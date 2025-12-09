Описание Фото Ответы на вопросы В ходе нашей экскурсии мы посетим две купели. Одна купель располагается на курорте Красная Поляна на высоте около 1000 м. над уровнем моря. Купель с красивым панорамным видом, открывающимся на противоположное плато Псехако. Вторая купель находится на территории Кавказского заповедника. А после купания угостим вас согревающим чаем и не спеша отправимся в обратную дорогу.

Описание экскурсии Знакомо ли вам чувство, когда летом хочется где-нибудь спрятаться от изнуряющей жары? И даже прогретое море тоже уже не может подарить должной прохлады. Не успел выйти – опять уже жарко. Если это про вас, предлагаем вам освежиться в горах Красной Поляны и искупаться в настоящих природных горных купелях! Купель – это небольшое чашеобразное углубление в русле горной реки, где ее течение заметно замедляется. Глубина такой купели составляет в среднем от 1,5 м., а температура не превышает 10 градусов! Это возможно благодаря тому, что река, образующая купель, питается талой водой с гор и атмосферными осадками. Ее течение обрывается перед чашей также круто вниз, как и у водопада, поэтому вода в ней просто не застаивается. Купание в таком месте способно не только хорошо освежить, но и взбодрить и подарить прилив энергии после физических нагрузок. В ходе нашей экскурсии мы посетим две купели. Одна купель располагается на курорте Красная Поляна на высоте около 1000 м. над уровнем моря. Ее образует ручей, который берет начало на высоте 2000 м. на горе Аибга. Чтобы дойти до купели, нужно немного подняться в горку по тенистому лесу. Но этот небольшой трекинг будет с лихвой компенсирован красивым панорамным видом, открывающимся с купели на противоположное плато Псехако. А на обратном пути мы пройдем через долину 960 курорта Красная Поляна и посмотрим, чем живет горнолыжный курорт летом. Вторая купель находится на территории Кавказского заповедника. Ее образует река Бешенка, чьи истоки находятся на склонах не менее величественной горы Ачишхо. Путь к купели в одну сторону займет около получаса. Дорога проходит также в тенистом лиственном лесу с очень плавным набором высоты. По пути мы расскажем немного про историю Красной Поляны, курортов и заповедника. А после купания угостим вас согревающим чаем и не спеша отправимся в обратную дорогу.

