Вас ждут самые красивые исторические локации и удивительные природные уголки Козельской земли, входящие в комплекс Национального природного парка Угра.
Жемчужина этих мест – живописное лесное урочище Чертово городище с естественными выходами кварцевых песчаников каменноугольного возраста, которые образуют скалистые выступы в береговых обрывах реки Чертовской.
Описание экскурсии
Путешествие начнется с обзорной экскурсии по историческому Козельску, по самым живописным и интересным локациям древнего города. Соборная гора, детинец козельской крепости, смотровая площадка, храмы и соборы – история Козельска предстанет перед вами в лицах и подробностях, непосредственно на месте происходивших событий. Парк Вихляндия в Козельске — вас очарует и удивит. Это наш достойный ответ Гауди и его парку Гуэля в Барселоне! Парк отражает наши национальные сказочные мотивы. Невероятная глубина воображения и поразительное качество работы впечатляет. Далее нас ждет усадьба графа Оболенского Березичи в селе Заречье на берегу реки Жиздры, на территории национального парка «Угра». Вас ждут Никольская церковь 1845 года с чертами классицизма, построенная князем А. П. Оболенским, руинированный двухэтажный главный дом начала XX века, сооружённый по проекту архитектора А. Гавемана в стиле модерн, примыкающий к дому одноэтажный флигель, пейзажный парк из смешанных пород деревьев, распланированный на рубеже XIX–XX веков, восстановленная часть усадебной ограды с въездными воротами и деревянная беседка с мостиком в парке. Следующий наш пункт – Село Губино – жемчужина Козельского края. Центром села является Храм Зачатия Иоанна Предтечи, который бережет в своих стенах Великие Святыни и частицы святых мощей, которые были переданы храму в дар — их более 100. В Губино нас встретит уютная чайная с милым названием «Птичка», которая расположилась на территории самого старинного белокаменного храма в Калужской области, здесь можно насладится вкусным кофе, постным борщом, рыбными пельменями. Чайная – участник многих профессиональных мастер-классов и с большим опытом работы в ресторанном деле, шеф-повар чайной всегда порадует вкусными блюдами и своей доброй улыбкой. Затем мы едем в урочище «Чертово городище». Это удивительный памятник археологии – древнее городище с хорошо заметными в рельефе валами, мегалитами и рвом. Первые следы пребывания человека в урочище относятся к каменному веку: 10 тыс. лет назад здесь была стоянка охотников эпохи мезолита. В III — V вв. его обитателями были племена восточных балтов. Но основная часть находок, обнаруженных в ходе многолетних раскопок, относится к IX – X вв.
времени освоения верховьев Оки славянскими племенами Загадочные легенды о происхождении места, редкие и необычные виды растений, мегалитические валуны, чертовы пальцы и чертов колодец, светящийся мох и другие чудеса ждут вас на тропах нашего путешествия по этому красивейшему месту.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний Козельск:
- Соборная гора, смотровая площадка
- Соборы и храмы Козельска
- Парк Вихляндия
- Усадьба графа Оболенского Березичи в селе Заречье на берегу реки Жиздры
- Село Губино - жемчужина Козельского края:
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи
- Уютная чайная с милым названием «Птичка»
- Урочище «Чертово городище»
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Козельск, Городской парк, вход на смотровую площадку
Завершение: Козельск, по пожеланиям путешественников
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Козельска
