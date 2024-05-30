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на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼