1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
«Эта прогулка — динамичное знакомство с горнолыжной столицей России»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ююлия11 мая 2024Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
- ААлексей7 мая 2024Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ИИрина27 марта 2024Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
- ККристина8 января 2024Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
- ННаталия12 октября 2023Анна прекрасный экскурсовод, обязательно обратимся еще раз к ней уже по другому маршруту. Детям и взрослым очень понравилось 👍
- ККсения7 октября 2023Были сегодня на экскурсии в заповеднике с Анной! Очень-очень понравилась экскурсия. Анна - замечательный рассказчик! Интересная информация! Я узнала даже
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Обзорные»
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