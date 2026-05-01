Культурные выходные в Костромской губернии со спектаклем, сырной дегустацией и чаем из самовара

Пройти следами Островского и Кустодиева, посетить Ипатьевский монастырь, Щелыково и Николо-Бережки
Приезжайте туда, где оживают сюжеты Александра Островского, а пейзажи Бориса Кустодиева словно сошли с холста.

Мы побываем в колыбели династии Романовых — Ипатьевском монастыре, изучим центр Костромы и посетим места, в
которых великие гении, драматург и живописец, черпали вдохновение, — Щелыково и Николо-Бережки.

Погрузимся в искусство: рассмотрим сценические костюмы, декорации, реквизит и бутафорию разных лет и насладимся постановкой Драматического театра.

А также отведаем костромских сыров и выпьем ароматного травяного чая из старого самовара под байки хозяйки крестьянской избы.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый проезд из Москвы: электричка «Ласточка», прибывает утром в 10:37 в Кострому на станцию «Кострома Новая» (встреча на данной станции).
В день окончания тура возвращаемся в Кострому к 17:45.

Программа тура по дням

1 день

Ипатьевский монастырь, центр Костромы, Музей сыра с дегустацией, Музей костюма, спектакль

Встретим вас по прибытии в Кострому и поедем в колыбель Романовых — Ипатьевский монастырь. После экскурсии по обители пообедаем и начнём знакомство с Костромой.

От центральной площади и нулевого километра проследуем через торговые ряды и Сусанинский сквер. Увидим памятник Сусанину, посетим кремль и поклонимся иконе Фёдоровской Божией Матери. Спустимся по Молочной горе и прогуляемся по набережной Волги. Сквозь беседку Островского направимся в Музей сыра, где запланирована дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.

Знакомиться с театральной Костромой начнём в Драматическом театре имени Островского, в музее которого хранятся сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории разных эпох. Они отражают репертуарные предпочтения публики — словно по учебнику, по ним можно изучать летопись областной драмы и всего русского театра.

Вечером заселяемся в номера и идём на спектакль (в зависимости от репертуара на текущую дату).

2 день

Щелыково, Николо-Бережки, чаепитие из самовара

Этот день посвятим двум гениям, выбравшим практически одно и то же место в Костромской губернии. Это Островский, создавший русскую пьесу, и Кустодиев, разработавший уникальный жанр живописи. Мы посетим места, где появились великие произведения драматурга и художника.

Погуляем по парку в Щелыково с бесконечными лесенками, мостиками, дорожками, ручьями и прудами и, возможно, встретим сказочных героев. Пройдём к ключу Снегурочки, где, по преданию, растаяла внучка Деда Мороза. Увидим уголки, которые Островский сравнивал со Швейцарией и Италией, и побываем в усадьбе, где он работал над «Грозой» и «Бесприданницей». Заглянем в комнаты, где воссоздана обстановка последних лет жизни Александра Николаевича и представлены личные вещи его семьи.

Навестим деревушку Николо-Бережки. Нас будут ждать в гости в крестьянском доме: выпьем ароматного травяного чая из старого самовара, побеседуем о традициях русского чаепития и жизни хозяев. А также посетим древнюю церковь, в которой любил бывать Островский.

Пообедаем в кафе и к вечеру вернёмся в Кострому.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи и театр
Что не входит в цену
  • Билеты в Кострому и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Кострома новая», 10:30
Завершение: Кострома, 17:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Официальный туроператор по России. Живём в Костроме, с 2016 года организуем мототуры по Кавказу и Алтаю. С 2023-го проводим экскурсионные туры по Костроме. В нашей команде только профессиональные гиды и разработаны интересные программы туров от 2 дней.

