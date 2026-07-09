Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская колоннада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнёте в окружении живописных панорам. А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики.
Гагра — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелёными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнёте на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Красной Поляны в Абхазию и обратно
В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни
Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор —1000 ₽/взрослый, 500₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500 ₽ за чел. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 ₽ за чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Были с подругой на экскурсии 5 июля 2026 года. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать! В Абхазии побывали первый раз. И точно не последний! Спасибо огромное нашему читать дальшеуменьшить
гиду, Адгуру! Адгур - эрудированный, интеллегентный и очень приятный в общении человек. Слушать его рассказ о своей стране было одно удовольствие. Он ответил на все вопросы, которые мы ему задавали. За время нашей поездки побывали в Гагре, на озере Рица, отведали местную кухню в живописном кафе на берегу горной реки. Посетили семейную винодельню с дегустацией вин, местных сыров и мясных изделий. Спасибо Адгуру за этот незабываемый день в Абхазии!
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М
Мариана
Спасибо огромное за прекрасную поездку! С первой минуты создалось впечатление что встретила дорогого друга! Адгур настоящий специалист и знаток своего дела! Подкован, грамотен, воспитан! С такой любовью о своей стране читать дальшеуменьшить
говорит, что за один день тоже влюбились! Рассказывает очень увлекательно, интересно и главное очень искренен! Вот благодаря ему, мы теперь знаем где и как будем отдыхать, куда поехать!!!! Было красиво, тепло, вкусно и по родному!!! Спасибо Адгур! Спасибо Абхазия!!!! Обязательно вернемся!!!!
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Ю
Юлия
Путешествовали с Адгуром на озеро Рица 30 марта. Все очень понравилось, начиная от организационных деталей (гид заехал за нами в отель в четко обговоренное время, машина просторная чистая) и далее читать дальшеуменьшить
интересный ненавязчивый рассказ об Абхазии, исторические факты и настоящее время. Остановки в значимых местах, а также там, где мы просили сами. Дочери 11 лет тоже все понравилось))) и даже запомнила важные моменты экскурсии (что немаловажно) Однозначно рекомендую!!
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С
Станислав
Спасибо огромное за отличную поездку, все очень понравилось. все как обговаривали. Было очень интересно
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Татьяна
Замечательнейшая экскурсия! Адгур,спасибо вам большое! Очень информативно,никаких посторонних навязанных вещей. Я уже была на данном маршруте,и мне есть с чем сравнить. Человек прекрасно знает историю своего края,и рассказывает о нем с большой любовью,максимально объективно. Желаю вашей маленькой гордой нации успехов и процветания!
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Maria
Чудесный день с прекрасным человеком! Адгур, огромное спасибо от нашей семьи за это путешествие и знакомство с Абхазией! Какая красота природы, сумасшедшие краски и виды! И как же приятно, что вы читать дальшеуменьшить
так много знаете об этом крае, любите его, имеете правильные человеческие убеждения и щедро делитесь этим с туристами. Пусть Абхазия и ее народ процветают! Из технического: а/м отличный, маршрут продуманный, темп комфортный, все пожелания путешественников учитываются, место обеда и остановки на кофе - 👍 Адгура 100% рекомендуем!
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