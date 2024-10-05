Экскурсии в Ахштырскую пещеру

Найдено 3 экскурсии в категории «Ахштырская пещера» на Красной поляне, цены от 9 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
На машине
скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
Начало: Роза хутор
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
1833316 500 за всё до 4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
Проведите незабываемый день в окрестностях Сочи, посетив форелевое хозяйство, шоу стеклодувов и древнюю Ахштырскую пещеру. Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля в пос. Красная Поляна или Эсто-Садо...
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
17 500 за всё до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
9 600 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Ахштырская пещера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
  2. День развлечений в окрестностях Сочи (из Красной Поляны)
  3. Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Хребет Аибга
  5. Водопад Кейва
  6. Мзымта
  7. Набережная
  8. Ахштырская пещера
  9. Роза Хутор
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2024
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