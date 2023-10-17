Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны

Отправиться в увлекательное путешествие из Красной Поляны в Гагры и Рицинский реликтовый парк

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Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская коллонада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнете в окружении живописных панорам. А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Курортная столица

Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали

  • Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении для детей
  • В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500/руб. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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