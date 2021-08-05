Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

Потрясающие пейзажи

Мы поднимемся по канатной дороге до отметки 2200 метров и насладимся роскошными видами на Главный Кавказский хребет, горы Абхазии и Черное море. Покачаемся на «качелях над облаками», расположенных на краю живописного ущелья, и увидим часовню в честь святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Полюбуемся альпийскими лугами и погуляем по уютным улочкам Верхнего Города. А спустившись вниз, посетим очаровательный парк Времена года.

Интересные факты о курорте

Вы не только увидите самые интересные места Красной Поляны, но и услышите ее историю. Мы расскажем, как заселялись эти земли со времен Кавказской войны до сегодняшних дней, как возник горнолыжный курорт и как на его развитие повлияло решение о проведении в Сочи XXII Олимпийских игр. И раскроем, что такое высокогорные Цирки и Поляна 960.

Организационные детали

Билет на канатную дорогу не включен в стоимость — 1790 р. в кассе или 1690 р. на сайте курорта, детям скидки.