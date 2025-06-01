Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Козельске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Злой город "Козельск, " Чертово городище ", национальный парк" Угра Начало: Г. Козельск, Городской парк, вход на смотровую пло... «В путешествии вас ждут самые красивые природные и географические локации, уголки древней Козельской земли, национального парка “Угра” – пешеходные прогулки по урочищам, памятникам природы и истории» 8000 ₽ за экскурсию На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Летописный Козельск и монастыри Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Начало: У городского парка «Спустимся к живоносному, амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснёмся к красоте природы» 16 800 ₽ за всё до 6 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Город, сказки и святыни: из Козельска Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы Начало: В городском парке Козельска «Чёртово Городище — природный и археологический феномен» 16 800 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Козельска

Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Природа и пейзажи»

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