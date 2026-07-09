Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская колоннада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнёте в окружении живописных панорам. А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курортная столица

Гагра — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелёными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнёте на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Красной Поляны в Абхазию и обратно

В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни

Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор —1000 ₽/взрослый, 500₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500 ₽ за чел. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 ₽ за чел.

Пересечение границы