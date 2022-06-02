Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны

Легкий и доступный треккинг через горы Красной Поляны «в новом прочтении» от местных жителей

Хайкинг к водопаду Кейву — один из самых популярных туристических маршрутов Красной Поляны.

Но нам удалось добавить в классический вариант похода новые краски и яркие штрихи: наш вариант маршрута получился сквозным и более разнообразным.

Приготовьтесь полюбоваться хребтом Аибга, согреться чаем у водопада, пройти сквозь буковый лес и зачерпнуть энергию гор Красной Поляны.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
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Что вас ожидает

К водопаду — через леса и горы

Наш путь пройдет через редкий буковый лес, в котором вы встретите черты и горной тайги, и колхидского леса: хвою, вечнозеленую растительность, мхи, папоротники. А с южной стороны тропы вам откроются замечательные виды на хребет Аибга, его вершины и отроги. Добравшись до водопада Кейва, мы приготовим чай из местных трав и отдохнем, наслаждаясь звуками и энергией бурного потока. А на обратном пути взглянем на комплекс трамплинов «Русские горки», который с этой точки кажется игрушечным.

Красная Поляна с высоты

Если ваши силы и тяга к приключениям не иссякнут, мы продолжим путь и посетим «Беседку любви», часть комплекса «Царский охотничий домик»: сюда мы доберемся по тропе, проложенной по личному указанию «вождя народов». А по дороге оценим панорамой поселка Красная Поляна с высоты птичьего полета.

Объекты старого Сочи

На заключительном участке маршрута вы встретите футуристический памятник советских времен «Эра космоса», а еще чуть позже — дачу «Наумовка» начала 20 века, которая в 60-е годы она стала называться «дача Гречко». И конечно, мы поделимся историями этих мест.

Чтобы вам было легче передвигаться, мы снабдим вас трекинговыми палками и, если нужно, выдадим рюкзачки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят дополнительные расходы — посещение Национального парка Сочи, 200 рублей с человека
  • Продолжительность треккинга от 3 часов
  • Маршрут круглогодичный, доступен вне зависимости от сезона

Подготовка к походу

  • Ограничений по возрасту и физической форме минимальные — мы адаптируем маршрут к вашим возможностям. Но учтите, что набор высоты на основном маршруте (5,5 км) достигает 490 метров, а с заходом на «Беседку любви» (7,1 км) — 515 метров
  • Дети уверенно преодолевают маршрут в возрасте от 6 лет, а если ребенок привык к долгим пешим прогулкам на природе — то и с 3,5 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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