорт
|Стандарт
|26 900
|29 900
|32 900
|7 400
|750
|950/1 700
- BB (завтраки) – 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
- HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак);
- FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак).
Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница «Посадский» 3
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Хантри» 3
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.
Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.
Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.
Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4
В номерах предлагаются такие удобства, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет и телевизор с плоским экраном. Гости могут выбрать две кровати Twin или одну кровать King, чтобы сделать свое пребывание максимально комфортным
В номере: бесплатный Wi-Fi, чай и кофе, сейф в номере, кабельное телевидение, индивидуальная система кондиционирования, письменный стол, телефон, душ.
Гостиница «Левитан» 3
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Гостиница «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак) FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак)
- BB (завтраки) - 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
- HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак)
- FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург/Твери и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф: при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входятпри покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
- При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят
- При покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Типы питания:
- BB (завтраки) – 1 день (завтрак), 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
- HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак + обед или ужин), 3 день (завтрак + обед или ужин), 4 день (завтрак + обед или ужин), 5 день (завтрак);
- FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак + обед + ужин), 3 день (завтрак + обед + ужин), 4 день (завтрак + обед + ужин), 5 день (завтрак);
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.
Может ли измениться программа?
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Одним из самых приятных впечатлений уходящего года явился тур "Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга" в сентябре, сопровождаемый сотрудниками Большой Страны. Организация тура на 5+. Продумано всё до мелочей, учтены все пожелания. Не покидало ощущение, что мы под прикрытием ангелов. Особенная благодарность Дарье Щербаковой.
Здоровья и процветания вам! 👏👏👏🥳
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об его работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ним разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.