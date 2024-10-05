скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
Начало: Роза хутор
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
1833316 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
Проведите незабываемый день в окрестностях Сочи, посетив форелевое хозяйство, шоу стеклодувов и древнюю Ахштырскую пещеру. Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля в пос. Красная Поляна или Эсто-Садо...
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Ахштырская пещера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Ахштырская пещера" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 17 500 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по теме «Ахштырская пещера», цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь