1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 марта 2024Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
- ММаргарита16 ноября 2023С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
- ННаталия12 октября 2023Анна прекрасный экскурсовод, обязательно обратимся еще раз к ней уже по другому маршруту. Детям и взрослым очень понравилось 👍
- ККсения7 октября 2023Были сегодня на экскурсии в заповеднике с Анной! Очень-очень понравилась экскурсия. Анна - замечательный рассказчик! Интересная информация! Я узнала даже
- ИИрина16 сентября 2023Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ААлина20 апреля 2021Круто! Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках. Место очень красивое!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Необычные»
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