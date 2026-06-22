Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

В нашем путешествии главными будут ваши приятные разнообразные эмоции! Я за дружеский подход: можно корректировать маршрут, устроить пикник с дивным видом, задавать вопросы. За 11 часов вы полюбуетесь озером Рица, скалами у моря и каньоном, побываете в Гагре и Новом Афоне, по желанию исследуете покинутые дачи-дворцы, узнаете о статусе Абхазии — и полюбите этот край.

Описание экскурсии

Абхазия с открыток

В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а ещё по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.

Абхазские заброшки и места без туристов

Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные экскурсии. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдёте по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.

Организационные детали

Провожу программу на личном авто Suzuki Grand Vitara 2015 года. Транспорт включён в стоимость

Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно

Дополнительные расходы

Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 700 ₽, дети 8-12 лет — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно

Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 800-1000 ₽/чел., в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).

Пересечение границы