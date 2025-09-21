Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Параплан — это сверхлегкий, самый безопасный и доступный летательный аппарат. Полет на безмоторном параплане наиболее близок к полету птицы.



Вы оторветесь от земли и подниметесь в небо, где вас будут ждать упоительный воздух и сногсшибательные панорамы! 5 7 отзывов

Групповая экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-3 человека
Когда Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду
15 000 ₽ за человека

Описание экскурсии Об экскурсии: Мы заедем за вами и отвезем на взлетную площадку на горе Пикет. Оттуда, с высоты, вы совершите свой полет. Он пройдет в тандеме с опытным инструктором и соблюдением всей техники безопасности. Небольшая высота горы подойдет для новичков. Поэтому, если вы уже посетили всевозможные экскурсии и изучили все уголки курорта с земли, самое время испытать новые ощущения. В том случае, если уже летали это отличный вариант. Из-за близости к морю вы сможете насладиться видами природы нашего края и города с высоты птичьего полета. Вы будете парить в бескрайнем небе среди гор и холмов, покрытых зеленым ковром, а над головой будут проплывать облака. Эти панорамы останутся в вашей памяти надолго! Так же предлагаем вам полетать в Абхазии с горы Мамдзышха, высота 1500 м. над у. м! Не упусти такой возможности. Не упусти такой возможности, ведь полет на параплане с горы Мамндзышха открывает перед вами завораживающие виды на бескрайнее Чёрное море и окрестные вершины, наполняя сердце ощущением свободы и гармонии с природой. Легкое касание воздушных потоков позволяет ощутить невесомость и спокойствие, словно парите в объятиях ветра. Этот незабываемый опыт дарит ощущение полета за пределами обычных границ и оставляет яркие впечатления на всю жизнь.

Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Сочи

Город Гагра Что включено Инструктаж

Трансфер в обе стороны

Полет Что не входит в цену Видео сопровождение - 1000 руб. с человека Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.