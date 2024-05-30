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вознаградятся невероятной красотой гор. Сергей очень грамотный и внимательный инструктор, умеет мотивировать, когда сомневаешься в своих силах. На удивление, ни разу не испытала страха, так как сразу было абсолютное доверие к знаниям и опыту Сергея, за что ему огромное спасибо. Очень советую получить этот великолепный опыт.