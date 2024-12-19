День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)

Проведите незабываемый день в окрестностях Сочи, посетив форелевое хозяйство, шоу стеклодувов и древнюю Ахштырскую пещеру. Подходит для всей семьи
Этот день станет прекрасным дополнением к вашему отдыху в Сочи. Вы посетите форелевое хозяйство, где узнаете о жизни форели и сможете покормить рыб. Затем отправитесь на шоу стеклодувов, где увидите процесс создания стеклянных изделий.

В завершение экскурсии посетите Ахштырскую пещеру, где узнаете о жизни неандертальцев и насладитесь видами с подвесного моста. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми и любителей природы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐟 Посещение форелевого хозяйства
  • 🌊 Прогулка вдоль реки Мзымта
  • 🔥 Шоу стеклодувов
  • 🗿 Ахштырская пещера
  • 🌉 Подвесной мост
День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)
День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)
День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)
Ближайшие даты:
17
дек19
дек21
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дек28
дек31
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Форелевое хозяйство
  • Река Мзымта
  • Шоу стеклодувов
  • Ахштырская пещера
  • Подвесной мост

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство и бурная Мзымта

Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.

Шоу стеклодувов

Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.

Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам

После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.

Подвесной мост

В завершение экскурсии вы побываете на самом длинном пешеходном подвесном мосту Сочи. С высоты более 200 метров открываются великолепные виды на горы, море и ущелье реки Мзымта. Вас ждут яркие впечатления и незабываемые аттракционы на высоте!

Организационные детали

Экскурсия подойдет для путешественников старше 5 лет.

Как проходит экскурсия

  • На машине — это включено в стоимость
  • Экскурсия по форелевому хозяйству проводится местным гидом

Дополнительные расходы

Входные билеты:

  • Ахштырская пещера — 200 руб. /чел.
  • Форелевое хозяйство — 300 руб. /чел.
  • Шоу стеклодувов — 350 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пос. Красная Поляна или Эсто-Садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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