История, современность, природа и колорит популярного курорта
Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные кафе и ресторанчики.
Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
На этой экскурсии вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной Поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 10 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок для фотосессий на смотровых площадках и можем прогуляться до водопада.
Дух древности в посёлке
В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.
Курорты мирового уровня
Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром Поляну, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).
Организационные детали
Экскурсия начинается в Красной Поляне либо Эсто-Садке. Точное место встречи вы обсудите с гидом
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы: дольмены — 250 ₽ с чел., по желанию покупки на пасеке и билеты на канатную дорогу
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
–
2
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1
–
Анастасия
Очень понравилась организация экскурсии. Посетили канатную дорогу на Красной Поляне 🔥🔥🔥, Роза Хутор, Газпром. Эмоций очень много👍 Гид у нас был Дмитрий👍 Все рассказал, показал. Будем обращаться еще👍🔥
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Ирина
Очень понравилось! Получила представление о курорте, посетили самые красивые места. получила много полезных советов, куда ещё пойти и чем заняться. очень рекомендую!
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О
Олеся
У нас был экскурсовод Дмитрий, все очень понравилось, без него мы бы столько всего не посмотрели, спасибо❤️ отдельное спасибо за рекомендации кафе и ресторанов. Бережно забрал из отеля и привез обратно.
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К
Косарев
Дата посещения: 14 апр 2025
Екатерина для нас смогла стать прекрасным годом по курорту. Рассказала всю историю края, рассказала про все его превращения и показала сегодняшнее развитие. Вместе мы посетили все самые интересные места. За три часа мы смогли увидеть всю красоту этого края Спасибо большое! Всем советую провести экскурсию по старой и новой Красной поляне вместе с Екатериной.
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Максим
Все понравилось. Отдельное спасибо гиду Дмитрию. Маршрут, организация и в целом подача информации на высоте. Спасибо))
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Ф
Фарида
Екатерина очень интересно нам все рассказала,очень много узнали,с ней было очень приятно и комфортно,показывала нам очень красивые места,фотографировала и по окончении экскурсии все показала куда еще можно сходить,что посмотреть,где вкусно поесть
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