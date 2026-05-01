Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый проезд из Москвы: электричка «Ласточка», прибывает утром в 10:37 в Кострому на станцию «Кострома Новая» (встреча на данной станции).
В день окончания тура возвращаемся в Кострому к 17:45.
Программа тура по дням
Ипатьевский монастырь, центр Костромы, Музей сыра с дегустацией, Музей костюма, спектакль
Встретим вас по прибытии в Кострому и поедем в колыбель Романовых — Ипатьевский монастырь. После экскурсии по обители пообедаем и начнём знакомство с Костромой.
От центральной площади и нулевого километра проследуем через торговые ряды и Сусанинский сквер. Увидим памятник Сусанину, посетим кремль и поклонимся иконе Фёдоровской Божией Матери. Спустимся по Молочной горе и прогуляемся по набережной Волги. Сквозь беседку Островского направимся в Музей сыра, где запланирована дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.
Знакомиться с театральной Костромой начнём в Драматическом театре имени Островского, в музее которого хранятся сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории разных эпох. Они отражают репертуарные предпочтения публики — словно по учебнику, по ним можно изучать летопись областной драмы и всего русского театра.
Вечером заселяемся в номера и идём на спектакль (в зависимости от репертуара на текущую дату).
Щелыково, Николо-Бережки, чаепитие из самовара
Этот день посвятим двум гениям, выбравшим практически одно и то же место в Костромской губернии. Это Островский, создавший русскую пьесу, и Кустодиев, разработавший уникальный жанр живописи. Мы посетим места, где появились великие произведения драматурга и художника.
Погуляем по парку в Щелыково с бесконечными лесенками, мостиками, дорожками, ручьями и прудами и, возможно, встретим сказочных героев. Пройдём к ключу Снегурочки, где, по преданию, растаяла внучка Деда Мороза. Увидим уголки, которые Островский сравнивал со Швейцарией и Италией, и побываем в усадьбе, где он работал над «Грозой» и «Бесприданницей». Заглянем в комнаты, где воссоздана обстановка последних лет жизни Александра Николаевича и представлены личные вещи его семьи.
Навестим деревушку Николо-Бережки. Нас будут ждать в гости в крестьянском доме: выпьем ароматного травяного чая из старого самовара, побеседуем о традициях русского чаепития и жизни хозяев. А также посетим древнюю церковь, в которой любил бывать Островский.
Пообедаем в кафе и к вечеру вернёмся в Кострому.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак, 2 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи и театр
Что не входит в цену
- Билеты в Кострому и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное проживание