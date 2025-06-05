Приглашаю вас на знакомство с Сочи. Сочи — это уникальный город. Здесь есть и море, и горы, ущелья, водопады, пещеры и дольмены.
Сперва мы прогуляемся по центральным улочкам и познакомимся с историей создания города, а далее отправимся за пределы Сочи и посетим гору Ахун, дачу Сталина, монастырь со святым источником.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Город Сочи уникален. Он окружен Кавказскими горами, с ледников которых текут многочисленные реки и ручьи. Долины, образуемые этими потоками воды, насыщены различными достопримечательностями — каньонами и водопадами, пещерами и гротами. На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях. Последовательность достопримечательностей по желанию туристов.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Мацеста
- Гора Ахун
- Дача Сталина
- Змейковские водопады
- Чайные плантации в Солохауле
- Водопады и обзорные площадки
- Монастырь Крестовая пустынь
- Святой источник
- Усадьба Кошмана
Что включено
- Транспорт (детский бустер по запросу)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в экскурсионные объекты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 июн 2025
Великолепный, очень эрудированный экскурсовод Виктор! Сделал наш день, несмотря на дождливую погоду. Масса впечатлений. Понравилась Ахун гора, Мацеста, обзор города с историческими справками. Храм архангела Михаила. Спасибо большое.
E
Ekaterina
11 апр 2025
Это была определенно лучшая экскурсия из всех, что мы посетили! Виктор - чрезвычайно эрудированный и увлеченный профессионал, знакомый в деталях с историей Сочи и всего края. Мы бы неделю ездили
И
Илона
9 мар 2025
Экскурсия прошла замечательно, огромная благодарность Виктору за организацию и индивидуальный подход. Мы прилетали на 3 дня, поэтому чтобы не терять время, договорились о встрече в аэропорту и обзорной ознакомительной экскурсии)
В
Величко
22 сен 2024
Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший экскурсовод 🤝 Одна проблема - пробки в Сочи - перекладываются
И
Инна
20 сен 2024
Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много знает о Сочи,рассказывал удивительные факты. Я давно не была в этом городе,поэтому экскурсия была для меня значима. Очень рада,что город выглядит молодым и комфортным. Дороги прекрасные. Экскурсия с Виктором была познавательной и оставила приятные впечатления. Спасибо.
О
Ольга
25 авг 2024
Большая благодарность Виктору! Экскурсия была очень интересная и комфортная! Надеемся на новую встречу.
С
Светлана
19 авг 2024
Спасибо Виктору! Прекрасная экскурсия, сами никогда не добрались бы до тех мест которые увидели. Гора Ахун бесспорный лидер среди смотровых площадок, а колесо обозрения позволяет увидеть больше большего. Водопады и
С
Станислав
18 авг 2024
Экскурсию заказывали заранее, чтобы была возможность выбора на нужные нам даты. Изучив все подходящие предложения, выбрали предложение Виктора. После заказа, он связался с нами по WA, предварительно согласовали место и
С
Сергей
8 авг 2024
Для информации тем кто планирует воспользоваться данной экскурсией. Орлиные скалы в настоящее время не входят в экскурсию. Если планируете посетить чайные плантации, монастырь Крестовая пустынь, святой источник - выезжать надо с утра. Все объекты которые указаны в описании к экскурсии посетить за 5 часов нереально, каждый дополнительный час +1800 руб.
С
Светлана
11 июл 2024
4 июня мы с сыном были на индивидуальной обзорной экскурсии по городу Сочи. Экскурсоводом у нас был Виктор. Машина удобная,просторная с кондиционером. Виктор позитивный человек,любящий город и дело,которым он занимается. 7 часов пролетели мгновенно,все наши пожелания по маршруту были учтены,ни какого навязывания услуг не было! Виктор интересный собеседник,мы узнали очень много необычных фактов! Благодарим за экскурсию! Всем рекомендую!
Т
Татьяна
10 июн 2024
Отличная экскурсия! Виктор показал всё, рассказал очень много. С 13.00 по 22.00 ездили в комфортном авто. Информации очень много получено. Я очень довольна, что за такое короткое время побывала во многих местах. В Абхазию то же можно поехать. Очень рекомендую, Виктор вы сделали мой день. Спасибо за информацию о других поездках, теперь буду планировать другие поездки. РЕКОМЕНДУЮ!
А
Анастасия
30 апр 2024
Экскурсию брали для нас двоих. Маршрут адаптировали под наши интересы. Всё прошло прекрасно, Виктор отличный экскурсовод, всю нашу поездку он рассказывал про этот замечательный край, очень интересно, хотелось всё запомнить. .
И
Ильдар
25 мар 2024
Очень рекомендую! Виктор замечательный рассказчик со множеством регалий (как оказалось). Очень повезло попасть в компанию к такому компетентному экскурсоводу. Осмотр достопримечательностей занял целый день с 10.00 утра до 20.00 вечера. Передвигались на комфортном авто, водит очень внимательно и аккуратно. План передвижения составили вместе при встрече. согласовали в момент встречи
С
Светлана
22 фев 2024
Заказывали индивидуальную экскурсию, два взрослых и ребенок 12 лет, гидом у нас был Виктор. Рассказал про Сочи, свозил на Ахун, водопады, дача Сталина, Мацеста,обзорная по Сочи и многое другое. Несмотря
В
Виктория
21 ноя 2023
Была в Сочи проездом, Виктор встретил меня у поезда в 6:20 и до 15:00 мы осматривали окресности (т. к. я была с чемоданом, то мне очень актуальна была ранняя встреча).
