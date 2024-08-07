За пять дней вы посетите: Сергиев Посад, Александров, Мышкин, Углич, Борисоглебский, Ростов Великий, Ярославль и Кострому.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу древнерусской культуры и провести незабываемые выходные в компании единомышленников!
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Сергиев-Посад и Александров
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отъезд из Москвы в г. Сергиев-Посад от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос». Путевая экскурсионная программа.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре: архитектура, Трапезный, Успенский и Духовской храмы (интерьер).
Обед в кафе города.
Экскурсия по г. Александрову.
Посещение Александровского кремля - резиденции первого русского царя Ивана Грозного. Архитектурный ансамбль с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
Размещение в отеле «Посадский 3*» г. Сергиев Посад (резервный отель: «Хантри 3*» г. Сергиев Посад).
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Мышкин. Углич
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в г. Мышкин.
Мышкин - это своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. Город славился своими кузнецами и гончарами. Люди на месте современного Мышкина жили еще в V-III тысячелетиях до нашей эры. Городок же существовал здесь, по всей видимости, в XII-XIII веках, но был полностью разрушен татаро-монголами в 1238 году.
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской.
Мышкины палаты - атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых мышей.
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Углич.
«Музей городского быта XIX века».
Музейная экспозиция, насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
«Музей истории русской водки».
Выставочные стенды музея заполнены всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных городов страны. Углич является родиной водочного короля — Петра Арсеньевича Смирнова.
Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич (резервные отели: «Мышк Инн 3*» г. Мышкин, «Азимут 3*» г. Углич). Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
За ужином можно воспользоваться интересным предложением отеля «Чайка 3*» г. Углич - «Попробовать Углич на вкус» - принять участие в дегустации сыров, мясных изделий и Угличской минеральной воды (по желанию за дополнительную плату при бронировании тура, при наборе желающих от 10 человек).
В стенах единственного в стране всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия разработано более 90% всех сортов сыра. Самые любимые сыры россиян – родом из Углича. Угличская минеральная лечебно-столовая вода имеет золотые и серебряные медали за качество.
Углич - первый в России город, где начали делать колбасу «в промышленных объемах». Оказывается, «катись колбаской по Малой Спасской» тоже родом из Углича.
Дегустация сопровождается бокалом вина (для детей предусмотрена замена на безалкогольный напиток).
Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.
Углич. Борисоглебский
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Экскурсионная программа по г. Угличу: красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей. Обзорная экскурсия по городу.
Угличский кремль - историческое и градостроительное ядро города. Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») - единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
Церковь Дмитрия на Крови - построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря - здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Отправление в п. Борисоглебский.
Экскурсия по Борисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль которого называют жемчужиной древнерусского зодчества 16-17 веков.
Обед в кафе города Ростов Великий.
Свободное время.
Размещение в отеле «Азимут 3*» г. Ростов Великий (Резервные отели: «Селиванов» г. Ростов Великий).
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Внимание! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
Ростов Великий. Ярославль
09:00Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия в Ростовский кремль, резиденцию ростовских епископов и митрополитов. (архитектура Ростовского кремля * экстерьер).
Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Мастерская керамики.
Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы).
Обед в кафе города г. Ростов Великий.
Отъезд в г. Ярославль.
Экскурсия по г. Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь Ильи Пророка (экстерьер).
Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) - главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Церковь Ильи Пророка (экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.
Размещение в отеле «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт». (Резервные отели: «ЯрОтель Центр 3*» г. Ярославль, «Азимут 3*» г. Кострома).
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в г. Кострому.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома - колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь - главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Музей «Ювелирного искусства» или музей «Льна и бересты».
Кострому называют «ювелирной столицей России» - более трети всех производимых в стране золотых и серебряных изделий делают здесь или Музей «Льна и Бересты» - это один из тех музеев, которые можно найти только в таких старых городах, как Кострома. Здесь Вы познакомитесь с техникой пряжи и ткачества.
Внимание! На заезды с 5 мая по 30 сентября вместо посещения Музея «Ювелирного искусства» или музея «Льна и бересты» будет получасовая теплоходная прогулка по Волге.
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека на заезды май-сентябрь (сезон):, руб:
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание: 5 обедов + 4 завтрака + 4 ужина
|Стоимость
|28 390
|30 890
|32 890
Доплата за одноместный номер – 6 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 1 000 руб. (3 человека в номере).
Дополнительная услуга при размещении в отеле «Чайка 3*» г. Углич за ужином (при наборе желающих от 10 человек):
Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб.
Внимание! На заезды с 5 мая по 30 сентября вместо посещения музея «Ювелирного искусства» или «Льна и бересты» будет получасовая теплоходная прогулка по Волге.
Выбор места в автобусе – 2 450 руб.
Доплата для тех, кто предпочитает комфорт – 9 375 рублей на человека (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (Бизнес/Полулюкс/Люкс) в отелях 3*). Примеры отелей 4*: Сергиев Посад - Бутик-отель «Русский дворик 4*», «Царская деревня 4*», Углич - «Волжская Ривьера 3*», Ростов Великий - «Азимут 3*» (номер повышенной категории комфортности), Ярославль –«Cosmos 4*», «Ринг Премьер 4*», «Royal 4*».
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Старая гостиница Лавры» 3*, г. Сергиев Посад
Гостиница расположилась в самом центре города, на территории монастыря, постройка здания которого относится к началу 19 века. При этом, современный ремонт и высокий уровень обслуживание делают данный вариант размещения особенным среди остальных. Стойка регистрации с приветливыми и доброжелательными администраторами работает круглосуточно, на ней можно узнать все подробности об экскурсиях в городе.
Номерной фонд представлен просторными и комфортабельными номерами, выполненными в классическом стиле в светлых тонах, в них есть все необходимое, что может понадобится во время отдыха.
В ресторане подаются блюда русской кухни. Каждое утро в нем накрывается вкусный и сытный завтрак.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 58 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.
Отель «Чайка 3*», г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Отель «Азимут 3*» г. Ростов Великий
Гостиница «AZIMUT Отель» располагается в центральной части Ростова Великого, в 0,6 км от озера Неро. Здесь гости найдут для себя комфорт и внимательный сервис. Для перемещения до места отдыха предоставляется платный трансфер. С доступом к сети WI-FI удобно общаться с близкими и хорошо проводить свободное время.
Номерной фонд включает в себя 57 светлых номеров в современном гостиничном комплексе. В их оснащение входит рабочий стол, телефон, прикроватные тумбочки, телевизор и мини-бар. В собственной ванной комнате установлена ванна.
На территории работает ресторан с доставкой еды и напитков, в меню которого включены блюда европейской кухни. Весной и летом можно посетить открытую террасу с видом на водоём или приготовить шашлык на мангале.
Деловые собрания и бизнес-встречи пройдут идеально в отдельном конференц-зале. Для особых событий важно выглядеть безупречно и быть подготовленным. К услугам постояльцев прачечная с глажкой одежды, а также факс и ксерокопия для работы с документами.
Рядом с объектом обустроен Комсомольский парк. В пешей доступности действует остановка общественного транспорта, что облегчает проезд до других достопримечательностей. Например, до Ростовского Кремля и зоны аттракционов на набережной. Расстояние до ближайшего аэропорта «Туношна» составляет 60 км, а до железнодорожного вокзала — всего 0,9 км.
Отель «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль
"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.
В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Дегустация "Попробовать Углич на вкус" при размещении в отеле "Чайка 3*" г. Углич за ужином (при наборе желающих от 10 человек) - 1 000 руб
- Выбор места в автобусе - 2 450 руб
- Доплата за размещение повышенной комфортности - 9 375 рублей на человека (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.