Всё о Коврове

Полезная информация о Коврове

Что нужно знать о Коврове: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Коврове
00:0729
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКовров
По-английскиKovrov
Население города154 224 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота128 м. от уровня моря

Где находится Ковров на карте

Популярные экскурсии в Коврове

Добро пожаловать в Ковров!
Добро пожаловать в Ковров!
5
1 отзыв
2000
за чел.
Главные достопримечательности уютного города в компании профессионального гида

Поиск и сравнение цен на туры