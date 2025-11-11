Путешествие начнется с обзорной экскурсии по историческому Козельску, по самым живописным и интересным локациям древнего города. Соборная гора, детинец козельской крепости, смотровая площадка, храмы и соборы – история Козельска предстанет перед вами в лицах и подробностях, непосредственно на месте происходивших событий. Парк Вихляндия в Козельске — вас очарует и удивит. Это наш достойный ответ Гауди и его парку Гуэля в Барселоне! Парк отражает наши национальные сказочные мотивы. Невероятная глубина воображения и поразительное качество работы впечатляет. Далее нас ждет усадьба графа Оболенского Березичи в селе Заречье на берегу реки Жиздры, на территории национального парка «Угра». Вас ждут Никольская церковь 1845 года с чертами классицизма, построенная князем А. П. Оболенским, руинированный двухэтажный главный дом начала XX века, сооружённый по проекту архитектора А. Гавемана в стиле модерн, примыкающий к дому одноэтажный флигель, пейзажный парк из смешанных пород деревьев, распланированный на рубеже XIX–XX веков, восстановленная часть усадебной ограды с въездными воротами и деревянная беседка с мостиком в парке. Следующий наш пункт – Село Губино – жемчужина Козельского края. Центром села является Храм Зачатия Иоанна Предтечи, который бережет в своих стенах Великие Святыни и частицы святых мощей, которые были переданы храму в дар — их более 100. В Губино нас встретит уютная чайная с милым названием «Птичка», которая расположилась на территории самого старинного белокаменного храма в Калужской области, здесь можно насладится вкусным кофе, постным борщом, рыбными пельменями. Чайная – участник многих профессиональных мастер-классов и с большим опытом работы в ресторанном деле, шеф-повар чайной всегда порадует вкусными блюдами и своей доброй улыбкой. Затем мы едем в урочище «Чертово городище». Это удивительный памятник археологии – древнее городище с хорошо заметными в рельефе валами, мегалитами и рвом. Первые следы пребывания человека в урочище относятся к каменному веку: 10 тыс. лет назад здесь была стоянка охотников эпохи мезолита. В III — V вв. его обитателями были племена восточных балтов. Но основная часть находок, обнаруженных в ходе многолетних раскопок, относится к IX – X вв.

времени освоения верховьев Оки славянскими племенами Загадочные легенды о происхождении места, редкие и необычные виды растений, мегалитические валуны, чертовы пальцы и чертов колодец, светящийся мох и другие чудеса ждут вас на тропах нашего путешествия по этому красивейшему месту.