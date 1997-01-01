Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Абхазия — топовая и нетуристическая

Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест

Илья
Илья – представитель из Красной поляны
В нашем путешествии главными будут ваши приятные разнообразные эмоции! Я за дружеский подход: можно корректировать маршрут, устроить пикник с дивным видом, задавать вопросы.

За 11 часов вы полюбуетесь озером Рица, скалами у моря 🌊 и каньоном, побываете в Гагре и Новом Афоне, по желанию исследуете покинутые дачи-дворцы, узнаете о статусе Абхазии — и полюбите этот край.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.

Экскурсия

16 000 ₽ за экскурсию

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Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая

Что вас ожидает

Абхазия с открыток
В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу 🌲 и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а еще по желанию покататься на надувной лодке ⚓, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1, 5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.

Абхазские заброшки и места без туристов
Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные туры. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря 🌊 и бывшей станцией Псырцха, пройдете по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.

Организационные детали

  • Провожу тур на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года. Транспорт включен в стоимость.
  • Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно

Дополнительные расходы

  • Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 350 руб., дети 8-12 лет — 100 руб., дети до 8 лет — бесплатно
  • Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 500-600 руб. на человека, в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).
  • Вход в замок 🏰 принца Ольденбургского — 150 руб. с человека (заезжаем по желанию)
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Абхазия — топовая и нетуристическая
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не стал мейнстримом :)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться :) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!
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