7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
Познакомиться с феноменом Оптинского старчества и узнать о великих православных подвижниках
Начало: В Козельске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Оптина Пустынь и Шамордино
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Погулять по старинным монастырям и узнать историю села Перемышль на экскурсии из Козельска
Начало: По договорённости в Козельске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 100₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 августа 2024Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.
- ЮЮлия30 июля 2024Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.
- ТТамара26 июня 2024Огромная благодарность Наталье и Анне за проведенную экскурсию! Экскурсовод Анна погрузила нас в атмосферу монастырей, святынь с удивительной историей. Рассказ был очень интересной и познавательный! Понравилось и взрослым, и дочке (10 лет). Все было великолепно организовано! Получили огромное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Козельску в октябре 2024
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