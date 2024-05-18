2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
15 окт в 08:00
17 окт в 08:00
17 900₽ за человека
2 дня
В Кострому на два дня
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:32
17 окт в 10:32
22 окт в 10:32
17 900₽ за человека
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые туры в Костроме из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Костромы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь