Групповые туры Костромы

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Костроме, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
8 отзывов
2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
15 окт в 08:00
17 окт в 08:00
17 900 за человека
В Кострому на два дня
2 дня
В Кострому на два дня
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:32
17 окт в 10:32
22 окт в 10:32
17 900 за человека
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Групповые»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. В Кострому на два дня
  3. Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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