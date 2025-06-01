Индивидуальная
до 1 чел.
Злой город "Козельск, " Чертово городище ", национальный парк" Угра
Начало: Г. Козельск, Городской парк, вход на смотровую пло...
«В путешествии вас ждут самые красивые природные и географические локации, уголки древней Козельской земли, национального парка “Угра” – пешеходные прогулки по урочищам, памятникам природы и истории»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
«Спустимся к живоносному, амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснёмся к красоте природы»
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
«Чёртово Городище — природный и археологический феномен»
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
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