В Валерий Экскурсия прошла отлично! 👍 Елена подробно все рассказывала на протяжении всего маршрута, мы были на Воронцовских пещерах, в ущелье там искупались и посетили ТИСО-САМШИТОВУЮ РОЩУ. Меня очень шокировала информация о гибели всего самшита, считаю это катастрофическая и невосполнимая утрата для этой рощи. Вообще на этой экскурсии много узнал нового, спасибо Елене за этот чудесный день.

О Ольга Елена, прекрасный собеседник и проводник в мир дикой природы. Не хотелось расставаться. Всё очень понравилось! Красиво, душевно, запоминающееся.

А Алексей Познавательная экскурсия и, что важно, комфортная! Только позитивные впечатления от работы Елены. Рассказы, а точнее даже полноценные лекции на протяжении всего маршрута об истории Сочи, географии. Спасибо за профессионализм и тактичность!

С Светлана Отдыхали всей семьей с маленькими детьми. Елена составила маршрут с учетом режима детей и желаемой активности. обеспечила детские кресла. Следующее путешествие запланировали в Солох аул. Спасибо Елене за творческий подход и отличную организацию!

п петр Отличная Экскурсия! Елена подтвердила все наши ожидания. Описание путешествия на сайте, полностью совпадают с фактическим. Спасибо! Рекомендую!

В Вячеслав С первых минут разговора по телефону Елена показала себя профессионалом! Четко задавала вопросы, для составления более удобного варианта экскурсии. Все запланированное успели пройти и сфотографировать. Водитель Елена опытный, ездит осторожно. Отдельная благодарность за юмор и грамотную подачу обширного материала о Сочи. С интересом слушали, узнали много нового, хотя в Сочи уже были на разных экскурсиях. Рекомендуем.

М Мария Спасибо Елене за необычную экскурсию, профессионализм, и организацию путешествия высокого уровня. В следующий раз мы обратимся только к этому гиду за новыми экскурсиями. Рекомендую!

Р Руслан Благодарю за экскурсию. За профессионализм пять баллов из пяти. Елена, вернемся к вам обязательно.

А Анна Нестандартный маршрут. Экскурсия понравилась. Очень доброжелательный, знающий и любящий свою работу мастер. Спасибо! Будем рекомендовать.

О Олеся Интересная экскурсия, прекрасная организация и грамотный экскурсовод!

К Катерина Все запланированное увидели и посетили. Водитель Елена опытный, ездит осторожно. Отдельная благодарность за фотографии. Рекомендуем.

А Анна Отдыхали с двумя маленькими детьми. Елена составила удобный для всех маршрут. Это наш первый визит в Сочи. Остались очень довольны. Следующее путешествие запланировали в Солох аул. Рекомендуем и благодарим.

В Виталий Уютная машина, гид Елена – отличный водитель. Было интересно.

В Валентина Отличный экскурсовод! Елена— эрудированный собеседник и опытный водитель! Посетили все места, согласованные в программе, с интересом, и комфортом. Я отдыхала с дочерью 10 лет. Елена сразу нашла подход к ребенку. Спасибо вам за наше знакомство с Сочи! Всем рекомендуем!