Наш путь пройдет через редкий буковый лес, в котором вы встретите черты и горной тайги, и колхидского леса: хвою, вечнозеленую растительность, мхи, папоротники. А с южной стороны тропы вам откроются замечательные виды на хребет Аибга, его вершины и отроги. Добравшись до водопада Кейва, мы приготовим чай из местных трав и отдохнем, наслаждаясь звуками и энергией бурного потока. А на обратном пути взглянем на комплекс трамплинов «Русские горки», который с этой точки кажется игрушечным.
Если ваши силы и тяга к приключениям не иссякнут, мы продолжим путь и посетим «Беседку любви», часть комплекса «Царский охотничий домик»: сюда мы доберемся по тропе, проложенной по личному указанию «вождя народов». А по дороге оценим панорамой поселка Красная Поляна с высоты птичьего полета.
На заключительном участке маршрута вы встретите футуристический памятник советских времен «Эра космоса», а еще чуть позже — дачу «Наумовка» начала 20 века, которая в 60-е годы она стала называться «дача Гречко». И конечно, мы поделимся историями этих мест.
Чтобы вам было легче передвигаться, мы снабдим вас трекинговыми палками и, если нужно, выдадим рюкзачки.