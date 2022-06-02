Хайкинг к водопаду Кейву — один из самых популярных туристических маршрутов Красной Поляны. Но нам удалось добавить в классический вариант похода новые краски и яркие штрихи: наш вариант маршрута получился сквозным и более разнообразным. Приготовьтесь полюбоваться хребтом Аибга, согреться чаем у водопада, пройти сквозь буковый лес и зачерпнуть энергию гор Красной Поляны.

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Что вас ожидает

К водопаду — через леса и горы

Наш путь пройдет через редкий буковый лес, в котором вы встретите черты и горной тайги, и колхидского леса: хвою, вечнозеленую растительность, мхи, папоротники. А с южной стороны тропы вам откроются замечательные виды на хребет Аибга, его вершины и отроги. Добравшись до водопада Кейва, мы приготовим чай из местных трав и отдохнем, наслаждаясь звуками и энергией бурного потока. А на обратном пути взглянем на комплекс трамплинов «Русские горки», который с этой точки кажется игрушечным.

Красная Поляна с высоты

Если ваши силы и тяга к приключениям не иссякнут, мы продолжим путь и посетим «Беседку любви», часть комплекса «Царский охотничий домик»: сюда мы доберемся по тропе, проложенной по личному указанию «вождя народов». А по дороге оценим панорамой поселка Красная Поляна с высоты птичьего полета.

Объекты старого Сочи

На заключительном участке маршрута вы встретите футуристический памятник советских времен «Эра космоса», а еще чуть позже — дачу «Наумовка» начала 20 века, которая в 60-е годы она стала называться «дача Гречко». И конечно, мы поделимся историями этих мест.

Чтобы вам было легче передвигаться, мы снабдим вас трекинговыми палками и, если нужно, выдадим рюкзачки.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят дополнительные расходы — посещение Национального парка Сочи, 200 рублей с человека

Продолжительность треккинга от 3 часов

Маршрут круглогодичный, доступен вне зависимости от сезона

Подготовка к походу