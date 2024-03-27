Необычные экскурсии по Красной поляне

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» на Красной поляне, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
  • М
    Маргарита
    16 ноября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
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    получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

  • Н
    Наталия
    12 октября 2023
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Анна прекрасный экскурсовод, обязательно обратимся еще раз к ней уже по другому маршруту. Детям и взрослым очень понравилось 👍
  • К
    Ксения
    7 октября 2023
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были сегодня на экскурсии в заповеднике с Анной! Очень-очень понравилась экскурсия. Анна - замечательный рассказчик! Интересная информация! Я узнала даже
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    много интересного, что не знала ранее. Очень понравилась экскурсия с Анной дочери 7 лет. Ее сложно заинтересовать, но тут она оценила на 5+!

  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
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    любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад - любой умеющий видеть и "слышать" настоящую красоту природы ❤️). Мы в восторге! Без оценок - ЛЮБОВЬ с первого взгляда! Гид (Максим) - без лишних слов, наш лучший выбор спутника в горах (счастливая случайность правильного выбора на Tripster). До новых встреч, Сочи 👐 В место влюбляют люди🔥

    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
  • Е
    Елена
    19 ноября 2022
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
  • А
    Алина
    20 апреля 2021
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Круто! Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках. Место очень красивое!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
  2. Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
  3. Вечерний треккинг и закат в горах
  4. Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
  5. Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
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  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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