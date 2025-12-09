В ходе нашей экскурсии мы посетим две купели. Одна купель располагается на курорте Красная Поляна на высоте около 1000 м. над уровнем моря. Купель с красивым панорамным видом, открывающимся на противоположное плато Псехако. Вторая купель находится на территории Кавказского заповедника. А после купания угостим вас согревающим чаем и не спеша отправимся в обратную дорогу.
Описание экскурсииЗнакомо ли вам чувство, когда летом хочется где-нибудь спрятаться от изнуряющей жары? И даже прогретое море тоже уже не может подарить должной прохлады. Не успел выйти – опять уже жарко. Если это про вас, предлагаем вам освежиться в горах Красной Поляны и искупаться в настоящих природных горных купелях! Купель – это небольшое чашеобразное углубление в русле горной реки, где ее течение заметно замедляется. Глубина такой купели составляет в среднем от 1,5 м., а температура не превышает 10 градусов! Это возможно благодаря тому, что река, образующая купель, питается талой водой с гор и атмосферными осадками. Ее течение обрывается перед чашей также круто вниз, как и у водопада, поэтому вода в ней просто не застаивается. Купание в таком месте способно не только хорошо освежить, но и взбодрить и подарить прилив энергии после физических нагрузок. В ходе нашей экскурсии мы посетим две купели. Одна купель располагается на курорте Красная Поляна на высоте около 1000 м. над уровнем моря. Ее образует ручей, который берет начало на высоте 2000 м. на горе Аибга. Чтобы дойти до купели, нужно немного подняться в горку по тенистому лесу. Но этот небольшой трекинг будет с лихвой компенсирован красивым панорамным видом, открывающимся с купели на противоположное плато Псехако. А на обратном пути мы пройдем через долину 960 курорта Красная Поляна и посмотрим, чем живет горнолыжный курорт летом. Вторая купель находится на территории Кавказского заповедника. Ее образует река Бешенка, чьи истоки находятся на склонах не менее величественной горы Ачишхо. Путь к купели в одну сторону займет около получаса. Дорога проходит также в тенистом лиственном лесу с очень плавным набором высоты. По пути мы расскажем немного про историю Красной Поляны, курортов и заповедника. А после купания угостим вас согревающим чаем и не спеша отправимся в обратную дорогу.
Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купель на курорте Красная Поляна
- Верхний город курорта Красная Поляна на высоте 960 м. над уровнем моря
- Поселок Красная Поляна
- Кавказский заповедник
- Купель на реке Бешенка
Что включено
- Трансфер от гостиницы туда-обратно
- Передвижение по всему маршруту
- Услуги гида
- Чай
Место начала и завершения?
Гостиница туриста в Красной Поляне/Эсто-Садке
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
