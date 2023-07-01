Старая новая Красная Поляна

История, современность, природа и колорит популярного курорта

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные кафе и ресторанчики.

Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Ближайшие даты:
1
авг
2
авг
3
авг
5
авг
6
авг
7
авг
8
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная горная долина

На этой экскурсии вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Красной Поляне либо Эсто-Садке. Точное место встречи вы обсудите с гидом.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
1 июля 2023
Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю, как можно без машины получить представление о всех курортах! Очень рекомендую!
Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,Хорошая программа! Баланс истории и красивых видов. Екатерина отличный гид! Гибко откорректировала программу. Даже не представляю,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Смотровые площадки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Красной поляны

Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
20 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
в Красной Поляне
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
от 2 600 за всё до 4 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Легкий и доступный треккинг через горы Красной Поляны «в новом прочтении» от местных жителей
2 авг
4 авг
5 авг
6 авг
от 5 200 за всё до 2 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
в Красной Поляне
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Красной поляне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ