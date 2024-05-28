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поляна, подготовке к олимпиаде, а так же было много полезной информации об особенностях и отличиях курортов: Красная поляна, Роза Хутор и Газпром. Подъем на высоты не спеша, очень комфортно, от цветущих пейзажей до снежных вершин. Воздух настолько чистый, что его хочется съесть))) И конечно красота весенних гор просто завораживает. В начале мая в Красной поляне работало ещё три лыжных трассы, встречались в основном сноубордисты, были и лыжники, на эти трассы вход для пеших туристов закрыт. Лучше выбирать время начала в 9-10 утра, на подъемниках утром свободнее, к обеду приезжают многочисленные группы из Адлера и Сочи. С жд вокзала Адлера с утра есть электричка, 30 мин и вы в Красной поляне. Всем позитива!!!