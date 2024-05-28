Обзорные и познавательные экскурсии Красной поляны

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» на Красной поляне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
«Эта прогулка — динамичное знакомство с горнолыжной столицей России»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • ю
    юлия
    11 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
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    поляна, подготовке к олимпиаде, а так же было много полезной информации об особенностях и отличиях курортов: Красная поляна, Роза Хутор и Газпром. Подъем на высоты не спеша, очень комфортно, от цветущих пейзажей до снежных вершин. Воздух настолько чистый, что его хочется съесть))) И конечно красота весенних гор просто завораживает. В начале мая в Красной поляне работало ещё три лыжных трассы, встречались в основном сноубордисты, были и лыжники, на эти трассы вход для пеших туристов закрыт. Лучше выбирать время начала в 9-10 утра, на подъемниках утром свободнее, к обеду приезжают многочисленные группы из Адлера и Сочи. С жд вокзала Адлера с утра есть электричка, 30 мин и вы в Красной поляне. Всем позитива!!!

  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
  • К
    Кристина
    8 января 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
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    посетить вне зависимости от того, какая погода. С нами была Евгения. Очень хотим сказать Жене огромное спасибо за эту прогулку, и пожелать добра и благополучия😍 С удовольствием будем готовы и сами ещё раз с вами прогуляться и 100% рекомендовать другим.

  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .
  • Н
    Наталия
    12 октября 2023
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Анна прекрасный экскурсовод, обязательно обратимся еще раз к ней уже по другому маршруту. Детям и взрослым очень понравилось 👍
  • К
    Ксения
    7 октября 2023
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были сегодня на экскурсии в заповеднике с Анной! Очень-очень понравилась экскурсия. Анна - замечательный рассказчик! Интересная информация! Я узнала даже
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    много интересного, что не знала ранее. Очень понравилась экскурсия с Анной дочери 7 лет. Ее сложно заинтересовать, но тут она оценила на 5+!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Изучение достопримечательностей города Красной поляны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Красной поляне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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