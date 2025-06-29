Уникальная возможность окунуться в мир дикой природы Сочи с комфортом и увлекательно! Новая атмосферная экскурсия позволит вам насладиться красотами и удивительными местами этого уголка природы. Каждый шаг принесет вам новые открытия и впечатления.
Под руководством опытного гида вы посетите самые захватывающие места, узнаете интересные факты о флоре и фауне Сочи.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в самые загадочные и красивые уголки природы Сочи! Вы окунетесь в уникальный мир природных чудес этого края. Что вас ждет:• Настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад — Воронцовская пещера. Длина маршрута 600 метров. Грот «Прометей», и «Музыкальный зал» с отличной природной акустикой. Пройдем через Карстовые натёки на стенах, напоминающие орган, а в центре роскошно ниспадает сталактит-люстра. Затем осмотрим ход «Труба» со стоянкой первобытного человека и «Медвежий зал», где нашли останки пещерного медведя. В пещерах стоит постоянная температура +12 градусов. Продолжительность маршрута 3 часа.
- Прогулка по тисо-самшитовой роще — «природный музей под открытым небом», площадью 300 га. Участок Колхидского леса, где вас ждут тысячелетние тисы и реликтовые растения. Мы прогуляемся по маршруту «малое кольцо», протяженностью 1 500 метров.
- Ознакомление с уникальным Навалищенским ущелье — бесценное сокровище природы, спрятанное в горах. Образовалось оно, в результате разлома верхней части литосферы..
• И, конечно, чайные плантации в горах, где вы сможете отведать различные сорта российского северного чая и сделать потрясающие фотографии. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы, каньоны и каскадные водопады в сказочном мире реликтового леса
- Воронцовские пещеры
- Агро-ферма в горах
- Прогулка по легендарной Тисо-самшитовой роще
- Чаепитие и атмосферная фотосессия на чайных плантациях
- На ваш выбор четыре объекта из указанного перечня
Что включено
- Трансфер из Красной Поляны
- Услуги аттестованного гида-водителя на автомобиле повышенного комфорта
Что не входит в цену
- Входные билеты на рекреационные объекты в Сочинском национальном парке
- Билеты на экскурсионные объекты
- Билеты на объекты для гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По адресу туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
29 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! 👍 Елена подробно все рассказывала на протяжении всего маршрута, мы были на Воронцовских пещерах, в ущелье там искупались и посетили ТИСО-САМШИТОВУЮ РОЩУ. Меня очень шокировала информация о гибели всего самшита, считаю это катастрофическая и невосполнимая утрата для этой рощи. Вообще на этой экскурсии много узнал нового, спасибо Елене за этот чудесный день.
О
Ольга
10 июн 2025
Елена, прекрасный собеседник и проводник в мир дикой природы. Не хотелось расставаться. Всё очень понравилось! Красиво, душевно, запоминающееся.
А
Алексей
28 мая 2025
Познавательная экскурсия и, что важно, комфортная! Только позитивные впечатления от работы Елены. Рассказы, а точнее даже полноценные лекции на протяжении всего маршрута об истории Сочи, географии. Спасибо за профессионализм и тактичность!
С
Светлана
21 мая 2025
Отдыхали всей семьей с маленькими детьми. Елена составила маршрут с учетом режима детей и желаемой активности. обеспечила детские кресла. Следующее путешествие запланировали в Солох аул. Спасибо Елене за творческий подход и отличную организацию!
п
петр
17 мая 2025
Отличная Экскурсия! Елена подтвердила все наши ожидания. Описание путешествия на сайте, полностью совпадают с фактическим. Спасибо! Рекомендую!
В
Вячеслав
8 мая 2025
С первых минут разговора по телефону Елена показала себя профессионалом! Четко задавала вопросы, для составления более удобного варианта экскурсии. Все запланированное успели пройти и сфотографировать. Водитель Елена опытный, ездит осторожно. Отдельная благодарность за юмор и грамотную подачу обширного материала о Сочи. С интересом слушали, узнали много нового, хотя в Сочи уже были на разных экскурсиях. Рекомендуем.
М
Мария
30 апр 2025
Спасибо Елене за необычную экскурсию, профессионализм, и организацию путешествия высокого уровня. В следующий раз мы обратимся только к этому гиду за новыми экскурсиями. Рекомендую!
Р
Руслан
22 апр 2025
Благодарю за экскурсию. За профессионализм пять баллов из пяти. Елена, вернемся к вам обязательно.
А
Анна
16 апр 2025
Нестандартный маршрут. Экскурсия понравилась. Очень доброжелательный, знающий и любящий свою работу мастер. Спасибо! Будем рекомендовать.
О
Олеся
12 апр 2025
Интересная экскурсия, прекрасная организация и грамотный экскурсовод!
К
Катерина
5 сен 2024
Все запланированное увидели и посетили. Водитель Елена опытный, ездит осторожно. Отдельная благодарность за фотографии. Рекомендуем.
А
Анна
3 сен 2024
Отдыхали с двумя маленькими детьми. Елена составила удобный для всех маршрут. Это наш первый визит в Сочи. Остались очень довольны. Следующее путешествие запланировали в Солох аул. Рекомендуем и благодарим.
В
Виталий
31 авг 2024
Уютная машина, гид Елена – отличный водитель. Было интересно.
В
Валентина
29 авг 2024
Отличный экскурсовод! Елена— эрудированный собеседник и опытный водитель! Посетили все места, согласованные в программе, с интересом, и комфортом. Я отдыхала с дочерью 10 лет. Елена сразу нашла подход к ребенку. Спасибо вам за наше знакомство с Сочи! Всем рекомендуем!
С
Сергей
27 авг 2024
Спасибо Елене за увлекательную экскурсию и профессионализм. Отдых прошел на высшем уровне. Рекомендую.
