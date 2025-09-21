Параплан — это сверхлегкий, самый безопасный и доступный летательный аппарат. Полет на безмоторном параплане наиболее близок к полету птицы.
Вы оторветесь от земли и подниметесь в небо, где вас будут ждать упоительный воздух и сногсшибательные панорамы!
Описание экскурсииОб экскурсии: Мы заедем за вами и отвезем на взлетную площадку на горе Пикет. Оттуда, с высоты, вы совершите свой полет. Он пройдет в тандеме с опытным инструктором и соблюдением всей техники безопасности. Небольшая высота горы подойдет для новичков. Поэтому, если вы уже посетили всевозможные экскурсии и изучили все уголки курорта с земли, самое время испытать новые ощущения. В том случае, если уже летали это отличный вариант. Из-за близости к морю вы сможете насладиться видами природы нашего края и города с высоты птичьего полета. Вы будете парить в бескрайнем небе среди гор и холмов, покрытых зеленым ковром, а над головой будут проплывать облака. Эти панорамы останутся в вашей памяти надолго! Так же предлагаем вам полетать в Абхазии с горы Мамдзышха, высота 1500 м. над у. м! Не упусти такой возможности. Не упусти такой возможности, ведь полет на параплане с горы Мамндзышха открывает перед вами завораживающие виды на бескрайнее Чёрное море и окрестные вершины, наполняя сердце ощущением свободы и гармонии с природой. Легкое касание воздушных потоков позволяет ощутить невесомость и спокойствие, словно парите в объятиях ветра. Этот незабываемый опыт дарит ощущение полета за пределами обычных границ и оставляет яркие впечатления на всю жизнь.
Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сочи
- Город Гагра
Что включено
- Инструктаж
- Трансфер в обе стороны
- Полет
Что не входит в цену
- Видео сопровождение - 1000 руб. с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
21 сен 2025
Полет просто отличный всем рекомендую оно того стоит
Б
Борис
21 сен 2025
Это было 17 сентября. Несколько раз пришлось откладывать (немного не повезло-умудрился простудиться) Но повезло с выбором дня и с инструктором! Петр классный чел. Здоровяк,отлично знающий свое дело(нюансы, тонкости). Он в
И
Ирина
8 авг 2024
Огромная благодарность Марку и Петру за полет, за море положительных эмоций. Все прошло на высшем уровне, мастера своего дела
П
Павел
6 авг 2024
Всё прошло супер. Отлично. Спасибо большое инструктору Марку. Супер полет. Впечатления отличные.
Р
Роман
6 авг 2024
Полет проходил в Абхазии город Гагра с высоты 1300 метров. На высоте мы погрузились в облака и медленно спустились в ущелье где открылись потрясающе виды на могу и сам город. Пилот Петр мастерски совершил полет который длился 27 минут, эмоций более чем достаточно чтоб ы помнить эти моменты еще долгое время. Всем советую!
В
Виктория
19 авг 2022
Понравилось!!
М
Михаил
29 июн 2022
Забронировал, позвонили подтвердили время и в назначенный час за мной заехала машина. Далее на точку сбора, она же посадки, там встретили напарника с авто и на одной машине уже двинули
