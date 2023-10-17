Отправиться в увлекательное путешествие из Красной Поляны в Гагры и Рицинский реликтовый парк
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Описание
Что вас ожидает
Курортная столица
Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.
Организационные детали
- Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении для детей
- В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни
- Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500/руб. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля в Красной Поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.