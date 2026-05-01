Встретим вас по прибытии в Кострому и поедем в колыбель Романовых — Ипатьевский монастырь. После экскурсии по обители пообедаем и начнём знакомство с Костромой.

От центральной площади и нулевого километра проследуем через торговые ряды и Сусанинский сквер. Увидим памятник Сусанину, посетим кремль и поклонимся иконе Фёдоровской Божией Матери. Спустимся по Молочной горе и прогуляемся по набережной Волги. Сквозь беседку Островского направимся в Музей сыра, где запланирована дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.

Знакомиться с театральной Костромой начнём в Драматическом театре имени Островского, в музее которого хранятся сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории разных эпох. Они отражают репертуарные предпочтения публики — словно по учебнику, по ним можно изучать летопись областной драмы и всего русского театра.

Вечером заселяемся в номера и идём на спектакль (в зависимости от репертуара на текущую дату).