Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни

Это не паломническая экскурсия — мы не будем говорить о религии и святынях. Вместо этого обсудим историю и литературу. Я расскажу вам о ссоре Льва Толстого с Иваном Тургеневым, о Гоголе, Пушкине и многих других. Кроме того, сделаю для вас профессиональные фотографии, чтобы сохранить впечатления от поездки.
Описание экскурсии
- Начнём с монастыря в Шамордине — поговорим об архитектуре, Толстом и Тургеневе.
- В Козельске посетим музей «Дом Цылаковых». Здесь вы узнаете, где стоял хан Батый и был тот самый «Злой город».
- Погуляем по Козельску — рассмотрим набережную, вокзал и другие достопримечательности.
- Далее отправимся в Оптину пустынь и продолжим литературную тему. Я расскажу вам о Достоевском, Аксакове, Пушкине, Гоголе. И открою тайны, которые хранит древний монастырь.
- Заедем на базу отдыха «Клёвое место» — сделаем миллион красивых фотографий и найдём космонавтика-рыбачка.
- И отдохнувшие вернёмся в Козельск.
Вы услышите:
- Почему Лев Толстой не разговаривал с Иваном Тургеневым целых двадцать лет.
- Что связывает Шамординский монастырь с первым в мире Музеем космонавтики.
- Ради чего хан Батый принёс в жертву собственную дочь.
- Как Достоевский побывал в Оптиной пустыни и создал один из величайших романов в истории.
Примерный тайминг экскурсии
- 9:00 — выезд.
- 9:15 — Шамордино.
- 10:20 — завтрак в кафе.
- 11:00 — музей «Дом Цылаковых».
- 12:30 — прогулка по Козельску.
- 13:30 — Оптина пустынь.
- 15:30 — «Клёвое место».
- 18:00 — возвращение в Козельск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Volvo XC90. Я также могу забрать вас из Калуги — стоимость от этого не поменяется.
- Рекомендованный возраст 16+.
- В стоимость входит фотосъёмка на Iphone 14 PRomax — никакого долгого ожидания, все фотографии вы получите в день экскурсии.
- Отдельно оплачивается завтрак и обед — по желанию.
- Экскурсия возможна можно для большего количества людей. Доплата — 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Козельске
Провела экскурсии для 332 туристов
Я — аккредитованный гид по Калужской области и профессиональный фотограф. Давно и бесповоротно влюблена в Калугу и профессионально делюсь этим чувством с путешественниками и местными жителями. Мои экскурсии — не про
Входит в следующие категории Козельска
Похожие экскурсии из Козельска
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
20 ноя в 09:00
17 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Сегодня в 09:00
20 ноя в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.