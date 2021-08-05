Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Красная Поляна: обзорная экскурсия

Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта

5
2 отзыва
Красная Поляна — один из самых необычных поселков в стране.

Вы узнаете, как она прошла путь от эстонского сада до знаменитого горнолыжного курорта.

Сравните ее с европейскими городками, посетите парк Времена года и насладитесь потрясающей панорамой Кавказских гор.

А мы расскажем о местной природе, инфраструктуре и повседневной жизни.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Красная Поляна: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Потрясающие пейзажи

Мы поднимемся по канатной дороге до отметки 2200 метров и насладимся роскошными видами на Главный Кавказский хребет, горы Абхазии и Черное море. Покачаемся на «качелях над облаками», расположенных на краю живописного ущелья, и увидим часовню в честь святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Полюбуемся альпийскими лугами и погуляем по уютным улочкам Верхнего Города. А спустившись вниз, посетим очаровательный парк Времена года.

Интересные факты о курорте

Вы не только увидите самые интересные места Красной Поляны, но и услышите ее историю. Мы расскажем, как заселялись эти земли со времен Кавказской войны до сегодняшних дней, как возник горнолыжный курорт и как на его развитие повлияло решение о проведении в Сочи XXII Олимпийских игр. И раскроем, что такое высокогорные Цирки и Поляна 960.

Организационные детали

Билет на канатную дорогу не включен в стоимость — 1790 р. в кассе или 1690 р. на сайте курорта, детям скидки.

🚩 Начало и место завершения: в Красной Поляне
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Всем привет! Мы две Анны, гиды по Большому Сочи. Живем в Красной Поляне, очень любим эти места, много знаем о природе и истории Кавказа. С радостью поделимся накопленными знаниями и красотой нашего края.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Н
5 авг 2021
Отличная экскурсия! Рекомендую каждому новичку, приехавшему на Красную Поляну и не знающему, с чего начать своё путешествие по этим местам. Анна - очень профессиональный гид и приятный в общении человек. Все очень понравилось и рекомендую!
И
20 июля 2021
Анна - замечательный гид! Это была великолепная прогулка, мы прекрасно провели время на Красной Поляне. Анна показала все знаковые места, поднялась с нами на подъемнике, рассказала об истории места и его современности. Если хотите познакомиться с курортом, подняться в горы и увидеть их красоту, смело обращайтесь к Анне!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений на Красной поляне

Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Индивидуальная экскурсия
5
6
6500
5 850
за 1-10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
3
2
13ч
2 600
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
ежедневно в 06:00
Фототур по Красной Поляне
Индивидуальная фото-прогулка
8 000
за 1-4 чел.
Фототур по Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
4.5
15
12ч
2 500
за 1 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
ежедневно в 06:00
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
6
1ч 30м
2 200
за 1-6 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Индивидуальная экскурсия
5
8
1 990
за 1-5 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 000
за 1-4 чел.
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Исследовать ландшафты леса и альпийских лугов и проникнуться красотой заповедной природы
Конные прогулки в Красной Поляне
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
13 000
за 1-6 чел.
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Индивидуальная фото-прогулка
6 500
за 1-5 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
8 450
за 1-4 чел.
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона
Фотопрогулка по Розе Хутор
Индивидуальная фото-прогулка
7900
7 110
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Розе Хутор
Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
13900
12 510
за 1-20 чел.
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Комфортный, безопасный, интересный новичкам и опытным путешественникам поход по зрелищному маршруту

Анна проводит ещё 1 экскурсию

Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
У нас ещё много экскурсий 😎 на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
🇷🇺