Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни

Посетить великие места и поговорить о великих писателях
Это не паломническая экскурсия — мы не будем говорить о религии и святынях. Вместо этого обсудим историю и литературу. Я расскажу вам о ссоре Льва Толстого с Иваном Тургеневым, о Гоголе, Пушкине и многих других. Кроме того, сделаю для вас профессиональные фотографии, чтобы сохранить впечатления от поездки.
Описание экскурсии

  • Начнём с монастыря в Шамордине — поговорим об архитектуре, Толстом и Тургеневе.
  • В Козельске посетим музей «Дом Цылаковых». Здесь вы узнаете, где стоял хан Батый и был тот самый «Злой город».
  • Погуляем по Козельску — рассмотрим набережную, вокзал и другие достопримечательности.
  • Далее отправимся в Оптину пустынь и продолжим литературную тему. Я расскажу вам о Достоевском, Аксакове, Пушкине, Гоголе. И открою тайны, которые хранит древний монастырь.
  • Заедем на базу отдыха «Клёвое место» — сделаем миллион красивых фотографий и найдём космонавтика-рыбачка.
  • И отдохнувшие вернёмся в Козельск.

Вы услышите:

  • Почему Лев Толстой не разговаривал с Иваном Тургеневым целых двадцать лет.
  • Что связывает Шамординский монастырь с первым в мире Музеем космонавтики.
  • Ради чего хан Батый принёс в жертву собственную дочь.
  • Как Достоевский побывал в Оптиной пустыни и создал один из величайших романов в истории.

Примерный тайминг экскурсии

  • 9:00 — выезд.
  • 9:15 — Шамордино.
  • 10:20 — завтрак в кафе.
  • 11:00 — музей «Дом Цылаковых».
  • 12:30 — прогулка по Козельску.
  • 13:30 — Оптина пустынь.
  • 15:30 — «Клёвое место».
  • 18:00 — возвращение в Козельск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Volvo XC90. Я также могу забрать вас из Калуги — стоимость от этого не поменяется.
  • Рекомендованный возраст 16+.
  • В стоимость входит фотосъёмка на Iphone 14 PRomax — никакого долгого ожидания, все фотографии вы получите в день экскурсии.
  • Отдельно оплачивается завтрак и обед — по желанию.
  • Экскурсия возможна можно для большего количества людей. Доплата — 1000 ₽ за чел.

