Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а ещё по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.
Абхазские заброшки и места без туристов
Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные экскурсии. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдёте по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.
Организационные детали
Провожу программу на личном авто Suzuki Grand Vitara 2015 года. Транспорт включён в стоимость
Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно
Дополнительные расходы
Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 700 ₽, дети 8-12 лет — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 800-1000 ₽/чел., в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 510 туристов
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не читать дальшеуменьшить
стал мейнстримом:)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться:) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Артём
поход был просто волшебство
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Ирина
Спасибо большое за экскурсию, за клиентоориентированность, все пожелания были выполнены начиная от времени, места посадки и т. д. Особая благодарность Илье за видео и фото. Обед выше всех похвал. Рекомендуем однозначно
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Е
Елена
Всё замечательно, юбилей удался,поездка бомбезна)))
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О
Ольга
Хочется сказать большое спасибо Илье за незабываемую поездку! За один день мы увидели столько сказочных мест и испытали такое незабываемое количество ярких эмоций, на которое даже примерно не могли рассчитывать! Илья всё прекрасно организовал, всю поездку сопровождал интереснейшими рассказами, был очень внимательным и терпеливым. Спасибо огромное за прекрасный день!
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М
Марина
Илья, наши фото в замке, сделанные Вами- супер.
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Светлана
Отличный гид! 10 из 10.
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