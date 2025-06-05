Е Елена Великолепный, очень эрудированный экскурсовод Виктор! Сделал наш день, несмотря на дождливую погоду. Масса впечатлений. Понравилась Ахун гора, Мацеста, обзор города с историческими справками. Храм архангела Михаила. Спасибо большое.

E Ekaterina читать дальше самостоятельно по всем этим местам и не получили бы столько информации и впечатлений. Причем погода была совсем не очень, но Виктор смог построить экскурсию так, что мы не замерзли, не промокли, не скучали. Рекомендую! Это была определенно лучшая экскурсия из всех, что мы посетили! Виктор - чрезвычайно эрудированный и увлеченный профессионал, знакомый в деталях с историей Сочи и всего края. Мы бы неделю ездили

И Илона читать дальше Виктор встретил на удобном, комфортном авто. Уточнив наши пожелания, выстроил маршрут по интересным и знаковым местам. Рассказы вал историю города, дополняя не скучными историческим фактами и историями из жизни. Мы остались очень довольны. Экскурсия прошла замечательно, огромная благодарность Виктору за организацию и индивидуальный подход. Мы прилетали на 3 дня, поэтому чтобы не терять время, договорились о встрече в аэропорту и обзорной ознакомительной экскурсии)

В Величко читать дальше на клиента. Поэтому в моём случае стоимость экскурсии «немного» выросла - с 9К до 23-х и было бы неплохо про такие изменения предупреждать заранее (я понимал что будет дороже, но не ожидал что настолько. А в остальном - замечательно. 🤷‍♂️ Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший экскурсовод 🤝 Одна проблема - пробки в Сочи - перекладываются

И Инна Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много знает о Сочи,рассказывал удивительные факты. Я давно не была в этом городе,поэтому экскурсия была для меня значима. Очень рада,что город выглядит молодым и комфортным. Дороги прекрасные. Экскурсия с Виктором была познавательной и оставила приятные впечатления. Спасибо.

О Ольга Большая благодарность Виктору! Экскурсия была очень интересная и комфортная! Надеемся на новую встречу.

С Светлана читать дальше курорт Мацеста, поляна Высоцкого,… Оценили размах с которым строились Советские санатории, музей Дача Сталина погружает в атмосферу спокойного величия и могущества Советского народа. И огромное преимущество в том, что вы не ходите толпой, не ждете опаздывающих и можете корректировать маршрут по своему желанию! Спасибо Виктору! Прекрасная экскурсия, сами никогда не добрались бы до тех мест которые увидели. Гора Ахун бесспорный лидер среди смотровых площадок, а колесо обозрения позволяет увидеть больше большего. Водопады и

С Станислав читать дальше время встречи. Экскурсия индивидуальная, поэтому можно договориться добавить посещение мест, не включённых в стандартные обзорные маршруты. Мы были в Сочи не в первый раз, но как раз на обзорных экскурсиях до этого не были. Предложенный Виктором обзорный маршрут нас полностью устроил. На экскурсии мы были втроём: двое взрослых и сын 15-ти лет. Автомобиль комфортный, поездка в течение более чем 5-ти часов абсолютно не напрягала. Виктор - местный житель, очень интересно рассказывает о городе и регионе, с личными примерами и историями из жизни своей семьи. В целом, экскурсия оставила ощущение максимально компетентного, сориентированного на конкретных слушателей, совершенно не скучного, живого общения. Однозначно рекомендуем! Экскурсию заказывали заранее, чтобы была возможность выбора на нужные нам даты. Изучив все подходящие предложения, выбрали предложение Виктора. После заказа, он связался с нами по WA, предварительно согласовали место и

С Сергей Для информации тем кто планирует воспользоваться данной экскурсией. Орлиные скалы в настоящее время не входят в экскурсию. Если планируете посетить чайные плантации, монастырь Крестовая пустынь, святой источник - выезжать надо с утра. Все объекты которые указаны в описании к экскурсии посетить за 5 часов нереально, каждый дополнительный час +1800 руб.

С Светлана 4 июня мы с сыном были на индивидуальной обзорной экскурсии по городу Сочи. Экскурсоводом у нас был Виктор. Машина удобная,просторная с кондиционером. Виктор позитивный человек,любящий город и дело,которым он занимается. 7 часов пролетели мгновенно,все наши пожелания по маршруту были учтены,ни какого навязывания услуг не было! Виктор интересный собеседник,мы узнали очень много необычных фактов! Благодарим за экскурсию! Всем рекомендую!

Т Татьяна Отличная экскурсия! Виктор показал всё, рассказал очень много. С 13.00 по 22.00 ездили в комфортном авто. Информации очень много получено. Я очень довольна, что за такое короткое время побывала во многих местах. В Абхазию то же можно поехать. Очень рекомендую, Виктор вы сделали мой день. Спасибо за информацию о других поездках, теперь буду планировать другие поездки. РЕКОМЕНДУЮ!

А Анастасия Экскурсию брали для нас двоих. Маршрут адаптировали под наши интересы. Всё прошло прекрасно, Виктор отличный экскурсовод, всю нашу поездку он рассказывал про этот замечательный край, очень интересно, хотелось всё запомнить. .

И Ильдар Очень рекомендую! Виктор замечательный рассказчик со множеством регалий (как оказалось). Очень повезло попасть в компанию к такому компетентному экскурсоводу. Осмотр достопримечательностей занял целый день с 10.00 утра до 20.00 вечера. Передвигались на комфортном авто, водит очень внимательно и аккуратно. План передвижения составили вместе при встрече. согласовали в момент встречи

С Светлана читать дальше на то, что в Сочи мы не в первый раз и читали про город и его историю, узнали и новую информацию от Виктора Он очень приятный, интересный собеседник, машина чистая, водит аккуратно. Искренне рекомендую Заказывали индивидуальную экскурсию, два взрослых и ребенок 12 лет, гидом у нас был Виктор. Рассказал про Сочи, свозил на Ахун, водопады, дача Сталина, Мацеста,обзорная по Сочи и многое другое. Несмотря